「驗樓王」詹Sir女兒接棒繼承父業！親解父親熱褲之謎：2理由而著

購買新樓後安排驗樓與「執漏」，相信許多香港人都會立刻想起穿著紅色Polo衫、搭配一條超搶眼「牛仔熱褲」的資深驗樓師詹濟南！不過近年詹Sir已甚少在電視節目中露面，而最近，他的女兒宣布正式繼承父業，接棒參與電視節目的驗樓環節，更在網上與網民幽默互動，親解父親「招牌熱褲」的謎團。



貴為業界權威的「驗樓王」詹濟南（詹Sir），多年來憑藉專業詳盡且幽默的風格，經常受邀為各大傳媒驗收新盤，深受網民支持。他大約在20年前開始與電視台合作進行驗樓環節，更設立了一套沿用至今的評分制度，其一身紅色Polo衫加牛仔褲的裝扮也成為個人標誌。近日，詹Sir的女兒Jessica在社交平台Threads宣布接棒，穿起深紅色的Polo衫及長牛仔褲繼承父業。

參與電視節目感榮幸 傳承父親使命

Jessica還分享自己趕及參與電視節目的驗樓環節的感受。直言「對我而言，這不僅是一次拍攝，更是一份沉甸甸的榮幸。」Jessica 重溫了父親起初參與電視節目的點滴，指父親常常提起「第一個正式評分的樓盤是馬鞍山海典灣，第一個拍攝的則是荔枝角泓景台」。

而談到爸爸的驗樓評分制度，Jessica表示，這套分數背後「承載的，從來不只是磚瓦的質量，而是無數家庭對一個『家』的期盼」，父親多年來的驗樓服務，見證了建築業界對質素越加重視，更令驗樓成為普羅大眾置業時茶餘飯後的熱話。Jessica強調自己延續了這份使命「希望把這份專注傳承下去」做好每一個細節，並透過專頁與大眾分享驗樓日常，記錄每一個「家」的誕生。

詹Sir的女兒Jessica宣布接棒繼承父業

網民大讚詹Sir專業

帖文亦引起網民熱議，不少人留言大讚詹Sir當年的專業態度與影響力。有業主憶述十幾年前買第一套房時甚麼都不懂，「嗰時乜都唔識，無諗過咁新既樓都貼到成屋都黃色紙仔，佢仲犀利到睇到馬桶有裂痕，教埋我下次再買樓要點樣驗收，好好人」。更有網民分享當年節目拍攝經歷，「啲發展商驚到搵晒成班人嚟執手尾，要閂門拍好晒先比發展商入嚟執漏，勁大陣仗，拍過其他驗樓師都冇試過，我相信呢個係成個行業對你爸爸嘅認可」。

面對熱烈反應，Jessica亦親民地逐一回覆。有網民關心詹Sir的近況，指他當年驗樓「生動又認真」，甚至在冬天驗樓時也能只穿一件短袖Polo衫，稱讚他身體強壯。Jessica透露父親現時處於半退休狀態，「佢出到嚟就好認真做嘢，亦都搞到好勞氣為免激親而家半退休啦，喺背後繼續教導我們」。

親解「招牌熱褲」謎團

但網民最關心的，還是那條經典的牛仔熱褲。有網民留言「令尊的小熱褲是否從你的衣櫃裡找出來的？」Jessica親自解答熱褲其實是「自己Tailor-made的，世上獨一無二，我衣櫃嗰啲都唔夠呢條短」。至於為何詹Sir當年堅持穿熱褲驗樓？又解釋「以前啲新樓冇而家咁豪華，有時冇冷氣嘅，着短褲一來容易散熱，二來走動更方便」。當被網民追問有沒有接手這件「戰衣」並延續穿搭傳統時，Jessica笑稱可惜並沒有傳承下來「喺呢方面永遠比不上始祖，都係唔好獻醜了」。