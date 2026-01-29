21歲女疑帶男友回家「爆房」港媽辣招對付！網民勸：明知都扮唔知

一名媽媽近日於baby kingdom討論區發文，懷疑其女兒違反當初承諾，帶同拍拖不久的男友到家中「爆房」。她指自己並非禁止女兒與異性發生性行為，而是覺得兩人應到酒店，而非在家中房間親熱。樓主經歷引起討論，網民勸她「明知都扮唔知」，眼不見為淨會更好。

網上有媽媽懷疑女兒違反承諾，帶同拍拖不久的男友到家中爆房（《親親我好媽》）

2026馬年風水｜蘇民峰教大門地氈擺位 9大開門方位病位要點化解?

樓主的女兒3年前出發到澳洲讀大學，今年21歲的她於聖誕回港探親，並帶同拍拖約兩個月的香港人男友與家人飲茶。樓主直覺猜到兩人在澳洲已有過性行為，但當時無過大反應：「已經預咗，只勸佢記得做好防備」，原先否認的女兒，在她追問下亦坦承事實。

樓主女兒於澳洲留學，最近在外地認識同為香港人的男友（《親親我好媽》）

直至某日女兒表示想邀請男友回家過夜，樓主未有拒絕，只強調禁止在家中發生性行為。幾日後樓主再次重申其原則，女兒態度卻變得反覆，更指「唔好啦，土地問題呀」。樓主認為此舉等同暗示「佢哋返到香港無地方搞，即係會帶返嚟（屋企）搞」，於是要求工人姐姐取走女兒的床單被鋪，不過最後被對方取回，兩母女的關係亦因此陷入緊張。

Dr.Kong地雷系皮鞋Threads突然爆紅 網民教1招改款變潮流教主

樓主強調禁止兩人在家中發生性行為，女兒卻表示有「土地問題」（《親親我好媽》）

日本恐怖家庭！12歲長子獨自照顧5弟妹崩潰 網民怒轟：父母無良

之後連續兩星期，女兒均在未有告知樓主的情況下帶男友回房間。由於一家人居於村屋，兩母女的睡房分屬不同樓層，因此樓主未能確定兩人是否曾在家中發生關係。樓主清楚無法阻止已成年的女兒，故提出兩人可出外「爆房」。然而女兒拒絕花錢租酒店，男友家中亦不方便親熱。

+ 3

有網民認為，樓主應給予女兒更大自由度：「個囡都成年可以點阻止，拎走床單有咩意思？」、「阻止佢返屋企過夜，食完飯就叫佢返酒店住好過」、「明知都扮唔知會好過啲！總之唔好搞出人命就得啦」。有人則理解樓主的想法，甚至認為女兒男友亦有責任：「唔係管個囡唔可以搞，而係唔好喺屋企」、「男仔連爆房錢都唔想畀，寧願要女朋友得罪阿媽，（阿囡）要諗清楚」。