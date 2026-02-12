日女團泳裝雪中熱舞　公司道歉后拍賣戰衣　理由荒謬!網民:神邏輯

日本地下偶像一向競爭激烈，近日有女團在演出時，因有成員突然脫衣以單薄泳裝在雪中表演而引發爭議，被網民怒轟罔顧藝人安全。雖然經紀公司事後火速發聲明道歉，但隨後的一連串應對邏輯更讓一眾網民目瞪口呆。



據日媒《ENCOUNT》報道，早前地下女團Planck Stars受邀出席北海道「札幌雪祭」演出，在大雪紛紛的環境下，成員愛田來來脫去外套，僅穿一件單薄的日本學校泳衣在台上勁歌熱舞。畫面曝光後隨即遭「炎上」，網民紛紛炮轟公司虐待藝人，「大概都會凍傷吧。耳朵跟鼻子很重要啊，之前在外面工作了8個小時都好慘，一定要做好防寒措施，」痛批事務所「腦袋有問題」、「根本是虐待」。

女團成員在雪地中穿著泳衣表演（プランクスターズ | official@X）

面對網上排山倒海的負評，官方隨即發表道歉聲明，強調成員是在「未事先通知主辦方」的情況下突發行動，對公眾造成困擾深表歉意。聲明中更特意澄清，有關行為完全出於成員「強烈的個人意願和判斷」，公司絕無作出任何「強迫、指示或引導」。

為了平息風波，管理層亦承認監管不力，承諾日後會加強事前報告義務，並會「強烈建議成員在寒冷地區穿著保暖衣物」，以防同類事件再次發生。

事後公司發表道歉聲明（プランクスターズ | official@X）

但公司前腳才剛道歉，後腳就利用該名成員在雪中跳舞的的「泳衣照」，大肆宣傳 2 月 14 日的情人節活動。

更離譜的是，官方竟宣布將在活動現場 「公開拍賣」 當天那件引發爭議的泳衣。至於拍賣理由，官方則表示「為了防止成員再次在大雪中穿著泳衣表演的事件再次發生，我們決定沒收這件泳衣並進行拍賣，讓她無法再私藏穿著。」不過官方也特別強調泳衣 「已經清洗過」，並非各位所期待的「原味泳衣」，請粉絲安心競投。

由於拍賣理由實在過於牽強，令眾多日本網民感到不可思議，直言「說是為了防止再發生而拍賣，這想法實在太過『斜上』（超乎常理），讀到解釋的瞬間都不禁愣住了」。原本大眾以為偶像本人在雪地脫衣已經夠出格，沒想到事務所的操作更勝一籌，不少網民感嘆「原以為偶像很瘋狂，沒想到事務所才是最瘋狂的」，佩服營運方的商業手段。

同時亦有大批網民對此表示強烈不滿，認為成員穿過的衣物清洗過後便失去了收藏意義，崩潰表示「拿去清洗的話價值直接減半啊！」、「清洗真是多此一舉」。這場泳衣雪祭鬧劇，無論是支持還是反對，都成功為這支地下偶像女團賺足了話題與流量。