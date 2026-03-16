政府工招聘｜16份筍工10個部門請人！救護主任零經驗+任何學位45K

新一期政府工招聘！這次涵蓋多個政府部門，共有18個職位空缺，學歷要求由小六程度、DSE合格至大學學位不等，當中既有按公務員試用條款聘用的長期職位，亦有附帶優厚約滿酬金的非公務員合約工。而當中消防處招聘救護主任，零經驗+任何學位4起薪點45K起，有意投考的人士切勿錯過！



（資料圖片）

政府工｜1.康樂及文化事務署-流動圖書館助理員

月薪: $20,705

截止日期 :03/04/2026 18:00:00

入職條件:

(A) 持有有效的私家車、輕型貨車及中型貨車駕駛執照﹝即香港駕駛執照車輛類別代號1, 2 及18﹞；

(B) (i) 在香港中學文憑考試必修部分／延伸部分的數學科及另外四科考獲第2級或同等(註2)或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考數學及另外四科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(C) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及

(D) 對一般電腦軟件有相當認識(如MS Word、MS Excel 及中文輸入法)。

職責：

(A) 駕駛流動圖書車；

(B) 提供圖書館資料借還服務；

(C) 提供基本的圖書館讀者查詢服務；

(D) 執行一般文書及其他後勤辦公室工作；

(E) 運送各類圖書館資料及為此類資料進行分類、排序上架、封套、戳印、修補及清理等工作；

(F) 維持流動圖書館內的秩序；

(G) 確保流動圖書館安全運作，並向上級報告任何需要維修的項目；

(H) 監督或執行流動圖書館的清潔工作；及

(I) 為流動圖書館接駁電源。

工作時間：每星期工作45小時﹝不包括用膳時間﹞；須不定時工作及於星期六、日及公眾假期輪班當值。

(註：受聘人會被調派到不同流動圖書館或公共圖書館工作；或須穿著制服。)

薪酬：

每月港幣20,705元

受聘人如能圓滿完成合約，並在合約期內一直維持良好的工作表現及行為，可獲發約滿酬金。該筆酬金，加上政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於受聘人在合約期內所支取底薪總額的10%。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請手續：

(a)申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請，並於截止申請日期後一星期內把駕駛執照副本(需包括即香港駕駛執照車輛類別代號1, 2 及18) 電郵到hkplrecruitment@lcsd.gov.hk。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交有關修業成績副本及證書副本。持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須於二零二六年四月十日或之前將所有有關修業成績副本及證書副本電郵到hkplrecruitment@lcsd.gov.hk。申請人請於文件副本每一頁註明「申請非公務員流動圖書館助理員」及網上申請編號。

(c)申請人如獲邀參加遴選面試，必須提交有關修業成績、證書及相關工作經驗證明文件正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件正本以供核實其資格，其申請將不獲考慮。

(d)申請人如獲選參加遴選面試，通常會在截止申請日期後約十六至十八個星期內接到通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加遴選面試，則可視作經已落選。

詳情👉👉👉 康樂及文化事務署-流動圖書館助理員招聘詳情

（《漢摩拉比小姐》劇照）

政府工｜2.建築署-助理工程監督

月薪: $31,795起

截止日期 :20/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 取得香港任何一所理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院頒發的建造或建造管理學文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b) 取得上述資格後，具有 3 年建築工程相關經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第 2 級或以上成績，或取得同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助工程監督控制項目的質量，督導和培訓監工職系人員；

(b) 監導合約工程，包括進行工地測量和記錄測量結果、備存工地記錄，以及審核承建商的申索；

(c) 監察建築及維修保養工程合約要求的履行情況和項目進程，以及有關工地安全及環保等方面的程序，並指導監工職系人員履行這些職務；

(d) 巡查政府建築物、土地、物業和斜坡，擬備成本預算和庫存要求，並就設施保養工程發出施工令。

(e) 協助聯絡和協調所有工程隊伍成員、其他政府部門、客戶和公用事業機構，進行工地工程；及

(f) 協助為諮詢服務和專責小組的工作提供技術支援。

薪酬:

