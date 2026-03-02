政府暑期實習2026｜教育局/路政署6大部門招聘實習生！月薪$11.5K

財政司司長陳茂波早前發表新一份財政預算案，當中特別提到今年將為大專學生提供約 3,600 個在政府部門及公營機構的短期實習機會，讓有志投身公共服務的年輕人累積實戰經驗。近日，政府物流服務署、路政署、數字政策辦公室，以及教育局轄下多個部門，已經率先釋出大量暑期實習空缺，涵蓋行政支援、物流、測量、客戶服務以至各類學科教育等不同範疇。《開罐》為大家整合了有關資料，有興趣的同學在可以睇定以下要求，及早準備報名！



政府暑期實習｜1. 政府物流服務署多個部門

月薪：$11,500

截止日期： 16/3/2026

A.行政科

實習期： 暫定由2026年6月中至8月底

入職條件：

(a) 為香港特別行政區永久性居民；

(b) 於 2026/27 學年在專上院校就讀二年級或以上級別全日制課程並修讀公共行政、物流、物料供應管理、工商管理、翻譯、資訊管理、傳理、 社會科學或相關課程；以及

(c) 熟悉電腦操作，如 Microsoft Excel 、 Microsoft Word 、 Microsoft PowerPoint 和中文輸入法等。

職責：

(a) 協助進行一般行政工作，包括聘任、分類歸檔、檔案管理以及採購和物料供應管理；

(b) 就簡化行政職能的工作流程提供支援；

(c) 協助查核和更新庫存清單和資料庫；

(d) 協助就電腦系統翻新提供支援；

(e) 協助統籌部門活動，如表彰、歡送、招聘及其他活動，並負責相關準備工作與後勤安排；以及

(f) 協助中英文翻譯、核對翻譯文件和處理政府職位空缺申請。

工作地點：

香港北角渣華道333號北角政府合署

B.印務科

實習期： 暫定由2026年6月初至8月初

入職條件：

(a) 為香港特別行政區永久性居民；

(b) 於 2026/27 學 年在 專上 院 校就 讀 二年 級或 以 上級 別 全日 制課 程，並修 讀工商管理、電腦或物流課程；以及

(c) 熟悉 電 腦操 作，如 Microsoft Excel、Microsoft Word 和中文 輸入 法 等。

職責：

(a) 協助市場調查的工作和編制總結報告，用作準備報價、追蹤生產進度 和交貨時間表；

(b) 協助樓宇管理工作及更新物品清單、指引和表格等；

(c) 協助進行印刷服務的客戶意見調查；

(d) 協助按照印刷服務管理系統的資料，擬備統計報告；以及

(e) 協助進行一般行政工作。

工作地點：香港柴灣創富道11號政府物料營運中心

C.物料供應管理科

實習期： 暫定由2026年6月初至8月底

薪酬： 每月港幣11,500元

入職條件：

(a) 為香港特別行政區永久性居民；

(b) 於 2026/27 學年在專上院校就讀二年級或以上級別全日制課程，並修讀工商管理、電腦、物料供應管理或物流課程；以及

(c) 熟悉電腦操作，如 Microsoft Excel、Microsoft Word 和中文輸入法等。

空缺（一）的職責：

(a) 協助進行市場調查及更新產品規格；

(b) 協助管理及歸納檔案；以及

(c) 協助進行一般行政工作。

空缺（二）的職責：

(a) 協助處理電腦應用程式的資料；

(b) 核對記錄及擬備統計報告以作存貨監控；以及

(c) 協助進行一般行政工作。

空缺（三）及（四）的職責：

(a) 協助覆核和更新競投者資料；

(b) 協助更新國際標準組織（ ISO）文 件及系統的培訓資料和手冊， 並整理績效指標（ KPI）記錄；以及 (c) 協助進行一般行政工作。

空缺（一）的工作地點： 香港北角渣華道333號北角政府合署

空缺（ 二）至（四 ）的工 作 地點： 香港柴灣創富道11號政府物料營運中心

聘用條款及條件： 暑期實習生是以非公務員合約條款聘用，一般每週須工作 44 小時，包括用 膳時間。除非另有規定，否則實習生可享有的休息日、法定假期、一般假期、 有薪假期、病假和病假津貼（如適用）大致上與《 僱傭條例 》（ 第 57 章）的 規定 相 符。《 強制性公積金計劃條例》（ 第 485 章 ）的規定適用於暑期實 習 生。

