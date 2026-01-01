2026元旦｜9個越大越頹的新年願望　由瘦10磅變無肥到就合格

又到新年願望出場的時候！今年年頭你許下的新年願望又達成幾多？每年大家可能都有不少宏願，但可惜最後多數都落空。2026的願望是什麼？說不定大家只會許「唔使再戴口罩」這樣細微的願望。其實人越大，所許的願望會莫名地愈來愈低。你又是否有同感？



正所謂「New Year New Me」（你以為），新年又怎可缺少一連串新年願望？小時候許新年願望總是充滿幹勁，對自己和來年也抱著甚大期望。然而長大後，已經看穿了自己的「3分鐘熱度」，根本無法實現誇下海口的目標，於是許願的要求也隨之越來越低。

快將踏入2021年了，新年又怎可缺少一連串新年願望？（《想見你 》劇照）

你有沒有曾經許過以下這些願望？你現在的新年願望仍然和以前一樣嗎？是的話就恭喜你了！證明你沒有因為長大而將底線越退越低，還像當初般充滿拼勁！（除非你是從來也不曾充滿拼勁…）

👇👇👇點擊睇9個越大越頹的新年願望👇👇👇

1. 減肥

不再變肥就合格以往總是雄心壯志要瘦 10 磅、一星期做 5 天運動。但在這場減肥遊戲中迷失後，現在只求體重不再增加，沒有變肥就已經算達標。

2. 儲錢

月底有錢剩就夠年初總會誇下海口每月要儲數千元，但隨著購物慾增加，經常忍不住要「振興經濟」。以前希望能每月儲 $3000，現在長大後的願望縮小成只要不再「月光」，月底還有餘錢就好。

3. 出 Pool

有人出現就好以前對理想對象有一系列如身高、外表、性格等嚴苛條件。但隨著等待時間過長，原本追求的「理想型」已變成「隨緣」，只要有人出現能讓自己脫單即可。

4. 早睡早起

清晨前入睡就滿意以前目標是規律的「12 點睡、8 點起」。然而在現實生活中，睡覺時間不斷延後，現在的願望變成了只要能在凌晨 3 點前入睡、在清晨來臨前睡著就心滿意足。

5. 旅行

去返轉台灣已很幸福大學時期一心嚮往歐美長途旅行，看不起亞洲短途行程。工作後發現假期奢侈，以前想去幾星期歐美，現在能去 3 日 2 夜台灣「行開下」就覺得非常幸福。

6. 學業

順利畢業（Grad 到）就算中學時立志要拿全級前十名或 DSE 取得 $5**$ 的佳績。進入大學後對成績失去野心，只求 GPA 「過 1 爆 2」，信奉「3rd Hon 都係 Hon」的定律，能順利畢業就好。

7. 事業

保住飯碗最重要剛入職時對刻板生活充滿厭惡，決心拿完獎金就「炒老闆魷魚」。工作兩年後失去裸辭勇氣，願望從「炒老闆」變成卑微的「希望老闆唔炒我」，保住飯碗要緊。

8. 增值自己

學好英文算啦年初總是分外上進，下決心要學日、韓、西、法、德等多國外語。最後發現連英文都沒掌握好，於是放下外語夢，回歸現實只求在新的一年能把英文學好。

9. 貢獻社會

養活自己就是貢獻年少時希望能每星期做義工或捐款給慈善機構。後來發現時間金錢皆不足，心態轉變為只要照顧好自己、不當廢青、不要餓死，其實也算是一種對社會的貢獻。