總薪級表第 13 點（每月港幣31,795元）至總薪級表第 23 點（每月港幣51,545元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a) 申請人必須於2026年3月20日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b) 申請人必須在2026年3月27日或之前把以下所需的證明文件副本，包括（一）學歷/專業資格 (包括載有中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本;（二）工作證明 （現職工作的在職證明及過往相關工作經驗證明，須清楚列明所屬職位、入職日期及離職日期）; 及（三）《基本法及香港國安法》成績通知信或電子成績證書（如有）電郵至 appt@archsd.gov.hk，並在電郵標題中及各證明文件副本上註明「申請助理工程監督職位」及你的網上申請編號。

(c) 申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約八至十個星期內接到通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

詳情👉👉👉 建築署-助理工程監督招聘詳情

政府工｜3.消防處 (委聘组)-救護主任

月薪: $45,715起

截止日期 :26/03/2026 23:59:00

入職條件:

(1)(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；以及符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷 (中文運用和英文運用) 取得「一級」成績，或具備同等成績，並能操流利粵語和英語；(月薪50,990元)或

(b) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或香港其中一間大專院校頒發的認可副學士學位，或香港其中一間理工大學／理工學院／香港專業教育學院／科技學院頒發的高級文憑，或註冊專上學院在其註冊日期後頒發的文憑，或具備同等學歷；以及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績，並能操流利粵語和英語；(月薪48,335元)或

(c)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或(ii)在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具備同等學歷；以及(iii) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績，並能操流利粵語和英語 [上述(i)項及(ii)項的科目可包括中國語文科及英國語文科]；(月薪45,715元)

(2) 通過體能測驗和模擬實際工作測驗；

(3) 通過能力傾向筆試；

(4) 通過能力傾向實務測驗；以及

(5) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(1) 主管救護站；

(2) 執行與訓練救護員相關的職務；

(3) 指揮和領導救護車隊員在緊急事故中提供送院前護理服務和執行救護職務；

(4) 執行管理和行政工作，例如員工管理、質素保證、救護車隊管理、資源管理、社區關係和策劃職務；以及

(5) 出動處理緊急召喚。

【註：救護主任須受紀律約束，並須輪班當值，隨時候召工作及穿着制服。】

薪酬:

紀律人員(主任級)薪級表第7點 (每月45,715元)至紀律人員(主任級)薪級表第22點 (每月83,840元)。

聘用條款:

獲錄用的救護主任，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。在通過試用關限之前，獲取錄的救護主任須

(a) 在基礎訓練課程結業試及格；

(b) 在試用期間，通過各項能力鑑定和考試；

(c) 在確實聘任前六個月內通過體能測驗；

(d) 持有有效的消防駕駛執照；以及

(e) 試用期滿，表現令人滿意，並完全符合職系的要求和服務需要。

申請手續:

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b) 申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

詳情👉👉👉 消防處 (委聘组)-救護主任招聘詳情

政府工｜4.環境保護署-項目助理

月薪: $17,200

截止日期 :27/03/2026 18:00:00

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等，其中包括數學科及一科科學科目，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，其中包括數學科及一科科學科目，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 具備最少五年全職文書工作經驗；

(d) 具備良好的中、英文口語和書寫能力；

(e) 具備良好的人際關係和溝通技巧、積極主動及能獨立工作；

(f) 熟悉使用電腦應用程式，包括MS Word和Excel；以及

(g) 具備中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字者佔優。

職責:

(a) 就「辦公室及公眾場所室內空氣質素檢定計劃」(「該計劃」)的指定申請進行全面審查；

(b) 跟進並與申請人就補充資料或澄清事宜進行聯絡；

(c) 提供客戶服務，回應與該計劃相關的公眾查詢或投訴；

(d) 執行統計工作，包括收集數據、整理及撰寫報告；以及

(e) 提供一般行政支援和執行獲指派的其他職務。

其他相關的工作要求：工作時間及地點或會按部門的運作需要而變更。獲取錄者可能需要不定時及超時工作，包括在晚上、周末、周日和公眾假期工作。

薪酬:

港幣17,200元

受聘人如能圓滿履行合約，而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金（如獲發放），連同政府按《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於受聘人在合約期內所得底薪總額的10%。

聘用條款:

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，合約期直至2027年2月28日止。

申請手續:

