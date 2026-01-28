Dr.Kong地雷系皮鞋Threads突然爆紅　網民教1招改款變潮流教主

曾幾何時，Dr.Kong是不少香港學童專屬的「校鞋」品牌，主攻改善扁平足等功能鞋履。雖然近年聲勢似乎不如以往，但近日該品牌卻在社交平台Threads上意外翻紅，有網民分享購入其一款可以襯地雷衫的鞋款，意外引發熱議，相關鞋款迅速斷貨，令不少人驚訝這個童年品牌突然「翻生」。



threads截圖

一名網民在Threads發文，以「笑死我，喺Dr. KONG買咗對可以襯地雷衫嘅鞋」為題，分享自己購入該品牌鞋款的經歷。她大讚鞋子「勁舒服」，並透露當時正進行「$599買一送一」的優惠。帖文中更附上照片，顯示該鞋款設計較為時尚，與大眾對Dr.Kong的傳統印象不同。事主更提到，只需拆掉鞋頭部分的閃石裝飾，款式就變得更為「百搭」。

帖文迅速引起大批網民關注與討論，許多網民驚訝於Dr.Kong竟有如此潮流的款式，「地雷要健康，去搵Dr.Kong」、「多謝樓主推介，今日即刻去左買，左腳用鉗拆左兩粒W。另外買一送一揀左對銀色ballet flat」、「Dr.Kong出呢啲款，有種好學生選擇自甘墮落嘅feel」、「啱啱download 左佢個apps，係幾靚喎，仲要買一送一」、「Dr.kong起死回生」、、「捐咗咁多鞋俾大埔班災民都幫唔到Dr.Kong，竟然threads幫到」。Dr.Kong 起死回生，甚至爆紅，樓主實在功不可沒，在留言補充笑稱詢問Dr. Kong要廣告費，「我想要兩對鞋墊做廣告費，謝謝，我有扁平足」。

有部份網民質疑爆紅帖文是Dr.Kong的市場營銷，但實際是真實網民分享，還是Dr.Kong市場營銷似乎無從得知，但Dr.Kong就因鞋款爆紅新開設threads，除了轉載該網民的帖文，「只可以講，呢位脆友你真識貨」，並發文向網民交代已經斷貨，「脆友們… 你哋真係唔係講笑咁勁，對對襯到我要cap低留念嗰隻！」、「你哋發掘嗰兩款『地雷系列』我哋𠵱家努力加單中，暫時未接受訂貨呀。有新消息，我哋會即刻update大家！」。

「地雷系」源自日本「地雷女」的詞彙，現指一種暗黑系哥德式穿搭風格，特色是黑粉色系、蕾絲蝴蝶結、厚底鞋、誇張下垂眼線與淚袋妝容，營造病態可愛或楚楚可憐的視覺效果。而該皮鞋之所以稱為「踩坑鞋」就正正因為穿起來舒適、耐穿，是值得入手的舒適鞋款。

繼Dr.Kong爆紅起死回生後，亦有部份網民在社交平台開始猜測下一個能起死回生的品牌，「Dr Kong 都紅得翻，Next trend is SPI 書包！」，亦有部份網民認為學生時代的產品可以進行一場「文藝復興」，「mastermind銀包、outdoor/gregory背囊、地圖袋、學生時裝文藝復興！」、「Crazy room可唔可以翻生」、「2026重新召喚super x斜揹袋」。