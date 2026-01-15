巴士站驚見「必須停車」告示　網民誤當防投訴　原來設立緣由係咁

近日有網民在社交平台 Threads 上載照片，對南區薄扶林道一個寫有「車長必須在此站停車」的巴士站牌表示好奇。這類站牌在香港並不常見，引發了大眾對於巴士運作條例的猜測。雖然有部分網民誤以為這是為了防止車長「飛站」，但其實際用途與重型車輛的機械安全原來息息相關！



近日有網民在Threads好奇發問「第一次見呢種巴士站，有冇ching可以解釋下點解要寫明車長一定要停車？」從相中可見，該巴士站位於港島南區薄扶林道、余振強紀念第二中學對開，與一般巴士站不同，該站牌以醒目的紅底白字標示「車長必須在此站停車」。帖文一出，亦令不少網民感到不解，為何在沒有乘客上落的情況下，車長仍被強制要求停車？

有網民好奇設立巴士必停站的用意。（Threads截圖）

有部分網民推測，可能是因為該路線的司機經常「飛站」，導致投訴頻生，故巴士公司設立告示強制司機停車載客。討論中也不乏創意幽默的留言，笑稱「因為余振強啲餘震強，要停一停慢行」。

但亦有不少熟悉巴士運作的網民熱心解答，設立這個牌的目的並非關於服務態度，而是關乎行車安全的重要機制。這類「巴士必停站」通常設於長命斜，目的是讓巴士在落斜途中「停一停」，讓煞車系統緩衝散熱，避免因長期踩煞車導致剎車片（迫力皮）過熱失效。有網民更引用了1992年柴灣道及1977年的嚴重巴士意外，指出過往的慘痛教訓促使運輸署設立此例，強制司機停車拉手掣，既能控制車速，亦能測試制動系統。

資料圖片

根據香港巴士大典關於「巴士必停站」的相關資料可知，巴士必停站多數位於連續的長下坡路段（如荃錦公路、西貢公路等），強制停車是為了讓重型車輛的煞車系統有時間緩衝散熱，避免因長時間連續煞車導致組件過熱失效。同時，亦能讓採用氣動煞車的巴士有空間補充氣壓，防止因氣壓過低而引發意外。

除了機械安全考量，少數必停站是為了保障視障人士而設（例如以往薄扶林道心光學校站），目的是防止車長因未能察覺視障人士的截車示意而誤將巴士駛走。

（《阿索的故事》劇照）

根據《公共巴士服務規例》，車長必須在巴士必停站（「顯示所有巴士均應在該處停車的巴士站」）停車，若車長無視必停站指示而未有停下，即屬違法，可處第1級罰款（$2,000）。