拆利是日子2026｜拆利是吉日時間+宜忌｜幾時最旺?利是可不拆嗎?

拆利是日子2026｜每逢過年大家都一定收到唔少「利是」，大家有沒有心思思想「拆利是」，數數今年新年有幾多收獲呢？「利是」是代表家人朋友對你來年的祝福，根據傳統習俗若胡亂提早拆利是的話，會有「財散」的禁忌，那哪一日才是拆利是的「吉日」時間呢？



圖自《愛回家之開心速遞》

拆利是2026｜利是原意

其實「利是」亦有著「壓祟錢」的意思，本是父母為了讓孩子們能夠安心，平安躲過妖怪才給孩子，因古時候相傳有一隻名為「祟」的妖怪，每到新年便會出來嚇小朋友，一對夫婦用紅紙包了8個銅錢放在小朋友的枕頭底，卻意外嚇退了「祟」。隨著時日轉變，壓祟錢變成大家常說的「壓歲錢」，亦有著父母長輩對晚輩的祝福和平安的意思。若大家收到利是和不急著拆利是的話，都能夠放在枕頭底，除了能夠避邪外，亦有收好祝福，和聚財之用。

拆利是日子/時間2026｜初七人日+年十五元宵

至於哪日才是「拆利是吉日」呢？坊間一直都有兩個說法，其中一個「拆利是日」便是農曆正月「初七」(2026年2月23日) ，即大家常稱的「人日」。「人日」亦有著「人人都生日」的意思，生日就當然可以拆禮物，此時利是即可充當著禮物生日一樣，因而大家都能夠「拆利是」，慶祝生日。

第二個坊間最流行的拆利是「吉日」卻是指於元宵節後，正月初十五(2026年3月3日)後才能拆，因為傳統認為農曆新年第一個月圓之夜，除了是元宵節外，亦是整個農曆新年的最後一天。於過年後拆利是，才能有著「財聚」和「收齊利是」的意頭，意思指大家都完完整整接收好來自各方的祝福和福氣，若早拆利是便會讓福分溜走。

圖自《愛回家之開心速遞》

拆利是2026｜拆利是宜忌

宜忌1. 避開相沖生肖

拆利是當日要避開沖煞，換句話若當日你的生肖相沖，建議換另一個吉日，而且應該要在白天時拆利是，忌夜晚或吵鬧環境。

宜忌2. 拆利是最佳方向

拆利是前建議先洗手，並找個整潔的客廳或書房進行，而且應保持心情愉快。2026馬年財位在東南位，拆利是可以朝該方向拆，記住「左進右出、錢財流轉」，拆時要背靠實牆，左手接錢右手放封。

宜忌3. 利是儲起＝收到信卻不拆

不少人會儲起利是不拆，甚至由細儲到大。但其實在習俗上，拆利是的過程是一個「收納祝福」的儀式。若一直不拆，就像沒有完成「傳遞」的循環。

宜忌4. 切忌當面拆利是

那如果相反提早拆利是又是否可以呢？根據民間說法，雖沒禁止提早拆利是，但強愈接近拆利是吉日就愈聚財，而且也不要收利是時當面拆，否則會被視為無禮，始終利是只是一番心意，不應過分注重金額。

宜忌5. 忌公開利是金額

有些「大口」朋友拆利是會公開金額，其實這樣做是招口舌的行為，會破福兼易招爛桃花和小人。

宜忌６. 勿亂掉利是封

利是本身代表著親友給予你的祝福。如果隨意將利是封當普通垃圾丟，就等同於把自己的「財氣」和「福氣」隨手扔掉，在習俗上有破財、漏財的意味。