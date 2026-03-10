月光族必睇！記者實測5大記帳App　香港人專用/邊玩遊戲邊記帳

年輕人理財第一步，往往由記帳開始。然而市面記帳App選擇繁多，功能各異，要找到一款真正適合自己使用習慣的並不容易。《開罐OPENER》就為大家親身試玩多款熱門理財工具，整合出以下5款值得推介的記帳App合集，助你輕鬆踏出理財第一步。



年輕人剛剛畢業或投身社會數年，正是建立理財習慣的黃金時期，更重要是做好個人儲蓄規劃，清晰掌握每一筆支出流向，從而建立穩健的財務基礎。要實踐這一步，記帳往往是不可或缺的起點，以下就為整合出以下5款值得推介的記帳App合集，相信年輕人們都可以揀到最適合自己生活習慣的app！

記帳App推薦｜1.MONEY+小記帳：小清新隨身賬本

App 截圖

這是一款以簡潔可愛見稱的本地記帳App，版面設計清新易用，尤其適合收入不穩定、擁有多重收入來源的年輕用戶，在Apple Store以及Google Play免費下載，基本功能齊全，無需付費已可滿足日常記帳需要。記者本人亦長期使用，認為其功能貼地且操作直觀。

優點一：適合斜槓青年 （Slasher）整合收入

App截圖

現在不少年青人都是沒有固定的全職工作，亦有不少斜槓青年 （Slasher）以多個途徑獲得收入，App上可逐筆記錄不同工作或來源的收入，清楚整合月薪構成，此功能尤其適合或擁有多重收入者。

優點二：個人化具體支出

App截圖

支出的具體項目以及範疇可以在app上個人化設定，例如可以以食飯、娛樂等範疇劃分，又或者標示得更具體，標示為去旅行、給家用、看電影等等具體支出，所有詳細支出名稱以及支出項目的圖標，都可以由用戶個人化。只要用戶輸入每一筆支出或者消費，收入扣除支出後的餘額便會隨即更新，打工一族亦可在出糧日更新自己的收入，方便用戶清楚知道自己當月儲蓄的金額。

優點三：掌握個人財務變化

只要用戶堅持記錄，App上可以隨時查看近兩年的詳細支出以及收入紀錄，比較不同年份又或者月份的收支差距，有助掌握個人財務變化趨勢，亦可為自己的支出或者收入隨時進行檢討。

優點四：功能方便易用

除了可個人化收入及支出的項目及圖標外，亦會提供圖表分析支出及收入架構，清楚顯示各項支出及收入的比例構成，例如一個月的總支出是$12,000，給家用的支出大概為$6000 ， app上就會自動生成圖表，顯示家用佔總支出50%，一目了然。

優點五：方便資產整合

App截圖

現在虛擬銀行以及電子錢包已經融入大部份年輕香港人的生活，App上除了可以隨時緊貼自己的支出及收入財務狀況之外，亦可新增傳統銀行、虛擬銀行、電子錢包、投資App及外幣餘額，外幣更可自設兌換匯率，假設具體某一個帳戶的餘額有更新，亦可在app上隨時更改，系統會自動計算資產總值，亦有自動更新的資產趨勢圖可供參考 。

雖然版面生動可愛、操作流暢，功能也相當紮實，但亦有2個致命的缺點，App上的紀錄每一筆都需要手動輸入，對於相對收入及支出較為多的用戶，自然要浪費更多時間去輸入資料，其次輸入後的資料亦不會自動儲存，需要用戶自行將app上的資料備份，相信若能改善備份機制，將會是更完美的記帳工具。

記帳App推薦｜2.記帳城市（Fortune City）

App Store截圖

這是一款將記帳與城市模擬遊戲結合的創意App，由台灣團隊開發，在Apple Store及Google Play均可免費下載，支援繁體中文、英文、簡體中文、日文和韓文介面。每次輸入支出，系統便會根據消費類別自動生成相應的建築物，讓記帳過程變得像玩遊戲般有趣，特別適合缺乏記帳動力、希望從玩樂中培養理財習慣的年輕人，亦可藉此app由零建立理財習慣。

