公屋女憑實力考入中大後崩潰！揭3大殘酷現實　嘆窮L無資格談人生

出身與階級，是否決定了人生的天花板？一名自稱公屋出身的香港女大學生，近日在社交平台發文，坦言憑自身努力升讀大學後，卻因見識同學們的優渥生活而感到深刻絕望，更質疑階級是否真的難以跨越。



Dcard截圖

窮家女憑努力考入大學

近日有位香港中文大學的女學生，在社交平台在Dcard 中詳細描述自己的背景與心路歷程。她表示自己出身公屋家庭，父母從事基層工作，因家境無法負擔補習開支，中學文憑試成績並不突出。為改變命運，她憑個人努力以副學士優異成績升讀大學，「我靠自己努力asso爆4入u，再到幫人補習」，持續半工讀維持生計。

入大學後體驗貧富差距太大

然而進入大學後，她接觸到許多來自中產或富裕家庭的同學，深刻感受到雙方資源與生活體驗的懸殊差距。她發現不少同學無需打工便可每月旅行甚至遠赴歐洲，與她必須為生計奔波的狀況形成強烈對比，這種差距讓她產生無力感，逐漸形成「公屋女永遠都係公屋女」、「窮人就係冇資格改變到自己既人生」的悲觀想法，並認為窮人永遠都要為有錢人打工。

《我的ID是江南美人》劇照

要脫貧只能嫁有錢人?

這種認知進一步影響她對未來的規劃，她表示因不想讓下一代重複自己的艱辛，「唔想個仔女以後好似我咁冇咗人生體驗」，決定將來「唔會生育」，同時認為婚姻目的在於生育，故也「唔會結婚」，更提出沉重疑問，對於像她這樣的「公屋仔」而言，人生出路是否真的只剩「與有錢人結婚」這個選擇。

這篇自白引發廣泛討論，許多同是公屋出生的大學生網民對事主的處境表示共鳴，更安慰樓主 ，「我有段時間都係咁諗，但每日人追求嘅生活唔同。我有時會諗點解社會咁唔公平，嫌棄自己窮，見到人哋講公屋仔點點點會好自卑。但人比人，比死人。你見到有錢人嘅光鮮亮麗，我見到你好有毅力，前途無量，我相信未來嘅你只會更加好！」、「背景同你差唔多，仲爭扎緊」、「知識改變命運，如果你俾心機讀書，好快就可以脫離公屋。我識兩兄弟，爸爸媽媽唔識字，住公屋，但係佢哋憑着自己嘅努力，一個做咗醫生，月入幾十萬，另一個都係做醫療嗰行，其實可以靠自己改變」、「Same，有時都覺得好辛苦，人哋屋企會俾仔女有生活費，我就連學費都要自己出，呢啲嘢冇辦法，唯有勤力啲去改變」。

《Law school》劇照

亦有部份網民認為在公屋出身亦不需自卑，「強者從不抱怨環境，出生不好，只好比別人更努力，若果我們有更好資源 絕對比同期人更優秀，呢d經歷會成為歷鍊」、「公屋出身路過 asso得2.x畢業，而家住私樓，年薪百萬，目標係小朋友10歲前去100次外國旅行」、「香港已經好好，我哋窮人都有書讀，大把地方窮一早出嚟做嘢，邊度重有中大呢啲世界頂級大學讀 ，入個大公司就翻身」。