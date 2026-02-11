大學畢業生遭父母情勒要求月供$15K買樓　力數3大原因斥不切實際

在樓價高企的香港，置業成為許多家庭的沉重負擔。近日，一名剛大學畢業的男網民在討論區發文求助，指父母因無儲蓄退休，並有一筆債務未清，計劃在還清債務後儲錢買樓，並要求他每月分擔$10,000至$15,000元的供款，為期十年。事主對此感到極大壓力，認為父母的計劃不切實際，更因無力負擔而陷入被情感勒索的困境，直言「根本冇能力，但佢哋好似接受唔到」。



近日，一名剛大學畢業的男網民在社交平台Dcard發文求助，樓主表示他是家中獨子，父母一直沒有為退休儲蓄，目前尚欠債務，父母計劃在還清債務後儲蓄買樓，並要求他每月承擔$10,000至$15,000元的供款，為期十年，父親則會另外支付$20,000元，目標是在十年內供完物業，更強調「佢哋話如果買唔到樓，之後冇工作能力，都係要我幫佢哋租樓」，因此認為買樓較為划算。然而，事主認為這個計劃根本不切實際，力指3大原因認為買樓可行性極低。

一：收入較難通過壓力測試

樓主向父母解釋，以每月供款$30,000元計算，通過銀行壓力測試所需的收入要求，幾乎需要供款額的一倍。父母則提議將物業登記在事主名下申請貸款，「再問親戚借錢」。

二：父親健康難支撐供樓

除收入難過壓力測試之外，事主亦擔心父親的健康狀況難以在未來10年繼續穩定供樓，因父親年事已高，從事藍領工作，每日工時長達十幾小時，若堅持供樓，意味著未來十年父親仍需維持如此高強度的工作，健康恐難以負荷。

三：犧牲個人發展

樓主亦強調因為工作原因希望盡快搬出獨立居住，但若參與供樓，未來十年可能都需與父母同住，個人規劃將完全受限。他目前已將一半收入用作家庭開支，感到非常吃力，若再承擔供樓責任，等同「綁死」未來十年的財務自由。而每當他嘗試理性分析，父母便以情感勒索回應，指責他「養到你咁大都唔報答」，並以昔日自己供養父母時拿出大半收入為例，施加壓力。事主坦言，這並非願意與否的問題，直言「根本冇能力，但佢哋好似接受唔到」 。

帖文引發大量網民留言討論，網民一面倒希望樓主拒絕其父母幫忙供樓，「供樓點止10年」、「咪理佢哋發癲呀」、「唔想後悔成世就唔好應承佢哋，記住人生係你自己嘅」、「老實講句點解會覺得自己舊債都未清，都仲會覺得自己有能力買樓？即係連最基本一家三口都夾唔出首期，每個月要比幾多又無概念，一句話問親戚借，即係想拖十幾廿年甚至厚臉皮啲走數唔還，然後仲話會每個月幫手比20k，幾大可能幫完頭幾期就話自己無錢推晒要個仔幫埋佢比，建議樓主真係唔好睬佢」、「點解佢做左咁耐人都做唔到嘅嘢，會expect一個剛出社會嘅阿仔做到」。

亦有少部份網民理解樓主父母的意願，「我情況同你差唔多，獨仔，屋企人係高薪白領。月入加埋接近$200,000，但係中年先買樓，而家接近退休。仲有3,000,000要供，佢哋預下工作時間可以供埋200萬。有300萬mpf +stocks+ savings 唔使我養老，但係層樓要我供1,000,000。或者改變下心態，層樓都係屬於你嘅。當係自己出一分力。」、「你供咗咪又係你，轉你名囉」。