大學女生關手機「定位功能」遭母情勒　對話截圖曝光嘆「無私隱」

智能手機的定位功能，本應是方便生活的工具，卻成為一場母女衝突的導火線。近日一名理工大學女學生在社交平台發文，指自己只是關閉了手機的定位分享功能，竟換來母親連串指責，訊息中充斥貶損及情感勒索字句，令她大感無奈「明明我已經就快大學畢業」。



Dcard截圖

該名理大女學生在社交平台Dcard以「wtf」為題發文，並附上多張母親情緒勒索及瘋狂輸出的對話截圖，她指自己只是關閉了手機的定位分享功能，母親便發來連串訊息，內容極具攻擊性，不僅直言「Hate you off location」（討厭你關掉手機定位），更連番指責她「自己做乜都得，不用靠我」、「日後錢就問你爸爸同埋你男朋友拎啦，你都根本不放我在眼內」，更在對話中反覆質疑女兒對自己的感情，例如「你做女根本不喜歡我」、「你真的不睬你媽」，又批評她每次回家都是父親叫她才肯回來。

日女團泳裝雪中熱舞 公司道歉后拍賣戰衣 理由荒謬!網民:神邏輯

對話截圖中更出現多句貶損性言論，包括「你真係好冇用的人」，以及對其社交圈子的攻擊「以為有所謂的男朋友，有所謂的朋友就了不起」、「你根本聽埋你啲廢朋友講，好討厭」。母親最後更以「你咪以後不理睬我，只是顧住吃喝玩樂」、「你好多嘢唔想俾人知」等語句作結，整段對話充滿強烈的情緒勒索意味。

事主對此感到十分委屈，她認為自己已快將大學畢業，卻連關閉定位的基本私隱權都被視為背叛。事主在留言補充本身此定位分享功能，只會在她與男朋友去旅行時開放給媽媽以求對方安心，後來其母卻要求她在日常都要開啟定位，她更不滿母親未經了解便貶低其朋友，直斥「我冇私隱㗎？朋友都唔支持我開就話人哋廢物，真係谷鬼氣。」

麥玲玲2026年馬年生肖運程丨財運+桃花運排名 2大生肖人財兩得

《喜歡的話請響鈴》劇照

帖文引來極多網民留言討論，網民一面倒一致都認為事主母親情緒勒索，「好恐怖，情緒勒索」、「早走早著，有能力就搬出去，個價錢一定比有情緒病要睇醫生時平」、「承佢貴言，咁就唔好理佢啦」、「好癲」、「樓主加油快走，仲癲過啲恐怖情人」、「個女都管到咁，又唔係另一半」、「有啲恐怖」。

其實母親的用意，也不過是出於對女兒的牽掛與擔心，只是那份焦慮不懂如何好好表達，說出口時變成了責備與情緒勒索。如果可以好好溝通，母親也不必藉追蹤定位來換取安心，女兒也可獲得應有的私人空間。