Threads瘋傳「夾胳肋底」通鼻神技　網民實測有效!醫生揭背後原理

近日氣溫驟降，不少人深受鼻塞困擾，夜晚在床上輾轉反側難以入眠。最近就瘋傳一套「20秒鼻塞自救奇招」，只需一個簡單的肢體動作，就能瞬間令呼吸回復暢通。這個看似的方法引起網民熱烈實測，更有專科醫生現身說法，證實這招真的有醫學根據！



日前有網民在Threads分享一個緩解鼻塞的小妙招，操作極其簡單，右邊鼻塞就用右手握拳夾在左邊腋下，左邊塞則夾右邊，PO主亦表示「實測大概壓個20秒以上有用！」

這招「零成本」偏方引來大批網民跟風嘗試，不少網民紛紛留言大讚。有人激動表示「歐買尬馬上試超有用」、「靠北真的有用」。有網民興奮回報「感謝，滑到這篇讓我左鼻通了」、「鼻孔有救了」。當中更有「進階版」網民分享獨門心得，指除了手握拳夾在腋下，如果「身體微微前傾一點，稍稍施壓一下，過幾秒鐘就通了」，證明這招對於部分鼻塞的人士確實有立竿見影之效。

但方法並非人人有效，有實測無效的網民留言「夾到腋下痛，鼻子還是依然故我」、「為什麼我試了沒用」，無奈表示只能「留著下次鼻塞用」。更有網民表示「本來塞右邊 做完兩邊都塞住了」。而另有網民獻計，表示用正常呼吸的頻率「吸飽氣開始吐氣的時候，不斷吐氣，想像你把身體中五臟六腑的空氣都吐出來」，堅持吐氣到快撐不過去時，才用鼻子緩緩吸氣，據稱同樣能令呼吸道瞬間回復暢通。

而帖文亦引來台灣耳鼻喉頭頸外科醫師張家豪在留言區解釋，其實這個方法涉及人體的「自主神經系統」。當腋下皮膚感受到壓力時，刺激該處的交感神經興奮，由於「鼻塞的主要原因通常是鼻腔內的下鼻甲微血管充血腫脹，導致呼吸道變窄」，當交感神經受刺激後會促使血管收縮，進而令鼻腔消腫、呼吸道空間變大，鼻子就通了。

同場加映：鼻敏感轉季發作引致鼻塞 耳鼻喉醫生教一個動作10秒舒緩鼻塞

每逢轉季，鼻敏感人士最辛苦，因為朝早特別容易鼻敏感發作，狂打噴嚏又鼻塞，惹人討厭！日本節目《世界一受けたい授業》請來耳鼻喉科專家石井正則教授簡單通鼻操，只需4個步驟保持一個動作，就能刺激交感神經，10秒內有效舒緩鼻塞。即睇下文數個步驟學會通鼻操！看全文👉👉👉鼻敏感轉季發作引致鼻塞 耳鼻喉醫生教一個動作10秒舒緩鼻塞