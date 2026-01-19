大掃除吉日吉時2026｜麥玲玲教馬年行好運打掃次序+3大物品要換

好快踏入農曆新年，在迎接馬年之前，相信有不少人都會先為家居進行大掃除。其實年前大掃除在風水學上都有講究，麥玲玲師傅就分享了2026年適合大掃除的日子，亦講到家中有3樣物品必須要更換，以免影響氣運，一起來看看吧！



麥師傅講到門口的地毯、毛巾及睡衣都容易吸收差的氣運，可以多更換。（資料圖片）

2026馬年大掃除吉時吉日:

首選(1)吉時吉日

2月10日(農曆十二月廿三日)

早上11至下午1時、下午1時至下午3時

相沖生肖：雞

首選(2)吉時吉日

2月13日(農曆十二月廿六日)

早上9時至11時、早上11時至下午1時、下午1時至下午3時

相沖生肖：鼠

次選吉時吉日

2月11日(農曆十二月廿四日)

早上7至9時、早上11時至下午1時

相沖生肖 : 狗

大掃除技巧2026

要除厄好運，大掃除也有技巧，不能亂掃一通！

1.由內而外，從上到下

大掃除時要記住留心基本氣運。若去年的氣運不錯，就應由門口掃至屋內，以聚旺氣。相反若去年氣運不太好，就應由屋內掃出門口。同時清掃時從上往下進行，避免重複打掃浪費力氣。

2.必須更換3大物品

有些東西很容易吸收差的氣運，因此必須更換。這些物品包括門口的地毯、毛巾，睡衣亦可以多更換。表示很接近個人氣運的東西在新年就應該重新換一次。

資料來源：麥玲師傅馬年運程書