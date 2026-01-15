小店掛牌$20問路費遭諷「香港多麼友善」 網民力撐店家：被逼的

外遊時人生路不熟，向當地人問路本是平常事，但若遇上文化差異或禮貌問題，隨時產生誤會。近日有香港街頭小店的告示明碼實價列出「問路收費」，隨即引來網民發文諷刺香港是友善城市。帖文一出，引來大批網民力撐店主做法，並表示「每個標語背後都一定有故事」。



日前有一位網民在Threads發文分享在香港街頭的見聞。從上傳的照片可見，檔主在攤位顯眼處懸掛了兩張手寫告示，一張黃色卡紙寫著「不要問路」，另一張橙色卡紙則更「問路$20」。

對於這個現象，該名網民以簡體字表示「香港是一個多麼友善的城市！」，諷刺意味十足，迅速引起網民熱議。

內地客住重慶大廈被坑 $2000瞓穿窿按摩床＋3大恐怖位：進去都傻

有網民拍下攤檔擺出的「禁止問路」告示牌（Threads截圖）

有網民表示「相信好多香港人都試過被不禮貌問路過，每句標語背後都一定有故事」。有網民分享親身經歷，指經常被劈頭一句「太空館在哪？」嚇到，對方語氣彷彿在質問下屬，並且得到答案後連一句謝謝都沒有便轉身離去，令他當場「O曬嘴，呆X左」。更有的士司機大吐苦水，指曾好心向乘客介紹美食，結果下車時反被對方用家鄉話嘲諷「發花痴」，令他心淡決定以後不再多嘴。甚至有無辜路人因戴著耳機聽不到問路，結果被大聲辱罵「你啞巴啦？」，慘被對方問候全家。

洗壞Pandora舊銀飾點算？港女生分享回收變現金攻略 網民:長知識

（《香港人在北京》劇照）

有網民認同其實重點不在金錢，只要態度良好，香港人都樂意幫忙。有網民稱若自己遇到有禮貌的詢問，甚至會「開埋google map幫手搵」，關鍵在於「無禮貌就唔好怪人唔幫你」。與其抱怨港人冷漠，或理所當然地將路人當作免費導航，倒不如學會基本的尊重與客氣。