GenZ成首個「智力低過父母」群體！專家研究揭變蠢真相元兇竟是它

成日聽「一代不如一代」，原來真的有依據？據外媒報道，有專家發表一項震撼研究，表示Z世代（約1997-2012年出生）竟然是有紀錄以來，第一代智力低過父母的群體！到底是什麼原因令Gen Z們身處資訊最發達的年代，反而出現「腦力倒退」？專家揭露背後殘酷真相，原來最大元兇就一直潛伏在大家日常生活裡面！



據外媒《每日郵報》報道，曾任教育工作者的美國神經科學家Dr. Jared Cooney Horvath分析全球80幾個國家的數據之後得出結論：自19世紀末開始記錄人類認知發展以來，每一代人的各項指標都在上升，唯獨去到Z世代出現逆轉，成為了首個智力低過父母的群體。

有美國專家表示Z世代是首個智力低過父母的群體。（《奔跑愛情》劇照）

GenZ能力普遍差過上一代

他表示，這代人在專注力、記憶力、閱讀理解及解難能力上，普遍都比上一代要差。又強調，人類的生物進化過程極為緩慢，不可能在短短20年間「集體變蠢」。真正的問題在於「學習工具」的改變，學校和家長過度依賴平板電腦、應用程式等，這些統稱為教育科技，誤以為是時代在進步，實則是在削弱大腦。

真正的問題在於「教育科技」在削弱大腦能力《填詞L》劇照

大腦被重塑：習慣只看重點

Dr. Horvath指出，人腦的設計是透過「人與人互動」來學習，例如師生交流、同輩討論，而非對著冷冰冰的屏幕。現在年輕人超過一半的清醒時間都對著電子產品，這種「屏幕學習」模式帶來很多不良影響，Gen Z們習慣了像滑TikTok或Instagram快速掃描資訊，只看重點，失去了閱讀長篇文章和進行深度思考的能力，而加上屏幕互動會干擾大腦建立深刻理解、記憶和專注的自然生物過程。

數據結果亦顯示，一旦學校廣泛推行「一人一機」等政策，學生的學業表現和智力指標就會顯著下降。每天使用電腦做功課超過5小時的學生，成績甚至比其他不使用科技手段輔助學習的學生更差。

現代年輕人大腦被重塑，習慣只看重點《填詞L》劇照

狠批教育界不應屈服

他表示Z世代雖然客觀認知能力下降，但研究發現他們對自己的智力都「自我感覺良好」。專家形容「他們越覺得自己聰明，現實中反而表現得越平庸」。但面對這個危機，還發現許多教育機構不僅沒有糾正，反而選擇向這種現象屈服。

眼見學生已習慣碎片化資訊，學校開始將教材改成短片或懶人包模式來遷就學生。他警告「這不是進步，這是投降」。等同於放棄引導學生建立正確的學習習慣，反讓教育去迎合被科技「破壞」了的大腦。最後專家呼籲，要挽救下一代的大腦，就必須重視教育科技帶來的危害，讓學習回歸最原本、最有效的人際互動。

專家呼籲要挽救下一代的大腦，就必須重視教育科技帶來的危害（《填詞L》劇照）

而這項「變蠢」指控隨即引爆網民熱議，不少人直呼有共感。更有人列出這代人的典型病徵「網路成癮、專注力下降、沒有耐心看完長影片需要快轉」。不過，這種「腦力退化」似乎並非Gen Z專利，連職場老鬼都未能倖免。有打工仔分享親身經歷，「乜嘢都問 AI」而不願動腦，慨嘆科技帶來的惰性根本是無分年齡。

然而，亦有大批網民為年輕人平反，質疑衡量標準是否也在與時俱進。有網民反擊「現在小孩手速、眼速、空間邏輯都比上一代強很多吧」。但有網民認為問題不在科技本身，而重點在於如何使用，若能以更好的方式利用科技，數位時代反而會令「聰明的人變得更聰明，蠢的人變得更蠢」。