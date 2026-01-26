巴士安全帶新例生效　網民教路9大安心攻略　坐後排隨時中伏！

巴士安全帶新法例於今年1月25日正式生效，根據規定，乘客乘坐設有安全帶的巴士座位時必須強制佩戴，違者最高可被罰款5,000元及監禁3個月。為了保住荷包，不少市民都嚴陣以待。《開罐》綜合網民智慧，整理出醒目安全帶9大攻略，如果大家想坐得安心就可以參考！



1. 「閃電俠」心法：優先鎖定無帶位

網民傳授第一招，上車時要發揮「閃電速度」，第一時間搶佔沒有安裝安全帶的座位。由於法例清楚列明，乘客只在座位「設有」安全帶時才必須佩戴。換言之，若能成功搶佔一張本身就沒有配備安全帶的座椅，自然無需擔心違法被罰。不過，現時大部分巴士已全車配備安全帶，有網民表示，未有裝備的座位日後可能會陸續加裝安全帶，所以要找到這類「免死金牌」位亦要相當講求運氣了。

上車後第一時間搶佔沒有安裝安全帶的座位（Threads截圖）

2. 空間管理學：首選四人對座

如果有選擇權，網民建議首選面對面的「四人位」，因為這些位置通常比較闊落，即使扣上安全帶也不會覺得太侷促。而網民強烈建議避開巴士最後一排，因為座位通常最為擠迫，一旦扣上安全帶，恐怕連呼吸都感到困難，舒適度大打折扣。

建議首選面對面空間闊落的「四人位」（Threads截圖）

3. 黃金防守位：上層後排有玄機

網民亦建議坐上層後排位置，萬一遇突發或檢查有較多時間反應和執生。但亦有網民突破盲點「坐得後未到站就要起定身唔係落唔切車。依家係咪要停定先除得安全帶？」。「黃金防守位」雖然安全，但若然趕時間，建議還是揀返近落車位，費事因為解帶太慢而耽誤落車。

4. 防守意識：時刻保持警覺

提醒坐好後別只顧著低頭碌電話，要留意周圍是否有人專注地盯著安全帶，以免遇上突擊檢查。不過另有網民笑言想法太天真，有心捉人就會派出便衣「放蛇」、「阿Sir喺最後嗰行走上嚟」，甚至「係你後面叫你唔好亂郁」。

搭車途中要留意周圍是否有人專注地盯著安全帶（Threads截圖）

5. 陰力拉帶大法：切忌暴力

有乘客大呻安想扣安全帶但「細力唔得，要同佢鬥力先拉到」，結果「架車開咗一陣先扣到」，這種情況相信不少人都試過，越心急掹安全帶，就越容易卡住鎖死。有網民教路正確做法是用陰力，保持勻速慢慢拉出。如果不幸卡住，先將帶子往回縮入少許，讓鎖扣機關鬆開，然後再輕輕拉出便會順暢無阻。

正確做法是用陰力，保持勻速慢慢拉出安全帶。（Threads截圖）

6. 免責聲明：入座前先檢查

如果坐低之後先發現扣環損壞扣不上就隨時有理說不清，在坐低前不妨先試拉一下安全帶及檢查扣環。如果發現故障，建議立即更換座位，以免遇上巡查時產生不必要的誤會。

7. 落車困獸鬥：預留溝通時間

日前有網民分享搭車經歷，指入座時因背囊阻礙拉帶，慘遭鄰座嫌棄「阻住晒」，最終寧願轉位避開爭執。加上若鄰座扣緊安全帶熟睡，落車更是任務艱巨。因此有網民提議，預備落車前一兩個站便開始發出聲響，或禮貌喚醒對方，切忌最後一刻才「跨欄」硬闖，以免產生不必要的爭拗。

8. 變身「霸王龍」：撳鐘要識揀位

有網民困擾，一旦扣上安全帶，身體活動範圍立即受限，瞬間變成「手短霸王龍」。如果落車鐘在兩米之外的扶手柱，到時想伸長手撳鐘都無能為力，所以揀位時除了看舒適度，請優先選擇扶手柱旁或伸手可及落車鐘的位置。否則為了撳鐘而解帶起身，車長又剛好急煞，跌傷之餘還可能被罰款，就絕對得不償失。

扣上安全帶後身體活動範圍受限，很難撳到落車鐘（Threads截圖）

9. 衛生第一：常備消毒濕紙巾

巴士安全帶長期缺乏清洗，拉出來隨時積滿灰塵，有網民反映自己的淺色衣服已經遭殃，留下黑色的「斜孭袋」痕跡。建議大家隨身攜帶消毒濕紙巾，扣帶前先簡單擦拭。可以保護衣服，亦能減少接觸細菌，一舉兩得。