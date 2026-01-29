政府工｜律政司招聘2大暑期實習職位 非法律系都可申請月薪11.5K

大學生們都需要通過暑期實習，才能成功順利畢業，更希望透過實習期間賺取收入，而最近政府就釋出2份實習工作，其中一份只要是專上院校本科二年級或以上的全日制學生，或研究生課程的全日制學生，沒有限是否讀法律都可以申請，實習工資更高達$11,500，各位大學生們即看詳情，看看自己是否合乎資格啦！



資料圖片

政府工｜1. 律政司—暑期實習人員(法律)

月薪:$11,500

截止日期 : 06/02/2026 23:59:00

入職條件:

(1) 是香港特別行政區永久性居民

(2) 是專上院校的三年級或以上全日制並修讀法律課程，或是修讀深造法律學位課程的全日制學生

(3) 具備電腦應用的基本知識及在互聯網上進行研究的技巧

(4) 操流利粵語及英語。

註:

僱用期︰2026年6月至8月（一至三個月）

職責:

(1) 進行一般的法律及與法律有關的研究，編製研究材料；

(2) 協助草擬和審閱文件；

(3) 協助律師籌備案件和在法庭上協助律師；及

(4) 協助更新法律資料庫及參考資料。

聘用條款:

暑期實習人員是以非公務員合約條款聘用。一般須每周工作44小時。 可享有休息日、 法定假日、 公眾假期及病假日。《強制性公積金計劃條例》（第485章）的規定適用於暑期實習人員。

申請手續:

(a) 就讀於本港專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期。

(b) 在海外專上院校就讀的學生，應瀏覽律政司網站下載申請書。填妥的申請書須連同(一)香港中學文憑考試(或同等學歷)、(二)現正就讀課程的成績表，以及(三)由院校簽發的在讀證明，在2026年2月6日或之前，經申請人以電郵方式遞交至下述電郵地址 (training@doj.gov.hk)。電郵主旨請註明「申請暑期實習人員(法律)」。

政府工｜2.律政司—暑期實習人員(非法律)

月薪:$11,500

截止日期 : 06/02/2026 23:59:00

入職條件:

(1) 是香港特別行政區永久性居民

(2) 是專上院校本科二年級或以上的全日制學生或研究生課程的全日制學生

(3) 在香港中學文憑考試或在香港中學會考的英國語文科和中國語文科[註 (2)]考獲＂第3級＂或以上成績，或具同等學歷；

(4) 精通MS Office應用程式；及

(5) 操流利粵語及英語。

註:

(a) 僱用期︰2026年6月至8月（一至三個月）

(b) 政府在聘任人員時，2007年前的香港中學會考英國語文科（課程乙）和中國語文科C級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後的香港中學會考英國語文科和中國語文科 '第3級' 成績。

職責:

(1) 協助管理文件檔案及記錄，包括處理銷毀舊有文件/檔案及製作電子檔案

(2) 協助處理一般辦公室行政事務、籌辦員工活動及處理其他相關事宜

(3) 進行研究工作

(4) 協助統籌活動，安排活動流程及提供支援

(5) 協助整理及發布法例。

聘用條款:

暑期實習人員是以非公務員合約條款聘用。一般須每周工作44小時。 可享有休息日、 法定假日、 公眾假期及病假日。《強制性公積金計劃條例》（第485章）的規定適用於暑期實習人員。

申請手續:

(a) 就讀於本港專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期。

(b) 在海外專上院校就讀的學生，應瀏覽律政司網站下載申請書。填妥的申請書須連同(一)香港中學文憑考試(或同等學歷)、(二)現正就讀課程的成績表，以及(三)由院校簽發的在讀證明，在2026年2月6日或之前，經申請人以電郵方式遞交至下述電郵地址 (training@doj.gov.hk) 。電郵主旨請註明「申請暑期實習人員(非法律)」。