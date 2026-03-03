中六學生Last Day約酒樓飲早茶短片瘋傳　梁同學:唔知仲有冇機會

中學生涯的「Last Day」絕對是人生中最重要的里程碑之一。有人選擇瘋狂影相留念，有人在校服上畫滿簽名。而近日，一群中六學生卻選擇相約清晨去傳統茶樓「飲早茶」。這段名為「六忠Last Day飲茶記」的影片在網上迅速爆紅，年輕面孔與傳統茶樓的罕見組合，意外地觸動了無數網民的青春回憶。



要全班一起早起絕對不容易。從影片可見，從早上6時39分開始，首兩位同學率先到達，隨後同學仔陸續步入酒樓。不少人臉上帶著倦意，但見到同窗時依然難掩興奮，紛紛對著鏡頭揮手打招呼。直到7時25分，最後一名同學到達酒樓，響應的21位同學中，有19人最終到達。

19人捱眼瞓赴約 最感動「一齊行返學」

作為本次活動發起人的梁同學在接受《香港01》訪問時表示，為了趕及早上6點半的聚會，大部份同學更要在凌晨5、6點就起身，「其實見到當時大家都到場，坐咗喺度飲茶，我哋都意識到呢次會係最尾一次成班同學一齊飲茶，未來唔知仲有冇機會聚到咁多人。」他坦言，這份難得的齊心讓他大為感動，而當日最窩心的瞬間，莫過於「最尾一日可以咁多人坐埋一齊飲茶，一齊行返去學校」。

而被問到為甚麼年輕人會選擇以「飲早茶」來告別中學生涯？梁同學解釋，其實當中有點「傳承」的意味，「因為 Last Day 飲茶我相信係好多中學嘅傳統嚟嘅，每年都見到好多相，今年就終於到我哋。」

一次早茶，不只是一盅兩件，更盛載了中學最後三年的深厚情誼。「過多十年或者幾年，再睇返啲相，我都可以諗返喺中學最尾三年入邊有呢班同學一齊渡過，有一個對我哋好關心，好照顧我哋嘅班主任」，最後他亦表示，這絕對會是人生中最青春的一件事，將來回想起來依然會覺得感動。

網民慨嘆友誼珍貴

近年來，茶樓已變成網民口中的「長者飯堂」，年輕人的身影寥寥可數，所以這一班中六學生的熱血在這個時代就更顯難得與珍貴。

這段充滿青春氣息的影片，觸動了大量網民。不少人留言慨嘆中學時代友誼的純粹和珍貴，「大個咗就會知，約到3-4個FD食飯已經唔係一件易事」；甚至有網民苦笑附和：「大個咗，就只想一個人食飯」，有留言更祝福道「雖然唔識你哋，但恭喜你哋開始進入人生另一個階段」、「會係好珍貴回憶，希望同學仔個個將來都學業有成，前途似錦」。

（內容獲授權轉載）