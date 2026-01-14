2026馬年財運｜4生肖太歲星正沖！小心大破財　屬鼠忌情緒消費

踏入2026年，面對太歲氣場更迭，不少人擔憂「沖太歲」會行衰運，不過紫微斗數老師姚本軍提醒，太歲正沖其實是一股「強制轉向」的力量，意味著舊有模式已不合時宜，亦點名4個生肖在今年要格外留意財運變局！



姚本軍老師在個人Facebook專頁發文分析，太歲本身代表一年氣運的啟動點，而「正沖」的本質，不只是衝突或破壞，更像是一種強迫轉向的力量。在紫微斗數中，這種衝擊力代表事情將以「必須調整」的形式發生，而非循序漸進的改變，這股力量亦會自然牽動財運走向。

從另一角度來看，太歲正沖也象徵舊有的運作模式已經不合時宜，若仍堅持沿用舊有的慣性去應對新局勢，容易導致金錢與健康同步受創。老師亦點名以下這4個生肖在太歲正沖的情況下，個人財運務必格外留神！

生肖鼠

屬鼠朋友今年正值太歲相沖，財運焦點已非單純的進帳多寡，金錢壓力將會實體化，直接投射在你的身心狀態之中。在正沖格局的影響下，個人的生活節奏、心態與判斷力容易被外界因素影響，進而動搖財務決策。這一年要特別提防因一時心血來潮、情緒化消費，或對形勢誤判而導致資金外流。

換個角度審視，太歲直沖命宮其實是一種提示，暗示過往背負的責任或財務架構已經超出負荷。應該適時重組，否則身心健康健康將會比錢包更早亮起紅燈。

因此今年的求財之道不在於盲目擴張版圖，而要著重於減低犯錯率，以免因瞬間的衝動而需付上代價。

屬鼠金錢壓力將會實體化（mcheung1201＠IG）

生肖龍

對屬龍者而言，2026年將是財務流動顯著放大的一年，金錢的進出將變得劇烈。意味著你有機會觸及更龐大的資金規模或資源，但同時亦在檢驗你是否具備足夠的實力去駕馭這種規模的財富。

本年度務必嚴謹審視資金佈局、投資架構及現金流的穩健性，如果判斷出現偏差，虧損往往來得迅猛且直接。資金流動是常態，但最怕的是「亂動」。假如缺乏判斷力，只知被眼前的機遇牽著走，難免陷入快得快失的惡性循環。

屬龍財務流動顯著放大（lauchunhim.terrance@IG）

生肖猴

對於生肖猴來說，2026年的財運與事業運勢關係密切。太歲的影響力直接衝擊職涯方向、工作內容或權責架構，而以上變動又直接牽動你的收入來源。正是「工作變、錢就變」的關鍵節點，收入模式亦不再單純依靠舊模式。

換個角度也是在提醒屬猴的朋友，不要用過去的價值觀來衡量當下付出，否則容易萌生「多勞少得」的心態。

在財運策略上，要注意不要因為職場動盪帶來的不安感，而做出錯誤的財務抉擇，譬如在貿然轉工或進行高風險投資。

屬猴收入模式亦不再單純依靠舊模式（gagarieo@IG）

生肖狗

2026年屬狗的朋友所面臨的財務問題往往不在於帳面上的數字增減，而在於無形的消耗。個人內在情緒、滿足感與生活品質都會受到影響，當內心的焦慮和壓力無處宣洩時，會容易轉化為金錢上的流失。

今年或許會為了紓解壓力、自我補償或維持表面的安穩假象，而衍生出很多非必要的開支。這同時也是在提醒你，若缺少內在自我價值感，用再多金錢都難以留住。

財運上最需警惕的是，避免用金錢來填補情緒的缺口，否則破財總在無聲無息間發生，不要等到回頭檢視才發現經濟負擔早已堆積如山。

屬狗會衍生出很多非必要的開支（jacechw@IG）

資料來源：紫微斗數 一點通 姚本軍