洗壞Pandora舊銀飾點算？港女生分享回收變現金攻略　網民:長知識

家中是否有不再佩戴、甚至損壞的舊銀飾？千萬別急著丟進垃圾桶！近日有網民在社交平台分享，將一堆洗壞的Pandora手鏈、斷了扣的舊銀飾拿去回收，原本以為沒有價值，最終竟成功變現，雖然回收價遠不及黃金，但仍算「收返小小錢」，意外發現斷捨離也能創造小驚喜。



Threads截圖

近日有位網民在社交平台threads 分享自己在小型金鋪回收銀色的經歷，在帖文中展示數件待回收的銀飾，包括因清洗不當而變色的Pandora手鏈珠子、斷了扣的舊飾品，以及一些已不再喜歡的陳年銀飾。她坦言，這些物品原本已被歸類為「冇咩價值」，幾乎要丟棄，幸好最終沒有扔進垃圾桶。

Threads截圖

她將飾品帶到回收店，得知當日的回收金價為每両$41,300，而銀價為每両$735，亦附上當天回收銀色的收據，樓主亦在留言補充99.9純銀回收價格是$735，但當天回收的價格只有大概$1000 ，「Pandora是925銀，有啲冇牌子原來冇925，又扣返水晶同石，最後個價$1000左右」。雖然銀價與金價相差甚遠，但累積起來仍能換取一筆小額現金，讓她直呼「收返少少錢都好呀」，她本有意將回收所得換成銀條，無奈店內銀條已售罄，只好直接收取現金。

帖文一出後引來極多網民留言回覆，不少網民感激樓主提醒市面上可以回收銀飾，「估唔到會收Pandora，非常好既資訊」、「係時候搵翻我變曬色既Pandora 去賣，雖然已經唔知dum曬去邊」、「Pandora真係時代眼淚 喺屋企擺到黑曬，終於搵到Solution」、「長知識！」，亦有人建議其實可以用不同方法將銀飾變亮，「銀發黑可用抹銀布/洗銀水……仲有牙膏都可擦返閃」，樓主亦在其後反駁洗銀水的腐蝕性極強，「浸過洗銀水，原來腐蝕性好強，唔可以浸超過7秒，光面就會啞晒色變黃」。