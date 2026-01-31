日本攝影師偷拍浪貓爆紅　瘋狂到被當變態　神還原牠出糗搞怪瞬間

這位甘願趴倒在地、尾隨貓影的日本超人氣攝影師沖昌之，對貓的癡迷絕對超乎你的想像。沖昌之的鏡頭，專注於街頭的流浪貓，並執著地捕捉牠們出糗、失態的珍貴瞬間。他發下豪語，要拍出「他人無法仿效的貓咪照片」，並從2014年一路拍到今天。



多年來，他幾乎將自己的生活完全融入貓的世界，無論是清晨的薄霧巷弄、午後的陽光屋頂，還是夜晚的寂靜小巷，沖昌之總是悄悄出現，等待那些平凡卻又意想不到的瞬間發生。

日本超人氣攝影師沖昌之，專注於街頭的流浪貓，並執著地捕捉牠們出糗、失態的珍貴瞬間。（IG＠okirakuoki）

更多沖昌之鏡頭下貓咪有趣可愛照片：

他的作品不只是攝影，更像是一種與貓之間微妙情感的紀錄，既幽默又溫暖，讓觀者不自覺地被這些小生靈的自由與俏皮吸引。透過他的鏡頭，我們得以窺見平日忽略的貓世界，彷彿能感受到牠們的呼吸、動作與心情，這份細膩的觀察力，也讓沖昌之成為日本乃至全球貓咪攝影圈的傳奇人物。

比貓還怪？曾因瘋狂拍貓被當作怪人！

想成為一名貓咪攝影師，體力與毅力都要超乎常人。沖昌之過去曾在服飾公司工作，自從2014年遇見讓他心動的流浪貓後，決定37歲時正式以「貓咪攝影師」身份出發。為了捕捉那些稍縱即逝的瞬間，他常常鑽進狹窄巷弄、趴伏於地上瘋狂拍攝，有時甚至連連拍好幾個小時也不肯休息。

這樣的行為，不免讓街坊鄰居對他投以好奇甚至懷疑的目光，認為他是個可疑人士。可見，想要真正理解貓、拍好貓，除了要有敏銳觀察力、耐心與愛心外，還得先學會和街坊鄰居打好關係，才能在日常生活中自由穿梭，悄悄捕捉那些只有貓才能帶來的獨特畫面。

沖昌之用自己的行動證明，攝影不只是按下快門的瞬間，而是一場與生命、與社區、與世界微妙互動的長期修行。

學會尊重與耐心，不打擾是他的溫柔！

沖昌之的攝影哲學以「等待」著稱，他認為，若想捕捉浪貓的真實神態，關鍵在於友善與耐心，而非急於靠近或強行互動。他總是保持適當距離，靜靜守候在角落或陰影中，絕不打擾貓咪的休息或睡眠，讓牠們能自由自在地展現最自然的姿態。

對沖昌之而言，攝影不只是按下快門的技術行為，更是一種與生命互動的藝術：必須先贏得貓咪的信任，讓牠們逐漸放下戒心，攝影師的存在才會被視為日常的一部分，而非威脅。

他常說，只有在這樣的前提下，才能拍到那些獨一無二、充滿靈性的瞬間——那些瞬間，既真實又充滿故事感，是外人無法輕易模仿的攝影經驗。

從東京街頭紅到國際的「搞怪貓貓寫真」

沖昌之曾形容自己的拍攝過程就像是「在只有1到6點的骰子上擲出7」一樣艱難。絕大多數時間，他面對的只是空白的街角與貓咪的背影，什麼特別的畫面也抓不到；然而，只要那稍縱即逝的瞬間出現，他就能捕捉到完全出乎意料的驚喜。

這種不刻意干涉、順其自然的拍攝方式，使得他鏡頭下的浪貓經常呈現出擬人化的趣味：或皺眉沉思、或伸懶腰做怪動作、甚至像喜劇明星般上演小小鬧劇，每一張照片都充滿幽默感與生命力，讓觀者在欣賞的同時，也能感受到貓咪自由自在、隨性而真實的性格。

貓咪的可愛都藏在出糗和失態的瞬間裡，攝影師沖昌之用「耐心」與「愛」的等待，捕捉了貓咪們最真實的模樣，放慢腳步，你也能捕捉到日常的小幽默！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】