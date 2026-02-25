財政預算案增3,600個實習機會　政府4大部門月薪$11.5K聘實習生

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波今日（25日）發表財政預算案，當中提及將為大專學生提供約3,600個在政府部門及公營機構的短期實習機會，讓有志於公共服務的年輕人累積經驗。



其實政府各大部門及不少公營機構，每年都會招聘暑期實習生，而近日海關、數字政策辦公室、教育局、破產管理署均有相關招聘，《開罐》整合了有關資料，有興趣的同學仔不妨先「做定功課」！



財政司司長陳茂波2月25日宣讀新一份財政預算案，他在預算案引言指，預期今年經濟勢頭持續良好。（立法會財政預算案直播截圖）

政府暑期實習｜1. 海關多個部門—暑期實習生

月薪 : $11,500

截止日期：1/3/2026

海關一共有10個部門招聘暑期實習生，雖然薪酬、福利等相同，聘用條款亦均是6個星期，但每個部門的入職要求及職責都各有不同，詳情請看下圖：

+ 5

聘用條款:

暑期實習生會按非公務員合約條款聘用。實習期於2026年6月中至7月，為期約6星期。暑期實習生一般須每周工作44小時。

申請手續:

（a）申請人應從公務員事務局網站下載申請表格 ，並把填妥的申請書連同證明其學生身份的證書及修業成績表副本，郵寄至香港北角渣華道222號海關總部大樓11樓。

（b）如沒有提交證明其學生身份的證書及修業成績表副本，申請將不獲受理。

（c）請在申請表格及信封面註明申請職位名稱。

（d）申請人只可申請一個香港海關的暑期實習生職位。如申請多於一個職位，申請將不獲受理。

《把關者們》劇照

政府暑期實習｜2.數字政策辦公室 （1823）—暑期實習人員（客戶服務）

月薪：$11,500

截止日期 : 16/03/2026 23:59:00

入職要求

（1）是香港特別行政區永久性居民；

（2）為已完成專上院校第一年或第二年全日制課程的在學學生，以主修款客服務業管理或政府及公共行政為佳；

（3）在實習期開始前並非正在修讀或剛完成最後一年課程；

（4）操流利粵語和英語，能操流利普通話更佳；及

（5）熟悉電腦操作，包括中文打字。

申請人如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮。

數字政策辦公室影片截圖

職責:

（1）通過電話和電郵處理公眾查詢及轉介投訴，及

（2）協助製作統計報表。

面試預計將於2026年3月下旬舉行。

聘用條款:

獲取錄的實習生將按非公務員聘任條款受聘，僱用期由2026年6月至8月底 （為期約三個月）。一般須每周工作44小時。受聘者在符合《僱傭條例》規定的適當情況下，可享有休息日、法定假日、公眾假期和病假日。《強制性公積金計劃條例》（第485章）的規定適用於暑期實習人員。

申請手續:

（a）就讀於本地專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂明出的截止報名日期。本地專上院校的學生如以其他途徑遞交申請，其申請將不獲考慮。

（b）在海外專上院校就讀的學生，須在公務員事務局網站 下載申請書，填妥申請表格及提供所屬院校簽發的推薦書，以證明其在該校就讀情況，並在2026年3月16日或之前寄交九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓數字政策辦公室1823行政及支援組。

（c）信封面請註明「申請暑期實習人員 （客戶服務）」。

👉👉👉數字政策辦公室 （1823）—暑期實習人員（客戶服務）申請詳情

政府暑期實習｜3. 教育局—暑期實習生（財政）

月薪:$11,500

截止日期：06/03/2026 23:59:00

入職要求

（a）是香港特別行政區永久性居民；

（b）是專上院校全日制學生（應屆畢業生除外）並主修會計學；

（c）在DSE或中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

（d）具備良好的中、英文口語表達及書寫能力；以及

（e）具備良好的電腦應用知識（包括微軟辦公室的應用，尤其試算表、文書處理及中文輸入法）。

職責:

