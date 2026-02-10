觀音借庫2026｜馬年吉時吉日/祭品/步驟+9大禁忌｜附代客借庫詳情

每年農曆正月廿六日是「觀音開庫」的日子，今年的觀音借庫將於西曆2026年3月15日凌晨開始。市民除了可以親身到廟宇借庫外，有部份廟宇亦提供預約代客借庫服務。《開罐》為大家整合觀音開庫的吉時吉日、廟宇地點以及宜忌懶人包，想問觀音娘娘「借錢」就要留意喇！



觀音借庫2026｜意思

據東華三院網站的資料所指，「觀音借庫」意指觀音菩薩開金庫，借錢於民。起源於明末清初時，廣東民眾於當日舉辦「生菜會」，取生菜與「生財」同音，剛好正月廿六日為白衣觀音誕，民眾同時祈求觀音庇佑財運亨通，生意興隆。至今每年「觀音借庫」仍吸引大批善信前往廟宇，祈求福運、健康、人緣等等。

觀音借庫2026｜開放廟宇

2026年的觀音借庫日期是3月15日，市民於3月14日（星期六）晚上11時起便可以開始前往各大廟宇前排隊參與儀式（廟宇開放時間有異，詳情可參考華人廟宇委員會網頁）。按華人廟宇委員會網頁，暫時公佈舉行觀音借庫活動的廟宇包括大坑蓮花宮和紅磡觀音廟。

觀音借庫2026｜借庫後需「還庫」

當中部分亦提供預約代客借庫。而善信向觀音借庫後需於年內「還庫」酬謝神恩，儀式一般在農曆12月舉行。而觀音借庫和還庫儀式，必須連續進行至少3年。

觀音借庫2026｜吉日吉時

今年的觀音借庫將於西曆2026年3月15日凌晨開始。而當日的吉時尚待公佈。

觀音借庫｜2026年代客借庫廟宇詳情

2026年華人廟宇委員會有開設廟宇提供代客借庫服務，大家可以透過電話或Whatsapp登記預約。

【1】紅磡觀音廟

登記預約截止日期：即日起至2026年3月13日止（每日早上9時至下午4時）

領取預留借庫物品日期：3月15日至3月31日（3月19日除外），

預約電話：9195 8272（只供WhatsApp使用）

【2】大坑蓮花宮

登記預約截止日期：即日起至2026年3月14號WhatsApp預約於開庫日期後領取借庫物品

領取預留借庫物品日期：3月15日至3月22日

預約電話：9099 6727（WhatsApp / Wechat）

觀音借庫｜東華三院網上「觀音開庫」

往年東華三院網上「觀音開庫」服務採取全自助網上模式，2026年詳細內容仍有待公佈。

觀音借庫｜所需物品

水果、百解符、鮮花、貴人符、香燭、招財寶牒、壽金、拜觀音衣紙及元寶

觀音借庫｜步驟

【1】於觀音衣寶上寫上當日日期、名字、生日及地址

【2】燃點蠟燭，再上九支香，每次三支

【3】奉上生果和鮮花，並準備好借庫物品

【4】心中誠心默念：「現向觀音菩薩借財庫，明年一定還願。」

【5】添香油後火化觀音衣紙，或交給廟祝

【6】到「金銀庫」取利是或紅咭紙之後放進錢包內，作好運象徵

【7】翌年還庫時，將利是或紅咭紙一同與紙寶還給觀音、有借有還

觀音借庫｜9大宜忌

【1】 借庫前後一天，應茹素，忌殺生

【2】出發前，宜以碌柚葉洗淨身體，及更換乾淨的衣服

【3】借庫時忌衣着光鮮，不可以戴帽，以示尊敬

【4】祭品宜以素菜、生果為佳，數量並無規定，但忌以酒肉作供品

【5】 參拜時忌有嬉戲之意或不敬，應保持誠心

【6】借庫時不應只顧個人利益，願望以向善為佳

【7】祈願不可存貪心之意，忌要求過多，亦不可祈求違法之事

【8】抽中的開庫利是銀碼最好別告訴他人，以免影響靈驗效果

【9】利是應隨身帶備，保平安吉利。若是為公司或家庭求的利是，則應放在神檯供奉