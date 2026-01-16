黑門市場劏客惹公憤　小紅書網民呼籲：別去！京都錦市場恐步後塵

大阪黑門市場近年更變成劏客景點，普通的海鮮丼飯都可以賣天價。不過近日有日媒報導，中國內地的社群媒體如小紅書開始出現「黑門市場價格太高、人太多，不推薦」的貼文。有業內人士擔心，黑門市場一旦外國人不來，市場將再次陷入危機。而位於京都的錦市場，營業狀況也同樣令人擔憂 。



（日本國家旅遊局）

大阪黑門市場變天價遊客街

近日日媒《FNN》就大阪黑門市場的營運狀況，曾作深度分析。文中指位於大阪日本橋的黑門市場，素有「關西廚房」美譽，年底本應是當地人採購年貨的最繁忙旺季。這裡從江戶時代熱鬧至今，曾充滿濃厚的下町人情味。然而，約15年前起風向開始轉變，隨著社交媒體傳播，逐漸被外國遊客攻陷，記者表示「如今本地客僅剩一成，九成都是外國遊客」。

雖然遊客讓沉寂的市場重生，但疫情過後，情況漸漸失控。為了吸金，市場內湧現大量專攻遊客的新店，賣的是高價神戶牛、海鮮丼。有店主接受媒體采訪時稱「確信遊客一定會光顧，就算租金加價都無所謂」。

租金喪升趕絕小店

但隨著市場內的土地價格由2010年每平方米約32萬日圓，喪升至現在超過100萬日圓。瘋狂的租金趕絕了民生小店，剩下的全是面向遊客的「天價」店舖。

這種變化為當地人帶來困擾，日媒指出黑門市場如今「已經不是市場，簡直就是遊客拱廊」。但現時連被視為「大客」的中國遊客，近期亦在小紅書、微博等社交平台狠批黑門市場價格高、人太多、專劏遊客，呼籲大家「千萬不要去」。經歷過疫情無人光顧的慘況，市場負責人對鏡頭坦言，這是一場賭博，始終擔憂「如果外國人突然不來，我們怎麼辦？」

80年老店無奈結業：融不入市場

而擁有400年歷史的京都錦市場，情況同樣令人心酸。據報道，堅持了近80年的老字號「丸常蒲鉾店」在去年大除夕無奈結業。

第二代店主初田先生一生堅持手打魚糕，但職人精神卻敵不過語言隔閡。他苦笑指，當外國遊客指著產品問「這是什麼？」，他努力解釋是「魚糕（Fishcake）」，結果遊客一聽即刻就走了，「「可能是不合口味，或者他們沒吃過就不敢吃……雖然這是客人的自由，但真的令人難以承受。」語言隔閡加上高齡無人接班，令這位老職人心淡離場。

另一間創業近160年的雜穀老店「美濃芳」亦於同日結業。店主向媒體透露，錦市場全部都是「邊走邊吃」的遊客，雜穀米需要烹煮，外國遊客不會買來做手信，這裡的環境已經完全不適合她們「不想為了迎合時代而改變，雖然無奈，但也只能接受」。

雖然黑門市場公會理事長向媒體承認，市場確實因外國旅客而獲救，但也希望能找回平衡，令本地人也願意光顧。同時，前《AERA》總編輯、資深媒體人濱田敬子在報道中作出提醒，「原本遊客是因為喜歡那種『在地生活感』才造訪，如果為了迎合遊客而改變風景，最終這裡變成單純的商業拱廊，恐怕連外國遊客也不會再來了。」

對於老店因無法適應而結業，有網民慨嘆錦市場15年前當之無愧是「京都廚房」，但近年已逐漸「黑門化」，完全不想再踏足。亦有資深日本通表示，只要見到寫滿中英文招牌的店都就避之則吉，認為那些店鋪多數是專劏遊客的陷阱。

亦有不少網民稱商業社會就是適者生存，「你不迎合觀光客，就會被觀光客淘汰」，更有表示「你可以選擇清高，但就不可以再去責怪世界在變」。