優點一：遊戲化設計適合缺乏記帳動力的年輕人

有別於傳統記帳App的沉悶介面，記帳城市將理財過程轉化為城市建設遊戲。每當用戶輸入一筆支出，App上便會自動興建一座建築物，例如記錄午餐費用即新增一個美食攤，記錄交通開支則出現小型交通站，後續如果再輸入同類型的支出金額，用戶可以將相同類別的建築物進行合併及升級。例如多次記錄餐飲消費後，可將多個美食攤升級為餐廳甚至美食廣場，見證自己的城市逐步發展壯大。不過要留意，免費用戶每天只能新增五個建築物，後續即使新增自己個人支出，「建築工」也只能在翌日才能繼續為你興建建築物。

這種即時獎勵的設計，有效提升持續記帳的動力，讓用戶更有投入感，彷彿每次消費都在為自己的城市添磚加瓦，非常適合缺乏記帳動力、希望在玩樂中培養理財習慣的年輕人，讓記帳不再是苦差。

App截圖

優點二：免費查看收支圖表

即使使用免費版本，用戶亦可清楚查看自己支出及收入的圖表分析，包括圓餅圖及長條圖等視覺化報表，方便比較每個月各項支出的比例分佈及收入變化，有助掌握個人財務狀況的基本輪廓。

App截圖

優點三：無需手動備份

記帳城市採用電郵登入系統，用戶的所有記帳紀錄都會自動同步至雲端伺服器。即使更換手機、意外刪除App或需要重新安裝，只要使用同一個電郵帳戶登入，所有支出紀錄、城市建築進度及圖表數據均會完整保留，免除資料遺失的風險。

不過記帳城市的主畫面以城市建設為主，所有記帳數據需要進入報表頁面才能詳細檢視。對於只想快速查看財務狀況、追求一目了然的用戶來說，操作上相對轉折，而如果想了解自己的個人財務狀況，了解自己的個人預算、趨勢以及進階分析，便需要付費升級。因此如果用戶的核心需求是方便快捷地掌握理財狀況，而非享受遊戲過程，這款App就可能未必是最佳選擇。

記帳App推薦｜3. 罐頭記帳

這是一款以簡潔直觀、一目了然為核心設計理念的記帳App，適用於iOS及Android平台，免費下載使用。其最大特色是數據報表清晰易讀，讓用戶能夠快速掌握個人財務狀況，特別適合追求效率、希望短時間內了解收支結構的年輕上班族。

App截圖

優點一：年度月度統計一目了然

罐頭記帳的主畫面以數據展示為主，用戶可以非常方便地查看年統計及月統計報表。系統會自動將各月份的支出及收入進行對比，以圖表形式呈現，讓用戶一眼看出哪個月消費最多、哪個月儲蓄率最高，無需額外計算或翻查紀錄。

優點二：收支構成深度數據分析

除了基本的收支總額顯示，App更會為用戶的支出及收入構成進行詳細數據分析。例如餐飲、交通、娛樂、購物等各類別佔總支出的百分比，以及不同收入來源的比例分佈，全部以圓餅圖及長條圖清晰展示，有助用戶精準找出「使大咗」的環節。

App截圖

優點三：資產整合涵蓋多種帳戶

用戶可在App上輸入自己在不同銀行的餘額及資產，包括現金帳戶、傳統銀行帳戶、虛擬銀行帳戶及投資帳戶等，並可具體輸入各帳戶的準確餘額，方便整合整體財務狀況。系統支援多種貨幣，可自動計算匯率，用戶亦可自行設定匯率金額，適合需要處理外幣資產的用戶。

App截圖

優點四：固定收支自動化輸入

App設有固定收支功能，用戶可預先設定每月重複的支出或收入項目，例如車貸、保險供款、租金、薪金等。設定完成後，系統便會每個月自動將這些項目輸入用戶的帳簿中，大大節省手動記錄的時間，同時避免忘記記錄重要收支。

優點五：個人化主題風格設計

罐頭記帳允許用戶根據個人喜好自訂版面風格，可自行設定不同顏色的主題背景，亦可選擇多款不同風格的應用程式圖標。這種個人化設計讓記帳工具更貼近用戶審美，提升長期使用的意欲。

