日本電車驚現聞髮變態男！對女乘客偷做1超嘔心舉動　惹網民怒轟

日本電車癡漢問題一直備受關注，近期的犯案手法更是屢屢挑戰大眾的道德底線！近日，有網民上載了一段令人影片，揭發一名男子在滿載乘客的電車車廂內，對著前方女乘客的頭髮作出極度變態的騷擾行為，甚至伸出舌頭偷舔。片段隨即在網上瘋傳，大批網民直斥畫面令人反胃，呼籲警方盡快介入。



據日本網民在X上載的短片，事件發生於日本京王線的電車上。從片中可見，該名男子在車上緊貼著前方一名女乘客，並將臉部湊近女方的後腦，對著其頭髮不斷瘋狂嗅聞。

男乘客偷聞、偷舔女乘客頭髮（X@funaim5）

為了掩人耳目，男子隨後心虛地左顧右盼，在確認四周「安全」、以為無人察覺其詭異行徑後，他竟然得寸進尺，直接伸出舌頭輕舔該名女乘客的頭髮。更令人毛骨悚然的是，他在初次得手後仍未罷休，身體不斷向前傾，企圖再次靠近女方。而整個過程被旁人暗中拍下。

該名變態男乘客的舉動瞬間引爆大批網民怒火，不少人斥責該男子的行為「絕對不可原諒」，還有不少曾受害的乘客無奈表示「京王線實在有太多癡漢，我之前就是因為這樣而搬走，不想再乘搭該線！」另一位網民亦大有共鳴「想起之前乘車時，明明車廂很空，卻有個大叔刻意走過來貼著我背後站立，鼻息不斷噴過來，感覺極度噁心，結果我嚇得立刻在下一個站衝下車」。同時，還強烈要求鐵路公司及社會正視問題，以保障乘客權益。

據日媒《產經新聞》報道，像這類「非接觸型癡漢」給受害者帶來的心理陰影絕不亞於傳統的非禮行為，而且情況比想像中普遍。專注於「Z世代」的快速調查服務「Circle App」的數據明確指出，在200名在校大學生的調查中，有11%的男大學生和21%的女大學生曾遭受非接觸性騷擾，證明這絕非單一罕見個案。

但面對這種惡行，受害者在法律上卻往往處於弱勢。橫濱合同法律事務所的清水俊律師所表示，這類行為在實際操作中，要鎖定加害者及確保留下犯罪證據極度困難，導致難以追究其刑事與民事責任。

正因為法律蒐證存在巨大的灰色地帶，防犯顧問兼犯罪預知分析師京師美佳呼籲大眾，必須學懂自我防衛，遇事時切勿因為害怕被指「自我意識過剩」而默默承受，應該勇敢怒視警告、出聲喝止，大膽表達，「如果不儘早應對，精神上的打擊就會像連續挨拳一樣不斷累積，最終可能會因為創傷而受苦」。