月全食｜元宵節撞血月　紅月亮＝不祥？天文台教1招拍出「巨月」

今年香港首個「血月」撞正年十五元宵（3日）傍晚上演，當月球進入月全食時，整顆月亮便會變成暗紅色，場面非常罕見！不過根據天文台預測多雲，未必可以看到，希望天公造美。

究竟「血月」是怎樣形成的？血月又是否代表不祥? 要將這奇景拍下，又需要哪些技巧呢？ 早前天文台就在FB發帖文，教市民如何拍攝最美的血月，大家可以參考下！



Unsplash

血月月全食2026｜月全食時間

據香港天文台指，月食下午四時許開始，當時仍然未月出。晚上6時22分月出時，部分月球已進入地球本影，即「帶食而出」。晚上7時04分開始月全食，歷時59分鐘。至晚上8時03分，月球開始移離地球本影，整個月食到晚上10時25分完結。月全食又稱為「血月」，即肉眼都會見到月亮呈暗紅色。

天文台科學主任陳維洵接受傳媒查詢表示，今次月食在東面發生，所以月食時間向東面望過去，如果天氣許可，可以見到月食過程。不過他指天氣預測香港今日多雲，和有機會顯著降雨較高和有雷暴，「所以看不看到月食過程，都視乎當時雲量和雨水的發展。」如果今次看不到，就要等到明年2月，至於元宵節撞「血月」這樣特別，就要等到2072年。

資料圖片

血月月全食2026｜血月其實是甚麼？

到底甚麼是「血月」？其實「血月」是一種月全食時出現的天文現象。當太陽、地球和月球連成一直線，地球會擋住直射月球的太陽光，按道理月亮應該會被完全遮住，但因為太陽光會穿過大氣層，再折射到月球表面，而光線穿過大氣層時，光線中波長較短的光會被吸收和打散，而最終剩下吸收和折射率較低的紅光，投射到月亮上，成為大家都看到的「血月」。

血月月全食2026｜血月代表不祥?

雖然不少人想親眼目睹這個罕有的自然奇觀，不過，對於古代人或是宗教來說，「血月」最好還是避之則吉。它們認為，「血月」是象徵不祥的先兆。例如在中國古代，就有「血月見、妖孽現」的說法；《聖經》亦有記載：「太陽要變成黑暗，月亮要變成血色」為末日來臨的徵兆。巧合的是，一些「血月」出現過的時間，也曾經發生過災難！

血月月全食2026｜如何拍出巨月？

難得遇到這種天文奇景，單單用眼睇又怎樣夠呢，當然要拍照留念啦！天文台曾於Facebook專頁就教落，大家若果想要將月亮拍到「巨月」效果，可以利用長焦距鏡頭拍攝，因為每當視角越窄，遠處的月亮便會顯得越來越大，從而達到猶如月亮變大的效果。

血月月全食2026｜為何月亮總跟著你走?

對於「血月」相信大家都已經有所認識，那大家又有沒有發現，當我們看月亮的時候，月亮好像都會跟著我們移動，不管我們去哪，他都會跟隨著我們？而且，當月亮靠近地平線時，為什麼又會看起來變得更大呢？

天文台曾在YouTube 頻道拍片解釋過，我們之所以會覺得月亮跟著我們移動，是因為我們視野範圍的關係，當物體與我們距離越近，其於在我們視野中就會移動得較快，相反距離遠的話則會移動得較慢。而月亮與我們的距離實在太遙遠，所以在我們的角度月亮從來都沒有改變過位置，而覺得月亮好像在跟隨著我們一樣。

血月月全食2026｜月亮為何時大時細?

至於為甚麼月亮在地平線附近看起來好像變大，但在天上卻忽然變小，好像月亮不停地變大又變細呢？天文台表示，人類之所會有此錯覺，其中一個原因是「相對大小假說」。即當月亮接近地平線時，周圍有樹木、樓宇作對比，我們的大腦就會誤以為月亮變大。

而另一個解釋就是因為「龐佐錯覺」（Ponzo Illusion），若我們在一個有透視感的路軌上，畫兩條相同長度的線，一條上一條下，我們會發現下方那條看起來更長。這效果就正如當月亮靠近地平線時，背後有山或者樓宇形成透視背景，我們就會覺得月亮變大。

然而，天文台表示，至今對於月亮錯覺的形成，坊間仍然沒有統一的解釋和答案，大家又認為我們為甚麼會出現這樣的錯覺呢？