（a）協助審查學校學費調整申請及準備相關報告及資料分析；

（b）協助執行審計工作，包括審核學校／教育局分部的會計紀錄、程序及內部監管；

（c）協助審核財政報告及覆核學校提交的經審計周年帳目，及跟進不合規則及／或其他相關事項；

（d）協助計算退還津貼餘款；以及

（e）執行由上司指派的其他工作。

聘用條款:

獲取錄的暑期實習生會按非公務員條款聘用，聘用期由2026年6月至8月不超過3個月。

申請手續:

（a）申請表格可從公務員事務局互聯網下載。

（b）就讀於本地專上院校的學生或在海外專上院校就讀的學生，須把填妥的申請表以電郵發送到fin_recruitment@edb.gov.hk。請在電郵標題註明「申請暑期實習生（財政）」。

👉👉👉教育局—暑期實習生（財政）申請詳情

資料圖片

政府暑期實習｜4. 破產管理署 （個案處理部）—暑期實習生

月薪：$11,500

截止日期 :06/03/2026 18:00:00

入職條件:

（1）為香港特別行政區永久性居民；

（2）為本地專上院校全日制學士課程二年級或以上的學生，主修會計或法律；

（3）非2026年應屆畢業生；

（4）具良好英文和中文書寫和說話能力；

（5）對破產法相關範疇有基本認知 ;

（6）熟悉Microsoft Office軟件的操作；以及

（7）具備數據分析知識及技能更佳。

職責:

（1）協助處理個案管理事務，包括規管及監察工作；

（2）協助處理、整合及分析數據；

（3）協助準備法律文件；及/或

（4）協助一般行政工作。

聘用條款:

受聘人將按非公務員條款聘用，合約期約為8星期，受聘於2026年6月至8月期間。受聘人一般須每週工作44小時。

申請手續:

（a）就讀於本地專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處╱就業輔導中心遞交申請，並請留意所屬院校訂定的截止報名日期。

（b）申請人填妥的申請表格須連同求職信（說明申請實習工作的原因）、履歷表、學歷證書及成績單副本，須於截止申請日期或之前遞交給所屬院校。若有關申請書直接寄交破產管理署，提供的資料不全或欠缺所需證明文件，將不受處理。

👉👉👉破產管理署 （個案處理部）—暑期實習生申請詳情

政府暑期實習｜5.破產管理署（財務部）—暑期實習生

月薪：$11,500

截止日期 :06/03/2026 18:00:00

入職條件:

（1）為香港特別行政區永久性居民；

（2）為本地專上院校主修工商管理全日制學士課程的學生，並已修畢一年級課程及非2026年應屆畢業生﹝註（1）﹞；

（3）在DSE或中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具同等學歷；

（4）熟悉Microsoft Office軟件的操作；以及

（5）操流利粵語及英語。

註: （1）主修會計學，或已修讀個人破產或資訊系統課程的申請人將獲優先考慮。

職責:

（1）協助清盤及破產個案的審計、調查和財務管理；

（2）協助管理檔案及紀錄，包括維護電腦資料庫；以及

（3）協助執行其他臨時職務。

聘用條款:

受聘人將按非公務員條款聘用，合約期約為8星期，受聘於2026年6月至8月期間。受聘人一般須每週工作44小時。

申請手續:

（a）就讀於本地專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處╱就業輔導中心遞交申請，並請留意所屬院校訂定的截止報名日期。

（b）申請人填妥的申請表格須連同求職信（說明申請實習工作的原因）、履歷表、學歷證書及成績單副本，須於截止申請日期或之前遞交給所屬院校。

（c）若有關申請書直接寄交破產管理署，提供的資料不全或欠缺所需證明文件，將不受處理。

👉👉👉破產管理署（財務部）—暑期實習生申請詳情