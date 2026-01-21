學生控訴陸運會點名疏忽被屈曠課　家長絶招力證在場仍無果急求救

學校活動本應是學生成長的美好回憶，但一次行政疏失卻可能演變成信任危機。近日，有學生在網上發文控訴，指學校在陸運會點名時遺漏其名字，校務處事後竟直接通知家長其曠課，甚至在家長出示「Apple Find My」定位證明學生身處運動場後，校方仍堅稱是學生未依循程序報到，擬交由訓導處跟進，引來極多網民留言討論。



Threads截圖

近日有位中學生在社交平台threads，表示學校在學校陸運會期間，點名時遺漏了他的名字。其後校務處在未進一步核實的情況下，直接聯絡其家長，告知學生曠課，並聲稱此事「可以很嚴重」、「開咪好多次都見唔到佢啊」。家長接獲通知後，立即透過「Apple Find My」功能，向校方出示即時定位截圖，證明孩子當時確實位於學校運動場範圍內。然而樓主指校務處職員並未就此承認行政失誤。

Threads截圖

樓主亦有在留言補充引述，指訓導表示已開咪呼叫他六次均未見回應，但樓主則強調現場環境嘈雜、咪高峰聲音微弱，但「絕對冇咁多次」，指責訓導就連班主任都沒有通知，就直接通知家長，更向家長反駁「家長，你都搵唔到佢，我哋點搵佢啊？」。樓主卻質疑自己就在陸運會場地，必須要將手機關機，「我想問我返緊學冇開手機點搵呢？」 。校方後續疑似打算將事件交予訓導處跟進「訓導諗住聽日捉我入黑房傾偈」的說法。樓主就認為整件事源於學校疏忽，責任卻被「賴落家長度」。

《堅離地愛堅離地》劇照

而事件引來網民留言討論，有少部份人質疑是樓主自己的問題，「幾百人，人人都點到，點解淨係你點唔到」，但大部份網民都一面倒力撐樓主，建議將此事小事化大，就能將事情解決，「你媽突然殺入校務處拍枱大聲嗌要校長出嚟見你，你媽夠惡嘅話，校務處就收皮認錯。佢哋都係欺善怕惡！」、「放心，老母支持就得，無家長配合學校惡唔出，大鬧校務處無人敢再麻煩你」、「你家長可以向學校投訴，返咗學又冇點名、冇record，如果個仔係陸運會期間唔見左、人間蒸發左，學校都唔知啦！學校點保障到學生安全先？係保安漏洞黎wor」。