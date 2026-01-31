公主病2026年新標準：即食麵加一食物！全網崩潰：標準有多低？

什麼是泡麵公主病？免洗筷、暖暖包、泡麵加蛋很奢侈嗎？營養師大讚這些「泡麵配料」很營養，但建議吃法一次看懂。



「公主病」的判定標準似乎一年比一年低，還記得去年因為一份鹹酥雞的價格掀起討論嗎？當時就有不少聲音開始討論，連日常飲食的選擇，也可能被拿來檢視是否過於講究。來到2026年，類似的爭議不但沒有退燒，相關標準反而一路下修，從消費金額，延伸到更貼近日常的生活細節。

2026年拜金標準快速刷新：暖暖包、免洗筷參戰

1月初在Threads上，就有男網友分享自己的價值觀，引發討論。他認為暖暖包屬於奢侈品，即使家人或小孩要用並不反對，但不希望被要求購買，因為會影響心情，甚至進一步發起投票詢問網友看法。投票結果幾乎一面倒，多數人認為暖暖包只是基本保暖用品，認同其為奢侈品的比例僅占極少數，後來這則貼文當事人已刪除。

類似的情境也出現在其他日常選擇上。年初另一位女網友分享，曾被學弟評價「如果你沒有公主病，其實我會想追你」，追問原因後，對方給出的理由竟只是「在小吃店裡，同時有免洗筷（即棄筷）和木筷時，妳總是選免洗筷」。看似微不足道的生活習慣，卻被直接連結到性格與身分標籤。

泡麵加蛋也算公主病？Threads一則貼文掀起共鳴

這波「公主病新標準」的最新案例，從一碗泡麵開始。有網友在Threads分享自身經驗，提到過去與前男友交往時，因為煮泡麵習慣加顆蛋，就被對方認為有公主病，甚至因此爆發爭執。她也回顧現在的飲食習慣，笑稱如今煮泡麵不只會加蛋，還會放肉片、青菜與起司，若對方看到，恐怕會被認定是更高等級的「皇貴妃娘娘病」。

貼文曝光後迅速引發討論，相關留言圍繞在泡麵加料與公主病標準展開，「泡麵加料」一詞也逐漸成為討論焦點。有網友直言：

2026年新增的公主病條件：吃泡麵加蛋。

也有人感嘆「公主病跟拜金女的標準到底還能多低」。

也有網友直接曬出自己煮泡麵的照片，畫面中以大平底鍋料理，配料包含厚切牛肉、茼蒿、至少兩顆蛋，還有多尾去殼蝦子，並詢問「辛拉麵煮成這樣算是什麼皇后病嗎」，讓討論持續延燒。隨著留言累積，「公主病」一詞被頻繁提及，相關討論也從泡麵加料，擴大到對生活標準的不同看法。

「泡麵公主病」聲量近七千筆！網友談生活標準差異

泡麵加蛋是否算公主病，在網路上掀起一波討論熱潮。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，近一週「泡麵公主病」相關討論聲量達6,983筆，話題迅速在社群擴散。

從討論內容來看，留言中反覆出現泡麵的配料，像是「加菜、加料、肉片、蝦子、雙蛋」等關鍵字，也有人用「皇后、女王、華妃、王子病」等稱呼自嘲，將原本被貼上的公主病標籤，轉化為調侃式的回應。

不少網友在留言中分享自身經驗，提到過去曾因生活細節被質疑過於講究，例如有人寫道「因為男友家只有從水龍頭流出來的生水，所以我拿礦泉水煮泡麵，就被說嬌生慣養。」也有人以更誇張的方式回應相關討論，直言「我是華妃病，煮鮮蝦魚板麵還會加一堆蝦」。

整體來看，相關討論圍繞在泡麵配料、飲食選擇與生活標準展開，留言內容從實際加料經驗，到以宮廷稱號互相調侃，呈現出網友對「公主病」定義的不同理解。

在相關討論脈絡下，營養師也補充泡麵適合的配料、常見的飲食迷思，提供專業觀點作為參考：

泡麵怎麼吃比較不負擔？營養師解析加料重點

從實際生活出發，李婉萍營養師認為，減肥或注重健康，並不代表完全不能碰泡麵，而是可以透過吃法調整，降低整體負擔。她建議，最簡單的做法是將湯包減量，減少鈉的攝取，對水腫與腎臟都相對友善。

同時，她也指出，在泡麵中加入蔬菜可以補充纖維、增加飽足感，加蛋則有助補充蛋白質，讓血糖較不易波動。另外，將第一次煮麵水倒掉，再加入新的熱水，也有助洗去部分油脂與添加物，讓整體負擔降低。

泡麵有加防腐劑？吃泡麵會禿頭嗎？營養師破除迷思

針對泡麵長期被貼上的負面標籤，高敏敏營養師則先從觀念面進行說明。她指出，不少人以為泡麵能長時間保存，是因為添加防腐劑，但依照現行法規，泡麵麵體其實不能添加防腐劑，主要是透過油炸或烘乾脫水的製程來延長保存期限；若醬料包中有使用防腐劑，也都必須清楚標示。

至於外界常提到的「吃泡麵會不會掉頭髮」，她也補充，掉髮原因多與遺傳、壓力、清潔習慣或營養不均有關，並非單一食物造成。不過，她提醒，若經常食用半熟蛋，生蛋白中的Avidin成分（抗生物素蛋白）可能影響生物素吸收，長期下來，反而可能增加頭髮營養不足的風險。

高敏敏營養師也強調，泡麵偶爾食用其實問題不大，但若天天吃，就需要留意高油、高鈉與營養不均的情況，可能增加肥胖、心血管、腎臟與血壓負擔，也較容易出現水腫或長痘等狀況。

《網路溫度計DailyView》提醒，泡麵要加什麼料，其實自己喜歡就好。每個人都是自己人生的主角，在各種標籤之外，祝福大家都能吃得開心，也吃得健康又營養。

「泡麵公主病」近一週網路熱門關鍵字（網路溫度計DailyView提供）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月15日至2026年1月21日 12:00

資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『泡麵公主病』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



