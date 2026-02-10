月入3萬港男羨慕廣州表哥　怨衣食住行差距大：平地方先係真自由

香港生活日常開銷高昂，不少打工仔日捱夜捱，但當你拼盡全力換來「高薪」時，卻發現生活質素竟不如月薪不及你一半的內地親戚！近日有網民表示，自己雖然收入比廣州表哥高出一倍，但在實際生活享受上，卻慘遭對方「碾壓」，引起網民熱議。



日前有網民在連登發文感嘆，指自己雖然月入3萬港元，薪金看似不俗，但生活質素卻遠不及在廣州月入僅1.5萬元人民幣的表哥。樓主透露，表哥一家居於天河區700呎兩房單位，不僅「月供得三千幾蚊」，而且樓下配套完善，管理費連會所設施「五百蚊內搞掂」。事主形容表哥家「推開窗就見到公園」，並且「唔使搭車去，步行三分鐘就到」，生活空間相當寬敞。反觀自己在港月入3萬幾，卻要捱貴租住400呎「納米樓」，單是月租已達一萬八，佔去收入大半。

1.5萬月薪表哥生活好chill

而日常的生活節奏更是天淵之別。表哥一家生活寫意，「老婆唔使做，專心湊仔，仲有時間學瑜伽」，吃方面可以選擇自煮「樓下就有街，新鮮菜一斤幾蚊，牛肉豬肉平到笑」，或者外食「一家四口一百蚊有找」，每月扣除開支能「輕鬆儲五千」，計劃買第二層樓作投資。相比之下，自己過著「朝早六點爬起身」、「OT到九點」的社畜生活，每日返到家「攰到仆街」。面對每餐六七十元的飯錢與昂貴租金及其他日常開銷，他直言「剩低幾千蚊都係幻想」，不禁慨嘆「錢多唔等於過得好，有時平地方，先係真自由。」

網民：香港賺錢內地洗才是王道

這篇帖文引起網民共鳴，不少人認同內地生活性價比極高，感嘆「人哋搵得少但係生活質素高，我哋搵咁多又點，住同食慘過做狗」，亦有網民同樣羨慕表哥「一家四口一百蚊有找」的生活，指「廣州萬五蚊購買力，隨時等於香港五、六萬」、「講真我都想大陸住啊，啲嘢食同娛樂平靚正，真係人都開心d」，認為在香港賺錢回內地花費才是王道。

但亦有網民對此不以為然，狠批樓主只看表面「硬件」。網民反駁「要勁人先可以係大陸搵到1萬5人工，難過你係香港搵3萬幾」，認為不能單看數字，要看背後的競爭難度。更有人突破盲點指出「軟件」才是關鍵，認為「香港贏醫療、教育、房屋」等方面，直言「你試下拎住廣州份糧去日本旅行？即刻變窮人」、「當你要換iPhone嗰陣就會發覺成個月糧先換到部電話」，認為香港高收入帶來的國際購買力及資金自由度，始終是內地難以取代的優勢。