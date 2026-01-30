尼帕病毒懶人包｜無疫苗＋致死率高達75%！專家籲不要飲1類果汁

尼帕病毒近日在印度再次爆發。印度西孟加拉邦最新通報已出現5宗確診個案，當中一人病情危重，當局更緊急追蹤並隔離了近100名密切接觸者。而港人其中一個熱愛旅遊的國家泰國，該國的衛生部門近日表示，部份泰國果蝠被驗出體內含有強烈的尼帕病毒（Nipah Virus），雖然泰國境內暫時未有任何確診個案，但承認更大的威脅來自疫情爆發國家入境的感染者。

尼帕病毒目前無藥可治、無疫苗預防，一旦中招死亡率隨時高達75%！究竟這個病毒有甚麼徵狀？想預防有甚麼方面要留意？《開罐》為大家整理以下資訊為大家解答疑問！



（Unsplash@soham-srivastav）

Q1：尼帕病毒來源是甚麼？

A1：尼帕病毒於1998年在馬來西亞及新加坡首次被發現，當時的爆發主要涉及養豬場工人及密切接觸豬隻的人士。這種病毒可感染多種動物，包括豬、馬、羊、貓和狗，屬於「人畜共患」傳染病。在過去二十年，在孟加拉及印度曾多次錄得人類感染尼帕病毒的爆發。

Q2：尼帕病毒如何傳播？

A2：根據香港衛生防護中心相關資料，尼帕病毒主要通過染病動物的飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播，便有機會中招。此外，以會通過食用受感染蝙蝠的尿液、糞便或被唾液污染的食物而傳播，若誤食這類水果或水果產品（特別是生椰棗汁），則會增加感染風險。而這種病毒也可以在人與人之間傳播，過往有記錄個案因密切接觸了感染者的分泌物和排洩物，導致在家庭或醫院內引發傳播。

尼帕病毒的傳播途徑（復旦大學附屬華山醫院感染科信息發布微信公眾號「華人感染」）

Q3：尼帕病毒的潛伏期有多久？

A3：通常在4至14天之間，但也曾有過潛伏期長達45天的個案。

Q4：感染尼帕病毒有甚麼徵狀？

A4：早期徵狀與流感極為相似，包括發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉酸痛，還可能伴有頭暈、嗜睡和知覺下降等徵狀。嚴重病例會出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎，甚至陷入昏迷及死亡。

Q5：尼帕病毒死亡率有多高？以及有甚麼後遺症？

A5：根據新華社報道，尼帕病毒分為兩個亞種，一個馬來亞種的致死率在15%左右，另一個孟加拉亞種的致死率會更高，在40%-70%。而約有20%康復後患者可能會持續出現神經線問題。

Q6：尼帕病毒如何治療？

A6：據世界衛生組織相關資料，雖然尼帕病毒感染是世衛組織研發藍圖中的重點疾病，但目前還未有針對該疾病的藥物或疫苗。建議採取強化的的支持性護理來治療嚴重的呼吸系統和神經系統併發症。

Q7：尼帕病毒如何預防？

A7：衛生防護中心亦提醒市民，如前往受病毒影響的地方時，應採取以下措施降低感染風險。

1. 避免接觸野生動物或染病的農場動物，特別是蝙蝠、養殖豬、馬及貓隻；亦應避免前往蝙蝠棲息地。

2. 經常用洗手液和清水洗手，特別是在接觸動物及其分泌物後，或是在照顧及探望病人之後。

3. 進食水果前必須徹底洗淨並去皮，切勿進食懷疑被蝙蝠咬過或跌落在地上的水果。同時，應避免飲用生的椰棗原汁、棕櫚汁或其他生鮮果汁。

5. 如需處理動物或其組織，切記要佩戴手套及穿著適當保護衣物。醫護人員在接觸疑似或確診個案時，更應做足防禦，時刻採取合適的感染控制預防措施。

Q8:尼帕病毒香港有無風險？

A8：根據衞生防護中心1月26日最新公布，中心正密切監察事件。香港目前並無錄得任何尼帕病毒的輸入或本地個案。而初步風險評估顯示尼帕病毒傳入香港的風險屬於低水平，因為當地爆發的尼帕病毒暫時沒有資料顯示出現跨境個案，當地社區亦沒有出現大規模爆發。同時已要求全港醫護人員提高警覺，一有懷疑個案要立即通報，香港亦具備相關的檢測化驗能力。