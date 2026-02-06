淘寶「顏值評分」服務爆紅！港女生花$0.6幫男友打分　竟輸俾隻貓

淘寶無奇不有，除了實體商品，最近更興起各類「虛擬服務」。近日有網民在分享爆笑經歷，她在淘寶花了人民幣0.55元購買「顏值打分」服務，原本想讓男友接受「客觀評價」，結果男友得了低分，甚至輸給了家中的愛貓，引發連串爆笑互動，笑翻一眾網民。



日前，有網民在Threads發文分享她在淘寶發現一款標榜「大實話」、「自尊心強請勿來」的顏值打分服務，而銷量竟逾5000單。她抱著好奇心態下單，傳送了一張男友的睡覺照片給客服，怎料對方沉默片刻後，無情打出 「4.5分」 的低分，在PO主追問下對方更順勢推銷店鋪的「顏值分析」服務。PO主眼見男友得分太低，而剛好自己誤付了兩次錢，便將家中貓貓的照片傳過去，結果客服對貓貓打出8.5分的高分。

而後客服主動分享自己養的一隻「會笑的貓」，但PO主因為男友只得4.5分一事「懷恨在心」，決定對客服的貓進行報復，回敬一句「0——10分綜合評分：0.5分」。客服收到低分連發多個生氣表情，激動反駁「有沒有搞錯」、「看來你不是專業的」。事後PO主告知客服帖文在Threads爆紅，客服為了答謝流量，更爽快送出店鋪內上架的商品「愛因斯坦的腦子」，又表示不用發貨，因為「睡一覺就長在腦子上了」。

帖文引發網民熱烈討論，不少網民都表示大開眼界，直言「已售5000+真係商機無限，睇你搵唔搵到」，更笑稱「有d咁正既0成本生意返工都開心d」，PO主亦搞笑回應指「我都想開返間，心情唔好嗰陣可以指住啲客打低分」。

而更多網民被這個的玩法吸引，紛紛湧入淘寶購買「顏值打分服務」，多為自己家中的寵物評分，令原本單純的顏值評分變成了「寵物選美大會」。最搞笑的是，客服不只負責評分，更是一名貓奴。網民留意到客服主動回傳自己貓貓的照片，笑言「會 send 返自己隻貓張相俾你，貓奴認證」。PO主亦回覆客服的奇怪舉動「佢無啦啦問我隻貓識唔識笑...... 原來純粹想炫耀佢隻貓係識笑」。面對突然其來的「寵物潮」，PO主最後亦忍唔住代入客服心聲：「佢應該心諗，點解無啦啦咁多人搵佢評寵物」。