「最強軟飯王」一夫多妻夢碎　1原因老婆們走佬!宣佈「後宮」解散

被封為「日本最強軟飯王」、現年38歲的渡部龍太，早前因在北海道過著「一夫多妻」同居生活而震驚全網。曾豪言要生54個仔女超越德川家齊，但這個「後宮夢」踏入2026年似乎徹底崩壞。他在最新影片中宣佈「後宮解散」，更無恥提議妻子們轉型做「單親媽媽KOL」賺錢養家，最終兩名妻子難忍其行徑帶兒子走人。



渡部龍太過去曾自爆「全盛時期」同時擁有4名妻子及2名女友，過著「輪班制」同居生活。他聲稱自己是失業人士，每月的生活開支全數由「後宮」攤分供養，自己只需負責煮飯、做家務等瑣碎事，被網民封為「最強軟飯王」。

渡部因一夫多妻計劃而震驚全網（節目截圖）

提議老婆轉型做「單親KOL」養家

渡部1月4日在YouTube頻道「一夫多妻ちゃんねる」發佈一條影片，在鏡頭前與3位現任老婆講分手，宣佈一夫多妻計劃正式崩壞。他在影片中解釋，雖然自稱「食軟飯」，但為了擴大事業收益，他計劃效仿GACKT等名人，在馬來西亞與北海道兩邊走，作為拓展見識的據點。他更表示，去年因為忙於照顧剛出生的雙胞胎，導致他「身為一夫多妻男的活動」完全停擺。

為了重啟自己的一夫多妻計劃，他竟向妻子們提出了一個令人驚訝的提案「養育孩子的責任交給妳們，妳們可以去開設一個『單親媽媽互助頻道』賺錢。而我就繼續去尋找新老婆，貫徹我的一夫多妻之道。」

渡部宣佈解散家庭後妻子們的反應（YouTube@一夫多妻ちゃんねる）

妻子相繼離開

據日媒《集英社》報道，第三夫人「千晴」的父親早前已向女兒表示「如果不和那個搞一夫多妻的男人分手，就斷絕父女關係，連孫子都不會見」，對此，夾在中間的千晴最終決定離開渡部回娘家，第一夫人「陽咲」見狀亦決定跟隨離開。

對於兩名妻子離去，渡部完全沒有挽留，更將情況比喻為「感覺就像樂團一樣，只是大家音樂方向性不同了，所以解散」。 他直言自己從未想過要爭取岳父的認可，因為「一夫多妻是我的生活方式，無法理解的人就是無法理解」。

隨著兩名妻子遷出，渡部亦被迫搬出愛巢。他向媒體透露，自己在零下7度的北海道嚴冬下，躲在自己的Vellfire座駕內，沒有暖氣、只蓋毛毯過夜。雖然環境嚴酷，但「想到千晴煩惱的日子，我就能忍受」。

一夫多妻計劃繼續實行

雖然走了兩個老婆，但第二夫人「彩花」仍死心塌地留在他身邊，並正進行體外受精準備懷孕。渡部宣佈「一夫多妻第二章」正式開始，並已在網上招募新歡。目前他已經聯絡到四名有意願的女士，並表示晚些時間會與她們見面。

鑑於之前的教訓，他列出了相當「嚴苛」的選妻條件 「僅限日本人。我要找那種『比起父母更愛龍太』、不會簽訂會簽協議，因為要找到能堅守與我約定的女性」。

日媒亦問及他的財政狀況，由於他在直播中曾豪言2025年收益要達2500萬日圓，但記者問他現在有多少積蓄時，他竟回答「昨天看了一下，存款是18萬日圓」 儘管身無分文，他仍自信滿滿地表示過兩個月YouTube就會有幾百萬收入，完全不感到不安。

雖然成個訪問充滿荒謬言論，但記者最後好奇這位38歲「軟飯王」的精力來源及健康秘訣。渡部大方透露「切忌在桑拿房逗留太久，以免令睪丸過熱。如果可以的話，每日盡量維持1至2次性行為」。更自爆「我和我的妻子們一直都是這樣做的，直到我睡在車里的前一天」。

隨即引發日本網民熱烈討論，大部分留言都對渡部的行為表示憤怒，同情無辜被捲入的孩子「每個人都裝作受害者，但頭號受害者其實是孩子。他們被迫捲入大人的荒唐遊戲中。」、「只有真正的有錢人才能擁有多個家庭。如果你根本養不起，就請停止四處播種」。更多網民揭穿他的真面目「你只是想要金錢和自由去尋找新妻子，甚至想利用舊妻子做『單親媽媽KOL』賺錢，完全是利用他人」。有網民對脫離苦海的妻子感到幸運「看到千晴終於清醒並擺脫洗腦，真的令人感到安慰。為了孩子的將來，離開這個男人是正確的選擇。」