申請手續：

(a) 有意申請的人士須填妥申請書，以電郵方式連同申請實習生職位所需的學生身分證明文件副本及在專上院校就讀的成績表副本提交至 recruitment@gld.gov.hk。申請表應清楚註明有關職位。

(b) 有意應徵實習計畫內超過一個職位的申請人，須就所申請的職位逐一提交申請。

👉👉👉 政府物流服務署 — 暑期實習生申請詳情

政府暑期實習 ｜2.路政署暑期實習生(暑期實務訓練計劃)

薪酬（待定）: 每月港幣 11,500 元。

截止日期：13/03/2026

一般要求：

(1) 申請人必須為現正於本港或境外專上院校就讀全日制課程的香港特別行政區 永久性居民；

(2) 申請人必須修讀該職位入職要求的學科；及

(3) 申請人必須提供由就讀專上院校的適當當局發出的修業成績表， 以證明他／ 她在該院校的學業水平。 (註： 獲聘的應徵者將按非公務員聘用條款聘任。非公務員職位並不是公務員編 制內的職位。獲聘的應徵者並非公務員，並不會享有獲調派、晉升或轉職至公務 員職位的資格。)

A.土木工程部門

入職條件：

現修讀二年級或以上 學生並將於2027年或以後取得土木工程學士學位或具同等學歷。 職責：

1. 協助公共道路系統工程的規劃、設計、建造及保養; 及/或

2. 協助統籌鐵路的規劃、設計及建造; 及/或

3. 協助視察地盤及整合工程記錄。

B.土地測量部門

入職條件：現修讀二年級或以上 學生並將於 2027 年或 以後取得測繪及地理資訊學士學位或具同等學歷。

職責：

1. 協助進行各類工程測量; 及/或

2. 協助進行校正測量儀器；及/或

3. 協助使用先進技術進行測量工作 包括移動激光掃描及影像(MLSI) 系統、小型無人機 (SUA) 和探地 雷達 (GPR)。

聘用條款:不多於 8 星期，暫定由 2026 年 6 月至 8 月

申請手續 :

(1) 就讀於本地專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期。

(2) 境外申請人須把填妥的申請表格，連同相關補充文件副本以電郵方式發送至 hqane@hyd.gov.hk。

(3) 未能提供相關補充文件副本及／或逾期提交的申請概不受理。

(4) 本地學生直接申請概不受理。

👉👉👉 路政署 — 暑期實習生(暑期實務訓練計劃)申請詳情

政府暑期實習｜3. 教育局多個部門

A.課程發展處- 暑期實習生(藝術教育)

月薪： $11,500

截止日期 :13/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 是香港特別行政區永久性居民；

(b) 是專上院校全日制學生（應屆畢業生除外）；

(c) 正修讀與音樂有關的課程，例如：音樂教育、作曲、演奏、音樂治療或表演藝術；

(d) 具備良好的電腦應用知識（包括中文輸入法、文書處理及多媒體製作）；以及

(e) 具備良好的中、英文口語表達和書寫能力。

職責:

為以下項目提供行政支援：

(a) 籌辦藝術相關學習活動；

(b) 籌辦教師專業發展課程；

(c) 蒐集和整理藝術教育相關資料；

(d) 製作學與教資源和材料；以及

(e) 一般辦公室工作。

聘用條款:

獲取錄的暑期實習生會按非公務員條款聘用，聘用期由二零二六年六月中至八月中不超過三個月。 根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有休息日、法定假日(或代替假日)、病假日及疾病津貼。

申請手續:

（a) 申請表格可從公務員事務局互聯網站下載。

就讀於本地專上院校的學生或在海外專上院校就讀的學生，須於截止申請日期或之前把填妥的申請表以電郵發送到cdom4@edb.gov.hk。請在電郵標題註明「申請暑期實習生（藝術教育）」。

