「MK妹」稱號已OUT？港女生被封叫「維多利亞妹」新封號有段故

「港女」、「MK妹」這些詞似乎要走入歷史？最近有台灣網民給香港女生起了一個新稱號——「維多利亞妹」，點知這個本意帶有貶義的稱呼，竟然被香港女生照單全收，甚至引發熱烈回響，紛紛表示「多謝賜名」！



據網民在Threads分享，這個新稱號的誕生源於Super Junior在台灣舉辦演唱會期間。當時有台灣網民不滿香港粉絲批評現場應援聲量不足，引起部分台灣網民不滿，遂創造了「維多利亞妹」一詞進行反擊，意圖諷刺香港女生言辭刻薄且自視過高。

怎料這個新稱號不但沒有擊中香港女生的痛處，反而因為名字聽起來太有氣質，獲得全場一致好評，紛紛表示「多謝賜名」。更有創意無限的網民製作圖片解釋這個新朵的由來，和設計了相關的AI人像，甚至自製圖片解釋這個詞的由來。

網民非常滿意「維多利亞妹」這個新朵（《愛回家之開心速遞》劇照）

這個稱號引起網民極大迴響，紛紛留言表示這個名字「太會改」。有網民笑指，一叫這個名，「即刻由屋村$3嘅蛋撻妹搖身一變 變成Rosewood蛋撻妹」、「忽然覺得自己阿爸係銀行家」，整個形象立刻變得高雅，甚至覺得「嗌交要用英文」才符合身分。

網民將此與其他地區的女性稱號作比較，認為相比起日本的「櫻花妹」、韓國的「泡菜妹」以及內地的「熊貓妹」，「維多利亞妹」聽起來高級太多，不但感覺好優雅，而且「夾硬多人哋幾隻字」，氣勢上已經贏了。亦有網民好奇發問「女就叫維多利亞妹，咁男叫咩？」，結果「愛德華仔」這個充滿英式風情的名字高票當選為最佳稱號。