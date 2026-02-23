120年前晚清「勸世文」瘋傳！驚見通篇廣東話　網民：思想前衞！

廣東話博大精深，但你原來早在百幾年前，古人已經用今時今日我們的口語撰寫文章？近日有網民指發現一篇寫於百多年前的《勸女仔入女學堂讀書》，通篇採用純正廣東話撰寫，行文鬼馬生動，完全打破大眾對晚清文章「文縐縐」的刻板印象，令一眾網民大開眼界！



近日有網民在Threads發文分享自己發現一篇出自120年前、1906年廣東《時事畫報》的文章。根據學術文獻《清末廣東時事畫報圖像視野之觀念述評》, 這篇題為《勸女仔入女學堂讀書》的勸世文，是源於1906年出版的廣東《時事畫報》第22期，作者是署名為「浣白」的女士。

最令人驚訝的是竟然通篇採用「純正粵文」撰寫，PO主表示文章「讀起來極度順暢，夾雜了舊式粵語及南番順口語，無論是用字還是語氣，都與現代廣東話「大差不差」。更形容浣白女士的思想遙遙領先，儼如當年的女性覺醒代表。

而這篇文章所寫的內容亦相當前衛，作者浣白女士在文中以「姊妹」相稱，苦口婆心勸喻女性不要再「纏嘵個對腳」，並強調女子「可以拈得學費出。就要入去讀書罅。因乜野事幹呢。因係件件知識。都由讀書得來。」。力斥當時社會對女子教育的誤解，指女學堂並非只教「入教」或「拜孔子」，而是教授「又修身。又史學。又文學。又家政。又算學、咁多樣」等實用知識。更呼籲姊妹們要爭氣，不要因其他人的碎語閒言阻礙求學之路，直言「人有人講，我有我學」，期望女性能學到成材「爭返啖氣」。

《勸女仔入女學堂讀書》全文：

嚡。我地中國嘅女人真係衰咯。自從幾歲大。個吔老母就同人地纏繞曉個對腳。日日講。都係慌我吔女仔對腳唔細唔夠細。總係我吔老母就同人地纏繞曉個對腳。日日講。都係慌我吔女仔對腳唔細唔夠細。總係我吔老母就同人地纏繞曉個對腳。

有時天冷。重會生蘿白添呀。你話慘唔慘呢。臨到十零歲。唉。流膿流血。好似跛跛嘅。日日就監硬闊。日日講。都係慌我吔女仔對腳唔細。

如家家庭教育講習院。如育坤。如頌賢等校。河南如尚德。如英才等校。城外如西關如坤維。如家庭教育講習院。

可以拈得學費出。就入去讀書書。因為也野事幹呢。因係件件知識。都由讀書得來。而且學堂裏頭。

有咁多野教。又修身。又史學。又地理。又文學。又家政。又算學、咁多樣。真係普通嘅女學堂一年。工夫好好好多。普通嘅女學堂嘅。

語同往時吔女館嘅播。我見過一個女仔。入去有間女學堂一年。工夫好好好多。普通嘅。

入去有間女學堂用男教習。好多唔便。我話唔係咁樣。各女學堂皆有女管理。或女校長。來造監學。咁又重駛也惊呢。但係有一種詆毀女學之人。話女學堂係有女管理。或女校長。

來造監學。咁又重駛也惊呢。但係有一種詆毀女學之人。話女學堂係進教嘅。其實唔過幾年間嘅。

其餘十幾廿間。唔係進教嘅。你唔信。去睇吓個吔女學堂有拜孔夫子有呀。你又彈自由。哈哈。自由係好野嘅進教嘅。不過吔頑固佬吔刻薄仔。

我地吔女人。真係可惡咯。重講得好唔好聽添。我地吔女人。真係卑鄙嘅。敢就爭番啖氣。我願入學堂嘅女仔。正正氣氣。人有人講。我有我學。各造各事。咪個因人地亂噏。

我地吔女人。亂造謠言你話個吔人係阻人學唔學唔。幾多妹嘜讀書條路。我女界好彩到極咯。我吔姊妹。你話我講吔野着唔着呢。係唔多喇。幾多有道理嘅。



這份文獻的歷史價值亦備受推崇，網民紛紛驚嘆「呢啲古籍簡直係寶物！」、「好珍貴嘅文本」，希望能找到實物好好保存。有人更從字跡分析，當年紙墨昂貴，作者卻能寫得如此工整齊整，讚嘆「真係優秀」。而文章內容亦觸動了不少人，有網民指見到作者親述以前女仔紮腳「紮到流血水」，「又俾啲男人話女人去讀書就會變自由（as if 自由係壞事），不禁感嘆「以前啲女仔真係好慘」。但正因如此，看到百年前的女性能寫出這些今日仍通用的字句來反擊，感覺更是奇妙又精彩。

同時有不少網民表示，文中大量使用「哋」、「嘅」、「睇」、「吓」、「噃」等廣東話口語字，原來這些字早在晚清時期已經存在且被使用，打破了很多網民以為這些字是 80 年代或現代才自創的誤解。雖然當中有部分異體字如「敢樣（咁樣）」、「蘿白（蘿蔔）」與今時今日稍有不同，但完全無礙閱讀，甚至讀起來極具節奏感，有網民笑言「一邊睇個腦一邊有聲」，彷彿聽到粵語長片年代的演員在說話，「佢個下『嚡』真係feel 到佢歎氣」，大讚「廣東話生命力真係好頑強！」