👉👉👉 教育局課程發展處 — 暑期實習生(藝術教育) 申請詳情

B.課程發展處-暑期實習生(英國語文教育)

月薪: $11,500

截止日期 :13/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 是香港特別行政區永久性居民；

(b) 是專上院校全日制學生(一年級學生及應屆畢業生除外)；

(c) 正修讀與英國語文或教育(主修英國語文教育)相關的課程；

(d) 對英國語文學與教有良好認識；

(e) 具備良好的電腦應用知識(包括中文輸入法、文書處理、圖像及影片編輯、人工智能、試算表及簡報軟件)；以及

(f) 具備良好的中、英文書寫及口語能力。

職責:

為以下項目提供行政支援：

(a) 製作學與教資源及材料；

(b) 籌辦英語學習活動；

(c) 整理檔案系統；

(d) 盤點書籍；以及

(e) 其他被指派的工作。

聘用條款:

獲取錄的暑期實習生會按非公務員條款聘用，聘用期由二零二六年六月中至八月中不超過三個月。

福利:

根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有休息日、法定假日(或代替假日)、病假日及疾病津貼。

申請手續:

申請表格可從公務員事務局互聯網站下載。

就讀於本地專上院校的學生或在海外專上院校就讀的學生，須於截止申請日期或之前把填妥的申請表以電郵發送到english@edb.gov.hk。請在電郵標題註明「申請暑期實習生(英國語文教育)」。

👉👉👉 教育局課程發展處 — 暑期實習生(英國語文教育) 申請詳情

C. 課程發展處-暑期實習生(幼稚園及小學)

月薪: $ 11,500

截止日期:13/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 是香港特別行政區永久性居民；

(b) 是專上院校全日制學生（一年級學生及應屆畢業生除外）；

(c) 正修讀與人文有關的課程，例如：中國歷史、歷史或地理；

(d) 具備良好的電腦應用知識（包括中文輸入法）；以及

(e) 具備良好的中、英文口語表達及書寫能力。

職責:

為以下項目提供行政支援：

(a) 學與教博覽；

(b) 教師專業發展課程；

(c) 學與教資源製作；

(d) 學生活動；以及

(e) 其他被指派的工作。

聘用條款:

獲取錄的暑期實習生會按非公務員條款聘用，聘用期由二零二六年六月中至八月中不超過三個月。

福利:

根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有休息日、法定假日(或代替假日)、病假日及疾病津貼。

申請手續:

(a)申請表格可從公務員事務局互聯網站下載。

(b)就讀於本地專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期。

(c)在海外專上院校就讀的學生，須於截止申請日期或之前把填妥的申請表以電郵發送到cdikp_kg@edb.gov.hk。請在電郵標題註明「申請暑期實習生（幼稚園及小學）」。

👉👉👉 教育局課程發展處 — 暑期實習生（幼稚園及小學）申請詳情

D.課程發展處-暑期實習生(外籍英語教師)

月薪:$11,500

截止日期:13/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 是香港特別行政區永久性居民；

(b) 是專上院校全日制學生（應屆畢業生除外）；

(c) 正修讀與資訊科技、英國語文及／或教育(主修英國語文教育)有關的課程；

(d) 具備良好的電腦應用知識（包括中文輸入法）；以及

(e) 能操流利粵語及英語。

職責:

為以下項目提供行政支援：

(a) 更新及驗證圖書管理系統内的記錄；

(b) 發展及測試電子學習資源，例如電子資源分享平台；

(c) 為教師（包括外籍英語教師）開辦的專業發展計劃；以及

(d) 本組日常運作，例如年終盤點。

聘用條款:獲取錄的暑期實習生會按非公務員條款聘用，聘用期由二零二六年六月至八月不超過三個月。 根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有休息日、法定假日(或代替假日)、病假日及疾病津貼。

申請手續:

(a)申請表格可從公務員事務局互聯網站下載。

(b)就讀於本地專上院校的學生或在海外專上院校就讀的學生，須把填妥的申請表以電郵發送到netsection@edb.gov.hk。請在電郵標題註明「申請暑期實習生(外籍英語教師)」。

👉👉👉 教育局課程發展處 — 暑期實習生(外籍英語教師)申請詳情

E.課程發展處-暑期實習生(體育)

