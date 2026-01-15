港女生怒轟地台床「最垃圾傢俬」 力數4大缺點 網民揭1功能是關鍵

香港寸金尺土，為求搾盡每一吋居住空間，被喻為「收納神器」的地台床，近年幾乎成為不少家庭的標配。而近日有網民在發文力數地台床4大痛點，怒轟地台床是「最垃圾嘅傢俬」，甚至因此「閃親條腰」，帖文隨即引發大批苦主共鳴。



日前有網民在Threads發文炮轟「最垃圾嘅傢俬一定係地台床！」，直言是她「人生買過最後悔嘅嘢」。她表示「當初諗得太天真覺得可以塞好多嘢先買」，卻忽略了現實操作的難度。並指出「一張床褥閑閑哋都幾十kg」，若非到了「火燒後欄都唔會抬起張床」，結果「買完好難攞嘢出嚟」，甚至「根本唔知自己收埋啲咩。」

有網民大呻地台床是垃圾傢私（Threads截圖）

除拿取物品艱難，她更指出儲物空間「根本就唔user friendly」，因為起重過程太麻煩，平時有雜物都「唔會即刻收入去」，每次要放東西入去都感到「心理壓力極大」。此外，還表示這種設計「完全經唔起搬屋」，拆裝後結構會變脆弱，「瞓喺度你會feel到有聲」。而她正是因為抬床而「閃親條腰」，於是發文警世，勸喻各位入手前必須三思。

PO主的親身經歷引發了不少苦主共鳴，有網民稱地台床根本是「無底洞」，表示「放得入去嘅嘢根本係唔會想攞出嚟，所以呢個儲物簡直係多餘」，亦有網民也分享崩潰經歷「一邊拎完我要將個床褥泊去另一邊再打開一邊，有時個床褥跌咗落嚟，個人勁忟憎。」而有時為了拿角落的東西，還要用腳頂住沉重的床板「再加埋床褥嘅重量」，稍一不慎就會受傷。有人表示，自己的床褥太厚太重「瞓咗兩年打開個地台嘅次數5隻手指數得晒」，而且每次都要兩個人合力才勉強能夠打開。

不過，亦有網民認為問題不在地台床本身，有人指「油壓床好用勁多，唔使先拎走張床褥已經win」，有親身使用者更表示自己使用電動油壓床十年都無壞過「㩒個制就升起完全無難度」。但PO主無奈回應，當初師傅建議她一個女仔住，要「盡量減低潛在危機」，才沒有安裝油壓。

不過，師傅的顧慮亦非毫無道理，油壓床看似方便，但有人貼出昔日「印傭險遭油壓床夾死」的新聞報道作警示，提醒大家機械裝置始終有潛在風險，建議操作時最好不要單獨一人，以免發生意外。

而對於地台床的實際用途，有網民表示這種床底最適合放那些「你唔會攞嚟睇，仲好想掉咗佢，但又唔捨得掉」的東西，例如供滿樓的樓契或結婚一年後的婚紗相「過晒新婚果種愉快感覺。你就唔會攞出嚟回味，但又唔捨得掉，唯有放床下底」。