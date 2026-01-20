內地新興「秒回師」只需即時覆機　時薪有咁多！00後沉迷月花5000

現代人早已習慣機不離手，最令人焦慮的不是出門沒帶電話，而是發送訊息後對方竟然藍剔唔覆。而這種都市病在內地催生出一門新型職業——秒回師，他們聲稱能提供「即時回覆」的情緒價值，而杭州一名月入9000元的00後女生被揭發，每月豪擲5000元在這項服務上，只為換取一份虛擬的安全感。



據央視網報道，一名居住在杭州的00後女生。其母親發現女兒雖然吃住都在家，沒有太大的生活負擔，但每月9000元（人民幣，下同）的薪水總是花得一乾二淨，完全儲不到錢。母親在好奇驅使下查看女兒手機，才驚覺女兒每月會花費5000元購買一項名為「秒回師」的服務。

秒回師的工作就是為客戶提供即時回應（《喜歡的話請響鈴》劇照）

工作就是秒回訊息

所謂「秒回師」，他們日常工作就是在指定時段內，透過微信、電話或視像提供「即時回應」。雙方素未謀面，交流內容僅限於抱怨工作煩事、家庭煩惱或閒話家常。當客戶抱怨加班辛苦或感情不順時，只需適時附和一句「你辛苦了」或「我在呢」，做一個永遠在線的聆聽者。與傳統心理諮詢或一般客服不同，他們不負責解決實際問題，甚至不需要提供專業建議，工作核心就是為客戶精准提供情緒價值。

這份被形容為「現代樹洞」的工作，入行門檻低卻「錢途」無限，吸引不少職場新人或大學生利用公餘時間接單。服務按時收費，因深夜時段人員稀缺，時薪最高可達150元，據《光明網》報道，有老客戶轉型成為秒回師，最高一個月收入可達3000元，亦有資深從業者甚至靠這份無需成本的兼職月入過萬。

拒絕冷冰冰AI 堅持要「人味」

面對真人「秒回師」的興起，隨著各種AI模型爆紅，全天候、零負擔的特性接住了無數年輕人的情緒碎片。復旦大學《中国青年网民社会心态调查报告（2024）》報告顯示，近四成受訪年輕人表示願意向AI傾訴煩惱，甚至有逾13%人認為AI比父母更值得信任。

儘管AI攻勢凌厲，但真人「秒回師」仍有不可取替的優點。有用戶在採訪中透露「一想到AI背後是冷冰冰的算法，我就不想聊了」。相比起冰冷的說教或人生建議，真人秒回師勝在有溫度、響應快，正好滿足了年輕人只想在難過時聽到一句真實的「我在」。

比起冰冷的說教或人生建議，真人秒回師勝在有溫度、響應快。（《Start-up》劇照）

無監管小心變水魚

但背後亦有不少消費者慘變水魚，由於缺乏規範，這種交易隨時演變成另類騙局。有苦主投訴支付了昂貴的「包月費」後，對方態度即時180度大轉變，甚至直接失蹤，求助無門。加上雙方沒有保密協議，客戶傾訴的私密心事或個人資料，隨時被無良從業者截圖外流，成為網上笑柄。而且從業者質素參差，部分人缺乏共情能力甚至亂給建議，錯誤的回應隨時令客戶情緒崩潰，造成心理上二次傷害。

秒回師這個新型職業亦引起網民熱議，不少人表示「貧窮限制想像」，從沒想過在手機上回覆訊息都能致富。有網民表示根本是為自己度身訂造的絕世荀工「平時覆機係輪迴，為了收入我願意秒回！」，亦有清醒網民稱還是用AI好，既免費又秒回，根本無需花冤枉錢。另外有網民感嘆「諗返以前同人傾偈嘅時間，如果收錢我早就財富自由咗」。