月薪:$11,500

截止日期 :13/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 是香港特別行政區永久性居民；

(b) 是專上院校全日制學生（應屆畢業生除外）；

(c) 正修讀與體育或運動相關的課程，例如：體育或運動科學；

(d) 具備良好的電腦應用知識（包括中文輸入法）；以及

(e) 具備良好的中、英文口語表達和書寫能力。

職責:

為以下項目提供行政支援：

(a) 體育計劃；

(b) 教師專業培訓；

(c) 學與教材料製作；

(d) 編制統計報告；以及

(e) 一般辦公室工作。

聘用條款:

獲取錄的暑期實習生會按非公務員條款聘用，聘用期由二零二六年六月至八月不超過三個月。

根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有休息日、法定假日(或代替假日)、病假日及疾病津貼。

申請手續:

(a)申請表格可從公務員事務局互聯網站下載。

就讀於本地專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期。

在海外專上院校就讀的學生，須於截止申請日期或之前把填妥的申請表以電郵發送到 pe@edb.gov.hk。請在電郵標題註明「申請暑期實習生(體育)」。

👉👉👉 教育局課程發展處 — 暑期實習生(體育)申請詳情

F.課程發展處-暑期實習生(個人、社會及人文教育)

月薪: $11,500

截止日期:13/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 是香港特別行政區永久性居民；

(b) 是專上院校全日制二 / 三年級學生；

(c) 正修讀地理課程；

(d) 具備良好的電腦應用知識（包括中文輸入法及多媒體軟件應用）；以及

(e) 能操流利粵語及英語。

職責:

為以下項目提供行政支援：

(a) 生成式人工智能海報設計比賽

(b) 展覽攤位；

(c) 整理檔案紀錄；

(d) 教師專業培訓；以及

(e) 學與教材料製作。

聘用條款:

獲取錄的暑期實習生會按非公務員條款聘用，聘用期由二零二六年六月至八月中不超過三個月。 根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有休息日、法定假日(或代替假日)、病假日及疾病津貼。

申請手續:

(a)申請表格可從公務員事務局互聯網站下載。

(b)就讀於本地專上院校的學生或在海外專上院校就讀的學生，須把填妥的申請表以電郵發送到cdopshe12@edb.gov.hk。請在電郵標題註明「申請暑期實習生(個人社會及人文教育)」。

👉👉👉 教育局課程發展處 — 暑期實習生(個人社會及人文教育)申請詳情

G. 教育局—暑期實習生（財政）

月薪:$11,500

截止日期：06/03/2026 23:59:00

入職要求

（a）是香港特別行政區永久性居民；

（b）是專上院校全日制學生（應屆畢業生除外）並主修會計學；

（c）在DSE或中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

（d）具備良好的中、英文口語表達及書寫能力；以及

（e）具備良好的電腦應用知識（包括微軟辦公室的應用，尤其試算表、文書處理及中文輸入法）。

職責:

（a）協助審查學校學費調整申請及準備相關報告及資料分析；

（b）協助執行審計工作，包括審核學校／教育局分部的會計紀錄、程序及內部監管；

（c）協助審核財政報告及覆核學校提交的經審計周年帳目，及跟進不合規則及／或其他相關事項；

（d）協助計算退還津貼餘款；以及

（e）執行由上司指派的其他工作。

聘用條款:

獲取錄的暑期實習生會按非公務員條款聘用，聘用期由2026年6月至8月不超過3個月。

申請手續:

（a）申請表格可從公務員事務局互聯網下載。

（b）就讀於本地專上院校的學生或在海外專上院校就讀的學生，須把填妥的申請表以電郵發送到fin_recruitment@edb.gov.hk。請在電郵標題註明「申請暑期實習生（財政）」。

政府暑期實習｜4.數字政策辦公室 （1823）—暑期實習人員（客戶服務）

月薪：$11,500

截止日期 : 16/03/2026 23:59:00

入職要求

（1）是香港特別行政區永久性居民；

（2）為已完成專上院校第一年或第二年全日制課程的在學學生，以主修款客服務業管理或政府及公共行政為佳；

（3）在實習期開始前並非正在修讀或剛完成最後一年課程；

（4）操流利粵語和英語，能操流利普通話更佳；及

（5）熟悉電腦操作，包括中文打字。

申請人如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮。

職責:

