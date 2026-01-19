政府工｜教育局招聘2大職位 任何學科學位＋2年經驗　月薪可達35K

新一年來臨，好多人都想轉換跑道換新工。近日教育局有2個職位招聘，分別是行政助理以及助理項目管理主任，兩份工月薪分別有$35,075及$33,382。雖然這兩個職位要求持有本地大學學位及最少2年工作經驗，但同樣不限主修學系。所以無論讀文科、理科，只要有兩年工作經驗就可以申請，感興趣的即刻睇睇以下詳職位詳情！



教育局（資料圖片）

政府工｜1. 教育局項目助理（特殊教育分部）

月薪：$35,075

截止申請日期：29/01/2026 23:59:00

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績[見註(i)]；

(c) 於取得學位後，具備至少2年行政工作經驗，具備政府決策局/部門或公營機構經驗者優先[見註(ii)]；

(d) 良好的中英文口語及書寫能力；以及

(e) 良好的溝通技巧及電腦運用技巧，例如試算表及中英文文書處理等。

註：

(i) 政府在聘任時，2007年以前的香港中學會考中國語文科及英國語文科(課程乙)C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或以後香港中學會考中國語文科及英國語文科第3級和第2級成績。

(ii) 招聘評審包括兩個部分：(I)技能測試及(II)面試。如果符合所訂明的入職條件的申請人眾多，招聘部門會根據申請人的資歷、經驗以及招聘評審的表現，訂立篩選準則，以甄選出最符合資格者作進一步評審。只有通過初選的申請人才會獲邀參加進一步評審。

(iii) 技能測試及面試預計於2026年2月12日進行，申請人須於上述日子參與。獲邀參加技能測試及面試的申請人，將於截止申請日期後兩星期內接獲通知。邀請將以電郵或電話形式發送，申請人須於申請時提供有效的電郵地址及聯絡電話號碼。如申請人未獲邀參加技能測試及面試，則可視作已落選。

(iv) 如申請人獲邀面試，須帶備學歷證明文件及過往工作經驗證明文件的正本和近照一張。

(v) 可即時到職者將獲優先考慮。

職責：

(a) 為「全校參與分層支援有自閉症的學生計劃」（「分層支援自閉症計劃」）提供行政支援；

(b) 管理「分層支援自閉症計劃」資源庫；

(c) 收集及整合「分層支援自閉症計劃」參與學校提交及專業支援團隊編製的文件；

(d) 協助更新「分層支援自閉症計劃」資料手冊；

(e) 協助為計劃學校籌組培訓課程，並負責聯絡工作；

(f) 協助發展「分層支援自閉症計劃」的資源；

(g) 整理有關「分層支援自閉症計劃」及自閉症相關的教師培訓的統計數據；

(h) 為「分層支援自閉症計劃」會議提供文書支援；

(i) 為專業支援團隊推行「學校與非政府機構協作」提供一般行政支援；以及

(j) 執行部門主管指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

福利:

(a) 根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有14天年假、休息日、法定假日(或代替假日)、產假 / 侍產假及疾病津貼。

(b) 獲錄用者如圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的10%。

附註:

(a) 申請人須在申請表格上清楚註明職位編號及職位名稱，例如：行政助理 (EDB/SE/018/26)。

申請手續:

（a)申請表格[即G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可透過公務員事務局互聯網網址(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須於截止申請日期或之前把填妥的表格以電郵發送到 epsntw@edb.gov.hk。請在電郵標題註明職位名稱及教育局編號，例如：「申請行政助理(EDB/SE/018/26)」。

政府工｜2. 助理項目管理主任（創新科技教育分部）

月薪：$33,382

截止申請日期：29/01/2026 23:59:00

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷[見註(i)]；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級[見註(ii)]或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得學位後，具備至少2年全職工作經驗。具備聯絡工作、項目管理及籌辦活動經驗者優先；

(d) 具備良好中、英語的書寫及會話能力；

(e) 具備良好溝通及人際關係技巧；以及

(f) 具備良好電腦應用知識，包括文書處理、中文輸入法、試算表及簡報軟件。具備對人工智能工具的知識及使用經驗者優先。

註：

(i) 為廣周知，經本地評審的學士學位屬資歷架構第5級別。雖然資歷架構第5級別亦涵蓋其他資歷，但就是次招聘而言，只會接納學士學位資歷。有關資歷架構的詳情，可瀏覽資歷架構網站www.hkqf.gov.hk)或致電3793 3955查詢。

(ii) 政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

職責：

(a) 處理學校對數字教育卓越中心(CoE)計劃下支援服務的申請，並根據學校的需要和CoE學校的專業知識，分配合適的CoE學校為申請學校提供支援服務；

(b) 監察支援服務的實施情況，提供行政支援並定期進行現場考察；

(c) 評估支援服務的成效，並管理相關的統計資料，以及預備進度報告和制訂改善措施的方案；

(d) 推廣數字教育卓越中心計劃的支援服務，並探討其他有效支援學校發展數字教育的措施；

(e) 管理自學課程的網上平台及相關教材，並對其他專業發展課程提供行政支援；

(f) 協助探討與合適的教育科技公司合作，以及分析現時香港及內地市場新興電子學習工具，包括人工智能的特性；以及

(g) 執行其他相關職責。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年。

福利：

(a) 根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有14天年假、休息日、法定假日(或代替假日)、產假/侍產假及疾病津貼。

(b) 獲錄用者如圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的10%。

附註：

(a) 申請人須在申請表格上清楚註明職位編號及職位名稱，例如：助理項目管理主任 (EDB/ITE/022/26)。

申請手續：

(a)申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。以郵寄、傳真或親身遞交的紙本申請，概不受理。

(b)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須在2026年2月4日或之前把修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本郵寄至九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座4樓E420室教育局創新科技教育分部資訊科技教育組，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。