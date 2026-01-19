貝沙灣女為愛遷入舊公屋 同居1個月力數4大衝擊 網民一面倒勸分

由豪宅搬入公屋，愛情係咪真的可以排除萬難？近日一名自小住慣港島南區豪宅貝沙灣的女網民，與男友嘗試同居，搬入位於新界的舊公屋單位。由昔日有工人服侍、會所游水，變成要面對當值瞓覺的保安、衛生惡劣的公眾泳池，生活質素斷崖式下跌。她直言非常不習慣，引起網民熱議。



近日有網民在Dcard發文，透露自己自小住貝沙灣，與男友拍拖兩年感情穩定。早前為了嘗試同居，男友父母特意搬走，騰出位於新界已購入的舊公屋單位給二人居住。

PO主坦言，父母由細到大都叫她「唔好群住公屋嘅人」，雖然知道這是偏見，但心中難免有顧慮。當初她亦在網上詢問網民意見，表示自己「唔係歧視公屋，只係怕唔習慣」，深思熟慮過後她決定挑戰自己，搬入公屋與男友同居。

但遷入一個月後，PO主表示「高估咗自己嘅適應能力」，她極力嘗試適應，但是「發現自己真係好唔習慣，而且唔係一啲『忍下就過』嘅小事」。

PO主表示自細就住貝沙灣（資料圖片）

1. 保安與管理

PO主形容以前住貝沙灣，屋企有漏水或噪音問題，一個電話即有人上門處理，感覺「有人喺後面托住你」。反觀現時什麼都要自己搞，保安更形同虛設，她曾目睹保安當值時睡覺，令她感到毫無安全感。

2. 生活設施

PO主習慣隔日到會所游水，私隱度高又免費。搬入公屋後試過兩次公眾泳池，直言「接受唔到」人多且衛生惡劣。現在她每逢星期日回娘家，都會順便用貝沙灣泳池游水「返到原本屋企，先至覺得係真正屋企嘅感覺。」

3. 家務與膳食

昔日有工人姐姐打點一切或可以選擇會所餐廳用餐，現在要親自買餸煮飯洗碗。這種勞碌的生活模式轉變，令她至今仍未適應。

4. 空間壓迫感

由三房一套連工人房的海景闊落單位，變成一層二十多戶的狹小公屋「行兩步就撞到嘢」，加上環境聲音嘈雜，令她每日都感到強烈情緒壓迫感，直言「唔係誇張，係每日都會感受到」。

（《幻愛》劇照）

PO主坦言，當初父母已勸誡她「一定捱唔到」，現在她不敢向家人坦白，每次回貝沙灣吃飯都強顏歡笑「唔敢喺佢哋面前喊」。雖然父母手頭有其他收租物業，更曾表示結婚可送樓，但感覺上家人「唔係好鍾意個男友」，所以都不敢妄言。但如果自己「繼續勉強住落去」，除了影響自己的情緒還會影響兩人之間的關係。而且對為了他們而搬走的男友父母感到內疚，不敢輕易搬走。

最令她無力的是，男友卻覺得住公屋「冇乜太大問題，有間買咗嘅公屋，冇必要再出去租樓」。即使她提議合租月租約兩萬元的「decent少少嘅租盤」，男友亦不是很願意。

面對去留兩難，PO主文末無助地向網民求救，坦言現時思緒混亂，只想知道這種不適應是否「時間耐啲就會好」，還是應該誠實面對自己感受，不再勉強死撐，亦真心希望得到客觀意見。

（《幻愛》劇照）

帖文曝光後，網民近乎一面倒勸PO主「長痛不如短痛」，認為「門當戶對唔係冇道理」、「唔同世界嘅人價值觀好唔同好難長久」。有網民直言家庭背景差異過大「男友亦會好大壓力……佢努力到退休，都未必達到你而家生活程度嘅一半」。不少人稱PO主沒有必要勉強自己「溫室花朵去返啲納米屋嘅私樓都未必習慣」，何況是舊公屋，勉強遷就只會令雙方痛苦。

亦有網民獻計，「你唔想分手又唔想住公屋，咁咪叫父母畀層樓你同男朋友住囉」，亦有人形容從貝沙灣遷出公屋猶如「一個習慣揸賽車嘅人，走去揸BB玩具車有咩分別」，不過，更多網民認為關鍵在於溝通，有留言指「如果佢明知你日日唔開心都視而不見……咁你真係deserve一個更好嘅人」，若真的無法達成共識，應及時止損，或者對雙方而言都是解脫。