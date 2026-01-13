美國最新飲食指南出爐　飲脫脂奶、用代糖超錯？醫生解讀7大改變

美國政府1月7日正式公布更新的《美國人飲食指南》，首次以「倒金字塔」形式呈現，單從圖片所看已顛覆了大家一直以來對營養食物的認知，例如「建議喝全脂牛奶、少喝脫脂牛奶」、「喝代糖飲料沒有更健康」、「適量攝取紅肉是健康的」以及「過量的水果有害健康」等等，當中不少後生仔都會「中招」。家庭醫生李思賢就拆解了當中７大舊有飲食觀念原來超錯，即睇最新指南對食物有何新定義！

《美國人飲食指南》截圖

重點1. 全脂奶「鹹魚翻生」

資料圖片

2020年版 : 建議選擇「脫脂或低脂」的乳製品（牛奶、優格、起司）

2025年版 : 明確建議選擇全脂乳品 (full-fat dairy)，並指出乳製品是蛋白質、健康脂肪、維生素和礦物質的極佳來源，全脂奶全面「逆襲」成功！

重點2. 奶油、牛油同屬健康脂肪

資料圖片

2020年版 : 建議使用植物油（如菜籽油、玉米油、橄欖油等），並建議用植物油代替飽和脂肪含量高的脂肪（如奶油、豬油、椰子油），建議飽和脂肪攝取量應低於總熱量的10%。

2025年版 : 除了橄欖油和酪梨外被認為是健康脂肪，奶油 (butter) 和牛油 (beef tallow) 同列為可選用的油脂。

重點3. 肯定紅肉價值

資料圖片

2020年版： 建議肉類應選擇瘦肉，將高脂肉類視為飽和脂肪的主要來源（需限制在總熱量10%以下），甚至用豆類或海鮮取代部分紅肉，以降低飽和脂肪攝取。

2025年版： 肯定紅肉的價值，認為它是「營養密集」的蛋白質來源，而且不再強調只吃瘦肉。不過依然強調要避免含化學添加物與精緻澱粉的加工肉品。

重點4. 向白麵包say no

資料圖片

2020年版：建議攝取的穀物中，至少有一半應為全穀物。

2025年版：應優先選擇「富含纖維的全穀物」，並大幅減少精製碳水化合物，例如白麵包、包裝早餐食品、薄脆餅乾等。

重點5. 嚴格拒絶加工食品

資料圖片

2020年版：建議限制添加糖、飽和脂肪和鈉含量高的食品和飲料。

2025年版： 要求「大幅減少」高度加工食品。不僅關注糖和鹽，還特別點名要限制人工香料、石油基色素、人工防腐劑以及低熱量非營養性甜味劑。

重點6. 代糖都有罪

資料圖片

2020年版： 兩歲以下兒童避免使用低熱量甜味劑，但對於成人，主要關注點是減少「添加糖」的熱量。

2025年版： 明確建議限制「非營養性甜味劑 (non-nutritive sweeteners)」，如阿斯巴甜、三氯蔗糖、糖精等，也被列為應限制的成分，不被視為健康飲食。

重點7. 不建議飲果汁

unsplash

2020年版： 建議至少一半的水果攝取應來自「完整水果」，其餘可來自100%果汁，但應限制果汁攝取量以避免熱量過高。

2025年指南： 更強調「吃原始形態的完整蔬果」，建議100%果汁應「限量攝取」或是「加水稀釋」飲用。

總括這份新的《美國人飲食指南》，內容主要強調原型食物永遠擺第一位，另外全脂鮮奶也不是洪水猛獸要避開，反而額外的添加糖越少越好，對代謝、體重、長期健康越有利。