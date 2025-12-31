周深跨年演唱會｜變聲期曾慘遭歧視！從8大辛酸經歷認識天籟頂流

內地歌手周深於今日（31日）以及元旦在啟德主場館舉行兩場「深深的」巡迴演唱會 - 香港站，成為首名在啟德主場館跨年倒數的內地歌手。日前他的全球生米（周深粉絲暱稱）更在香港展海陸花式應援。

擁有「空靈美聲」的周深，成功之路並非一帆風順，從山村留守兒童，到因聲線受盡嘲笑的少年，再到不顧一切由讀醫轉科讀音樂的堅韌學徒的背後究竟有幾辛酸？



（周深工作室@微博）

1. 山村留守兒童 變聲期遭歧視

周深出生在湖南邵陽的一個小山村，童年時父母都在外工作，他成了留守兒童，跟隨姐姐一起生活。小學二年級之後隨父母移居貴陽。

到了青春期，當同齡的男生聲線開始變低沉時，他的聲音依然保持著高亢的童聲，加上身型瘦小，令他在中學時期遭受他人不少異樣目光和嘲笑，一度讓他害怕在大眾面前唱歌。直到高中參加歌唱比賽拿到冠軍，才令他重拾唱歌的自信。

2. 網絡歌手「卡布叻」

為了逃避現實的眼光，周深開始在網路語音平台上化名「卡布叻」發佈翻唱歌曲，成為了小有名氣的網絡歌手，曾發佈過九語版的《Let it go》，包含英文、中文、日語、俄語、波蘭語、粵語、烏克蘭語、法語、意大利語，獲得大量網民關注。

3. 烏克蘭留學辛酸經歷

因為高考失利，家人安排下他到學費門檻較低的烏克蘭修讀牙醫專業，但語言障礙、課程壓力等多重打擊，讓他苦不堪言。更令周深崩潰的是，外國老師需要醫學標本時，竟然要求身高一米六的他去背一米八的乾屍，據他透露，有次背著屍體標本時，屍體的耳朵突然掉了下來。

而讀了一年牙醫後，周深不顧家庭反對，毅然轉而轉學考入烏克蘭利維夫國立音樂學院，主修美聲 (聲樂) ，為此還和父母冷戰了兩個月。

4. 聲帶受損 遇到恩師

初初學習音樂時，由於轉換唱腔以及用聲不當，周深患上了聲帶小結，連「話都講不了，打招呼都會破音」。

後來認識到一位烏克蘭國家級歌唱家，但這位老師不輕易收徒。周深憑藉對音樂的熱愛和韌性，苦心哀求了三個月，最終才獲老師答允被收為學生。周深也數次對這位老師表示感謝，曾經給了他很多建議和啟發。

周深與恩師（資料圖片）

6. 參加比賽初露鋒芒 唱主題曲爆紅

周深放假回到貴陽，跑了三間酒吧面試當駐唱但都被拒絕了，因為外貌上的誤解，許多老闆並不相信他能唱歌。

直到2014年，在節目組的連續邀約下，周深認為這個機會可以幫助自己找到工作機會，所以答應參加第三季《中國好聲音》，以一曲《歡顏》驚艷導師，即使未能走到決賽，但周深憑藉天籟聲音真正走進了大眾視野。

2016年，他演唱電影主題曲《大魚》。這首歌徹底讓他爆紅，也奠定了他「空靈美聲」的風格。

7. 公開擇偶標準和情感軼事

周深一向將私生活保護得非常好，但在幾次公開訪談中，他曾透露對於「理想型女友」的描述。他表示以後自己的小朋友一定要高 ，並提出女友身高「必須比我高」，但又拒絕175cm以上的女生，理由是「孩子媽基因超標也不行」。周深透露自己點奶茶可以糾結半小時，公開承認自己患有重度選擇困難症，所以他理想中的女友必須像他的代表作《達拉崩吧》中的「勇者」一樣果斷、有主見，同時他也相信愛情就是猝不及防的心跳。

周深讀書時期曾暗戀曾暗戀過同班一位女同學，鼓起勇氣向對方表白並為她唱了一首歌，但還是對方拒絕了，過了兩天，那位女同學帶著自己做的飯來找周深，問「為什麼不再問我一遍」，而這次輪到周深拒絕了她。

周深高中時被一位女同學「倒追」，對方親手煮了皮蛋瘦肉粥給他，怎料周深最討厭的食物就是皮蛋，同學要求他在上課時吃，抵不過對方強烈要求，周深只吃了一口就「嘔」了出來。

後來在烏克蘭留學時，他在街頭曾被一位當地美女追求。面對對方的直率的表白，周深則表示「哦？謝謝！」，後來他也在採訪中也曾透露自己比較喜歡中國女孩子。

（卡布叻_周深@微博）

8. 粉絲名由來和「周氏」幽默

最初周深的粉絲被稱為「布丁」，但與另一位藝人的粉絲名重合，所以更改粉絲名稱，同時「生米」也是「深迷」的諧音。

周深經常給自己的隨身用品取一些諧音名稱，給自己的耳返起名為「藍精靈」和「返了你還」，麥克風叫「藍啥」，為自己的演唱會應援燈取名為「藍得管你」。

周深踏著質疑和嘲諷一步一步走向成功，也向大眾證明了靠著堅持和熱愛足夠改變自身命運。期待即將在啟德開唱的他，用音樂向觀眾講述更多故事。