雖然罐頭記帳的基本記帳功能免費使用，但部分進階功能需要付費解鎖，包括固定收支自動輸入、多個賬本管理、賬單資料記錄，以及更詳細的圖表分析功能。對於希望全面使用上述功能的用戶來說，需要考慮課金升級，否則只能使用較為基礎的記帳服務。

記帳App推薦｜4.芽芽記帳

這是一款專為香港用戶設計的本地化記帳App，在Apple Store及Google Play均可下載。其最大特色是系統預設了大量貼近港人生活的消費選項及電子錢包，無需手動設定即可輕鬆記錄各項收支，讓記帳過程變得簡單快捷。

App截圖

優點一：系統預設細緻選項

主頁會默認顯示賬本，提醒用戶當日消費金額。輸入記帳金額時，系統已預設好細緻的分類選項，例如購買飲料可具體選擇奶茶、酒、咖啡或飲料；住房消費則可細分為房租、水費、燃氣費等，無需用戶自行設定分類，大大節省時間。

App截圖

優點二：資產輸入支援香港電子錢包

資產設定方面極度適合香港用戶，與其他記帳App只能輸入傳統銀行帳戶不同，芽芽記帳無需手動設定，已內建PayMe、Tap & Go、WeChat Pay HK、支付寶等香港常用電子錢包選項，用戶可直接輸入各錢包結餘，輕鬆整合流動資產。

App截圖

優點三：借貸記錄功能實用

App設有特別功能，可記錄借出及借入款項，方便管理朋友間的錢銀往來，亦提防借完錢忘記收回的狀況出現，亦提醒用戶準時還款，適合經常與朋友有借貸往來、借貸買樓，以及負債人士，功能非常人性化。

優點四：多種圖表分析

提供圓形圖及折線圖等視覺化報表，清楚展示每日、每周、每年的支出及收入具體金額與項目分佈，幫助用戶快速理解財務趨勢，讓用戶一目了然掌握個人財務狀況及還款進度。

不過有部份芽芽記帳的主要功能需要課金才能完全使用，免費版在資產輸入方面有嚴格限制，只能新增一個資產帳戶，對於擁有多個銀行戶口及電子錢包的用戶來說，使用體驗大打折扣。付費升級後則可無限輸入資產，同時解鎖多個賬本紀錄功能。永久會員收費為58港元，金額相對不算太高，適合長期使用的用戶考慮。

記帳App推薦｜5.Planto

這是一款專為香港用戶設計的綜合理財App，在Apple Store及Google Play均可下載。其最大特色是能夠將用戶分散於不同金融機構的資產整合於單一平台，包括銀行戶口、電子錢包、MPF、保險及投資賬戶，甚至也可以連接幾乎每個香港人都有的八達通，適合已具備一定理財觀念、希望全面掌握個人財務狀況的用戶。

App截圖

優點一：全方位資產整合

Planto可以將用戶較為繁複的MPF、借貸記錄、不同銀行戶口以及香港電子錢包整合在同一個App上。用戶亦可設定及輸入不同保險公司及投資戶口的資料，所有資產狀況一目了然，非常適合擁有多個金融賬戶的香港人使用，省卻逐一登入查閱的麻煩。

App截圖

優點二：支出來源清晰標示

每次輸入支出時，用戶可選擇該筆消費是從哪個電子錢包或銀行戶口扣除。後續查閱報表時，App會分開顯示不同銀行及電子錢包的圖表分析，讓用戶清楚了解每個戶口的資金流向及使用狀況，方便針對性地開源節流。

優點三：個人化財務目標設定

Planto設有目標制定功能，用戶可設定儲蓄或買樓等財務目標。以買樓目標為例，系統會根據用戶現時的收入及資產狀況，分析可負擔的最高樓價；儲蓄目標則可設定每月儲蓄金額，並追蹤進度。這些功能對於已有明確理財規劃的用戶極具實用價值。

不過Planto採用收費訂閱模式，用戶只有首30日可以免費試用，其後需要付費才能繼續使用全部功能。對於初出茅廬、尚未建立穩定儲蓄習慣的年輕人來說，這個App的功能可能過於進階，未必適合剛開始學習理財的新手使用。