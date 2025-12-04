宏福苑大火｜韓國梨泰院慘劇倖存者　長文願生還者：拜託要活下去

大埔宏福苑發生的大火災震驚全球，無數市民自發到災區附近獻花悼念。近日有網民聲稱在大埔看到一則由韓國人寫的留言，在google翻譯下得知留言內容後立即淚崩，而手寫信意外在社交平台Threads上廣傳。



Threads截圖

一名網民今日在Threads發貼文指，他在大埔現場看到一個留言，「今日喺大埔見到有韓國好心人留言，Google翻譯後睇到喊」。根據他拍下的照片中所見，是一封手寫信，而從信中的內容發現，這封信並非普通的慰問，而是來自一位曾經歷2022年首爾梨泰院慘劇的倖存者所寫。

從該名網民在Threads上載的照片顯示，這封信的日期標示為今日（2025年12月4日）。寫信人以端正的韓文寫道：「在首爾，聽著你們的故事，心痛到快要碎裂，無法閉上眼睛。」

Threads截圖

寫信者表示，自己是３年前梨泰院慘劇的僥存者：「我在三年前，於首爾一個叫做梨泰院的地方經歷了慘案，送走了159顆星星。」這裏提到的「159顆星星」，正是指2022年10月29日韓國梨泰院踩踏事故中的遇難者。他表示自己當年跟朋友們活了下來，並用了三年時間才從陰霾中走出來，因此當看到香港發生火災悲劇時，那種切膚之痛絕非旁觀者能比擬：「這絕對不是別人的事。」

過去幾日有不少市民到大埔為死難者獻花。（廖雁雄攝)

他在文中寫道自己今年年初因為有事，曾到訪過香港，更忍不住這樣想像：「我多麼希望能回到那個時刻，回到那棟房子裡，在火災發生之前把所有人救出來。」他在信中一方面願三年前遇難的「159 位星星們」能安息，也希望所有的生還者們「拜託，一定要活下去」，最後更寫上小字「真心的愛你們」。