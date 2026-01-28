北海道超萌海豹任宣傳大使！戴帽出席就職儀式　俏皮吐舌紅遍全網

北海道的紋別海上保安部，最近迎接了一隻名叫阿古（アグくん）的海豹新人，主要擔任保安廳的宣傳大使。



為此他們還特地為這位新夥伴舉辦了一場小小的就職儀式，阿古似乎也決定以輕鬆的態度開始工作，上台時還俏皮地吐了吐舌頭。

到職當天選擇賣萌上班

敬業的阿古爬上講台，頭上還像模像樣的戴著保安官的帽子，與人類前輩一起與自己的任命書合影。聰明的牠還不忘讓粉紅色的舌頭出來見客，用自己的魅力宣傳保安廳的緊急聯絡方式，台下還有另外兩位一起入職的海豹同事健二（ケンジ）與海，在典禮結束後用圓滾滾的大眼睛緊盯著飼育員，似乎在等著好吃的魚肉點心。

保安部在貼文中表示，這幾位新上任的「海豹保安官」都是來自鄂霍次克海豹中心，主要負責替野外的海豹救傷與野放，中心也替這幾隻海豹獻上祝福，並稱讚大家都有認真工作，「阿古、健二、海都做得都非常好！」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】