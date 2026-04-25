日本車站扶手梯旁「神秘鏡子」真實用途曝　防癡漢拿手機偷拍裙底

日本偷拍案件近年頻傳，2024年全國偷拍案件檢舉件數突破8300件，創下歷史新高。當地警方指出，民眾搭乘電扶梯時因面向前方，難以注意後方狀況，成為偷拍行為的高風險場域。靜岡縣內多座車站亦曾發生類似案件，為此，警方在車站電扶梯周邊設置廣角鏡，以提高警示效果，成功降低偷拍案件發生率。



《靜岡新聞》報導，由於靜岡縣內鐵路車站周邊電扶梯偷拍案件接連發生，縣警在JR靜岡站周邊的電扶梯等處設置「特殊鏡」後，成效顯著。這些鏡子是能清楚確認身後狀況的「廣角鏡」，自2025年6月起設置在偷拍案件較多的4個地點。

靜岡縣內多座車站發生偷拍案件，為此警方在車站電扶梯周邊設置廣角鏡，以提高警示效果，成功降低偷拍案件發生率。（靜岡縣警察）

電扶梯旁設廣角鏡半年 偷拍案件顯著減少

靜岡縣警相關單位指出，靜岡縣2025年偷拍犯查緝件數約為172件，整體仍呈現逐年增加趨勢。不過，在2025年6月至12月底於4個地點設置特殊鏡子期間，偷拍案件查緝件數合計僅2件，較2024年同期大幅減少23件。其中，在受害情況最為嚴重的JR靜岡站驗票閘門內與北口地下通道兩處，合計減少16件。

針對這樣的結果，靜岡縣警認為「鏡子有助於打造出不易偷拍的環境」，今後將擴大設置範圍。

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