（1）通過電話和電郵處理公眾查詢及轉介投訴，及

（2）協助製作統計報表。

面試預計將於2026年3月下旬舉行。

聘用條款:

獲取錄的實習生將按非公務員聘任條款受聘，僱用期由2026年6月至8月底 （為期約三個月）。一般須每周工作44小時。受聘者在符合《僱傭條例》規定的適當情況下，可享有休息日、法定假日、公眾假期和病假日。《強制性公積金計劃條例》（第485章）的規定適用於暑期實習人員。

申請手續:

（a）就讀於本地專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂明出的截止報名日期。本地專上院校的學生如以其他途徑遞交申請，其申請將不獲考慮。

（b）在海外專上院校就讀的學生，須在公務員事務局網站 下載申請書，填妥申請表格及提供所屬院校簽發的推薦書，以證明其在該校就讀情況，並在2026年3月16日或之前寄交九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓數字政策辦公室1823行政及支援組。

（c）信封面請註明「申請暑期實習人員 （客戶服務）」。

👉👉👉數字政策辦公室 （1823）—暑期實習人員（客戶服務）申請詳情

政府暑期實習｜5. 破產管理署 （個案處理部）—暑期實習生

月薪：$11,500

截止日期 :06/03/2026 18:00:00

入職條件:

（1）為香港特別行政區永久性居民；

（2）為本地專上院校全日制學士課程二年級或以上的學生，主修會計或法律；

（3）非2026年應屆畢業生；

（4）具良好英文和中文書寫和說話能力；

（5）對破產法相關範疇有基本認知 ;

（6）熟悉Microsoft Office軟件的操作；以及

（7）具備數據分析知識及技能更佳。

職責:

（1）協助處理個案管理事務，包括規管及監察工作；

（2）協助處理、整合及分析數據；

（3）協助準備法律文件；及/或

（4）協助一般行政工作。

聘用條款:

受聘人將按非公務員條款聘用，合約期約為8星期，受聘於2026年6月至8月期間。受聘人一般須每週工作44小時。

申請手續:

（a）就讀於本地專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處╱就業輔導中心遞交申請，並請留意所屬院校訂定的截止報名日期。

（b）申請人填妥的申請表格須連同求職信（說明申請實習工作的原因）、履歷表、學歷證書及成績單副本，須於截止申請日期或之前遞交給所屬院校。若有關申請書直接寄交破產管理署，提供的資料不全或欠缺所需證明文件，將不受處理。

👉👉👉破產管理署 （個案處理部）—暑期實習生申請詳情

政府暑期實習｜6.破產管理署（財務部）—暑期實習生

月薪：$11,500

截止日期 :06/03/2026 18:00:00

入職條件:

（1）為香港特別行政區永久性居民；

（2）為本地專上院校主修工商管理全日制學士課程的學生，並已修畢一年級課程及非2026年應屆畢業生﹝註（1）﹞；

（3）在DSE或中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具同等學歷；

（4）熟悉Microsoft Office軟件的操作；以及

（5）操流利粵語及英語。

註: （1）主修會計學，或已修讀個人破產或資訊系統課程的申請人將獲優先考慮。

職責:

（1）協助清盤及破產個案的審計、調查和財務管理；

（2）協助管理檔案及紀錄，包括維護電腦資料庫；以及

（3）協助執行其他臨時職務。

聘用條款:

受聘人將按非公務員條款聘用，合約期約為8星期，受聘於2026年6月至8月期間。受聘人一般須每週工作44小時。

申請手續:

（a）就讀於本地專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處╱就業輔導中心遞交申請，並請留意所屬院校訂定的截止報名日期。

（b）申請人填妥的申請表格須連同求職信（說明申請實習工作的原因）、履歷表、學歷證書及成績單副本，須於截止申請日期或之前遞交給所屬院校。

（c）若有關申請書直接寄交破產管理署，提供的資料不全或欠缺所需證明文件，將不受處理。

👉👉👉破產管理署（財務部）—暑期實習生申請詳情