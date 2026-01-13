港女生不忿火鍋店「雪壞」芝士　求索償1等價物!店員高EQ回應被讚

近日有女網民在Threads發文，不忿旺角某火鍋店將其交託暫存的cream cheese（忌廉芝士)誤放冰箱，直言「吞唔落啖氣」。為平衡心理，事主要求店家賠償等價食物，於是店員即場切返$30生牛肉帶走。事件引起網民熱議，一面倒嘲諷事主是「西客教科書」，反讚餐廳賠肉送客是高EQ表現。



近日，有網民在Threads指自己為了下星期為朋友製作生日蛋糕，特意前往旺角某間火鍋店前，先去烘焙店購買了一塊價值二十多元的cream cheese。入座後，委託侍應將芝士放入雪櫃暫存。但結賬後取回時，事主發現侍應「居然將佢放咗入冰箱」。

事主氣憤表示「識整甜品嘅人都知道，cream cheese放咗入雪櫃基本上已經唔用得」，她形容自己「好傷心」，更直言「吞唔落啖氣，如果就咁走咗，今晚一定瞓唔著」，亦驚訝餐廳處理食材竟然如此疏忽。

事主在文中強調自己「為免做西客」，向侍應表明並非要求金錢賠償，起初提出方案「你哋廚房有cream cheese嘅話，你哋切返同樣g數畀我就得」，惟店方表示沒有存貨，侍應無奈表示「我哋淨係得牛肉」。之後事主「為咗平衡返自己心理，我就問，一係你哋切返30蚊牛肉畀我」。最終事主無奈接受店家提供的牛肉作補償，事主表示「我話畀cream cheese餐廳，餐廳都唔要」，最後指「呢件事我覺得餐廳處理得算好」，最後要朋友陪「傷心的我」去買過一塊新的芝士。

女事主直言對店員的疏忽感到十分傷心（《愛回家》劇照）

雖然事主覺得自己受委屈，但大批網民認為餐廳肯切牛肉作賠償已是仁至義盡，紛紛揶揄事主就是「西客」。而對於她提出索償牛肉的奇招，不少網民感到難以置信，直指「切返30蚊牛肉係佢先諗得出」。

另有網民指出事主「明知要去食飯，竟然之前去買」，認為根本是「一早預咗要麻煩人哋額外幫你做嘢」，反問為何不「打完邊爐先買」。亦有自稱從事烘焙業的網民踢爆，指誤放冰格其實影響不大「你個cream cheese一定就仲用得」，有人批評事主小題大做「人地好心幫你雪，你就揸住雞毛當令箭」，事主亦反駁「好心，但做錯事。一定要原諒？」但未知是否遭受太多負評，事主及後刪除原PO，惟帖文已被網民截圖再廣傳於社交平台。

事後，該間火鍋店亦作出回應，網民對其處理手法更是一面倒激讚，形容店員應變能力極高「犧牲一舊牛送走個白卡」絕對是高明之舉。對於為何選擇用牛肉作賠償，店方小編更在留言區幽默解畫「因為我哋牛肉最多」。不少網民揚言要帶朋友去「懲罰」餐廳，更表示「放心唔會叫你地幫手雪任何嘢」。