財政預算案2026懶人包｜夜間消費券/AI補貼　20大建議一文看清

《財政預算案2026》將於2月25日（年初九）正式公布，現已正式展開公眾諮詢。早前財政司司長陳茂波強調要多聽社會各界意見，積極開拓經濟增長點。對此，各大會計師行、商會及議員紛紛出謀獻策，涵蓋派糖、稅務寬減、樓市股市及長者福利等多個範疇。《開罐》整理各界最新建議及官方回應，預測2026政策的走向，等各位年輕人粗略有所了解。



財政司司長陳茂波（盧翊銘攝）

1. 倡推「夜間電子消費券」振興夜經濟

雖然政府對普發消費券態度審慎，立法會議員吳傑莊建議推出限定晚上9時後使用的「夜間電子消費券」。期望能夠精準刺激晚市餐飲、酒吧及戲院等行業，以推動夜經濟發展，而具體金額則有待當局精算。

2. 建議薪俸稅寬減上限增至1萬元

針對中產壓力，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會呼建議將薪俸稅一次性寬減上限由$1,500元調升至$10,000，同時建議增設上限為$30,000的家庭傭工費用扣稅。

3. 自願醫保扣稅上限

為鼓勵市民轉用私營醫療，ACCA亦提議將自願醫保計劃（VHIS）的扣稅上限$8,000倍增至16,000元，相信能有效減輕市民負擔，並分流公立醫院壓力。

4. 建議所有免稅額一律提升10%

羅兵咸永道（PwC）主張將所有個人免稅額一律上調10%，雖然維持稅務寬減上限不變，但此方案能讓絕大部分納稅人受惠，變相減輕整體稅務負擔。

羅兵咸永道建議所有免稅額一律提升10%（資料圖片）

5. 居所貸款利息扣稅額建議上調

針對供樓人士，PwC亦建議將住宅租金及居所貸款利息的基本扣稅額增至16萬元，並延長居所貸款利息扣稅年期至25年，以支援上車族及剛置業家庭。

6. 支援在職家庭及內地養老開支納入扣稅

PwC提議多方面支援在職家庭，包括提供托兒服務津貼，以及增設聘用家庭傭工和看護人的稅務扣除。配合跨境養老趨勢，建議將長者住宿照顧開支的稅務扣除範圍擴展至涵蓋內地產生的費用，以支援選擇跨境安老的家庭。

PwC提議將內地養老開支納入扣稅（資料圖片）

7. 檢視子女免稅額調整空間

陳茂波早前表示理解中產訴求，承諾會全面檢視稅務及子女免稅額等政策，評估是否有調整空間，但重申資源分配需在多方面取得平衡。

8. 遲交稅罰款或加重

港區人大代表陳振英建議加重遲交稅罰則，將現行5%附加費調高至10%，若拖欠逾6個月再加徵的附加費則增至15%，以加強阻嚇力並認為有助於改善政府財政收入。

9. 財赤改善料錄盈餘

截至2025年11月底，政府赤字大幅收窄。陳茂波預計本財政年度經營帳目有望轉虧為盈。德勤更估計2025/26財年可錄得156億元盈餘，主要受惠於金融市場表現帶動稅收增加。

10. 未來或續發債投資基建

陳茂波指出，雖然政府經營帳戶錄得盈餘，但相對於龐大的基建及發展投入，資金仍有較大落差。因此，政府需要繼續發債以填補缺口，亦是為確保長遠發展項目有足夠資金。

11. 明確表態不再減免股票印花稅

對於股票印花稅，陳茂波明確表示除非外部環境劇變否則不會減免，股票印花稅水平在成交量及競爭力上均屬合適。

12. 自住物業差餉寬免視乎情況

市民期望寬免自住物業差餉，陳茂波回應指過去數年已有多次寬免，政府會盡力考慮，並預告房屋供應將隨土地儲備配合而在未來兩年陸續增加。

市民期望能夠寬免自住物業差餉（資料圖片）

13. 考慮放寬強積金置業或逆按揭

工聯會黃國建提議容許市民動用強積金作首置，日後再透過「逆按揭」以樓養老。陳茂波回應指需平衡退休保障風險，但承認逆按揭說法有可行性，承諾會全面檢視。

14. 強積金改革及醫療科技

香港總商會建議將現時5%強積金強制性供款拆分，4%繼續撥入強積金，餘下1%撥作醫療保險儲蓄基金。此外，亦建議大力推廣遙距診症及電子藥物處方，以提升醫療服務效率及質素。

15. 檢視兩元乘車優惠及70歲免費乘車

長者乘車優惠政策由今年4月開始收緊，針對人口老化及市民建議給予「70歲以上長者免費乘車」，陳茂波表示正檢視「兩元乘車計劃」的可持續性，並強調「能者共付」原則，務求在防止濫用、財政負擔及長者福祉之間取得平衡。

長者乘車優惠政策由今年4月開始收緊（林靄怡攝）

16. 長者醫療券盡量減少限制

陳茂波認同不應在福利上設置過多關卡，承諾制定長者醫療券政策時會多角度審視，盡量便利更多市民的需求。

17. 倡醫療券升級為「銀髮券」

議員吳傑莊提議將「長者醫療券」升級為「銀髮券」，擴大適用範圍至報名旅行團或康樂活動，鼓勵長者多外出活動，注重身心健康，生活更加充實。

18. 公務員薪酬及評核制度檢討

而對於指形同虛設的「跳Point」評核制度，陳茂波強調公務員薪酬調整問題涉及範圍廣泛，需要謹慎處理，當局暫時會按機制檢視這個問題。

19 . 電動車「一換一」優惠料收緊

現行電動私家車「一換一」計劃將於今年3月31日屆滿，市場普遍預期政府公布新安排時，可能會進一步收緊優惠力度。

現行電動私家車「一換一」計劃將於今年3月31日屆滿（資料圖片）

20. 推動全民AI培訓

為全方位提升香港AI競爭力，香港總商會建議一方面向僱主提供稅務誘因，凡涉及員工的AI培訓開支可獲120%稅務扣減，另一方面直接資助市民，透過「持續進修基金」向修讀AI課程者提供最高5,000港元的學費補貼，鼓勵全民增值。