(a) 申請人必須於截止申請日期或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 （https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(b) 在提交網上申請後，申請人須於2026年4月3日或以前透過電郵（iaqscheme@epd.gov.hk）提交有關文件副本，以證明其：

(i) 相關學歷；以及

(ii) 相關工作經驗。

申請人須在電郵標題中及上述文件副本的每一頁上註明申請職位的名稱及其網上申請編號。

(c) 申請表格填報的資料不全、或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交、或未有按時遞交上述第(2)項所列文件的申請，將不獲受理。

(d) 申請人須於申請表格上提供一個電郵地址。申請人如獲邀參加遴選面試，通常會於截止申請日期起計八個星期內透過電郵方式接獲通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。申請人如未獲邀參加遴選面試，可視作經已落選。

詳情👉👉👉 環境保護署-項目助理招聘詳情

（《地產仔》劇照）

政府工｜5.水務署 (招聘組) -技工(土木)

月薪: $19,535起

截止日期 :27/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a)(i)完成有關土木工程的正式學徒訓練或其同等行業認可的實務訓練課程；或

(ii)於土木工程或同等行業具備至少三年相關工作經驗; 及

(b)具備相等於小六程度的中、英文語文能力; 及

(c)可能須要通過技能測驗 (符合上文(a)(i)項要求的申請人除外); 以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(申請人須於截止申請日期或之前已符合所有入職條件，於截止申請日期後滿足的(a)(i), (b)及(d)項亦可獲考慮。)

職責:

(a) 用戶服務系別:

(i) 修理和移除用戶處所的水錶；(ii) 清理受堵塞的水錶；(iii) 安裝和修理政府土地上細小的水管和裝置；以及(iv) 建造磚沙井和水掣室。

(b) 分配系別:

(i) 開關水掣；(ii) 為配水管和水掣進行小型維修保養；以及(iii) 油漆水掣指示器。

(c) 供應及保養系別:

(i) 為配水庫消毒，以及清理排水渠和引水道的淤泥；(ii) 操作和修理水掣，以及維修幹管；(iii) 為行人路鋪面；以及(iv) 油漆和修理標誌。

(d) 濾水廠:

(i) 潔淨濾水廠和濾水池；(ii) 為濾水廠進行小型維修；(iii) 監控和調整化學品的投配；以及(iv) 協助濾水廠的運作，並按指示進行其他維修保養工作。

(有關人員或須(i)執行隨時候召、上班候命和緊急職務；(ii)在正常工作時間以外工作、不定時工作及/或輪班工作；(iii)在偏遠地區、惡劣環境及/或水塘工作；(iv)根據自行駕車計劃駕駛部門車輛；以及(v)穿著制服和防護衣物。因應空缺情況，受聘人員會被指派擔任上文(a)-(d)任何一項所屬的工作崗位。)

薪酬:

總薪級表第5點(每月港幣19,535元)至總薪級表第8點(每月港幣23,585元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a) 申請人可使用申請表格(G.F.340(Rev. 7/2023))作出申請。有關表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。已填妥的申請書須連同入職條件(a), (b)及(d)相關的證明文件例如證書、修業成績表及相關證明文件副本，以親身或郵寄方式於2026年3月27日或之前送達聯絡地址，信封面須註明『申請技工(土木)』。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果；或

(b) 申請人亦可於2026年3月27日或之前，透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2026年4月8日或之前把所需的證明文件副本送交聯絡地址，或電郵至recruit2@wsd.gov.hk，並在信封面／電郵標題及各證明文件副本上註明『申請技工(土木)』及公務員事務局網站的G.F. 340網上申請系統生成的網上申請編號。如有需要參考遞交證明文件副本的截止日期，請保留／儲存此招聘廣告。

詳情👉👉👉 水務署 (招聘組) -技工(土木)招聘詳情

政府工｜6.水務署 (招聘組)-技工(電機)

月薪: $19,535起

截止日期 :27/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a)(i)完成有關電機工程的正式學徒訓練或其同等行業認可的實務訓練課程；或

(ii)於電機工程或同等行業具備至少三年相關工作經驗; 及

(b)具備相等於小六程度的中、英文語文能力; 及

(c)可能須要通過技能測驗 (符合上文(a)(i)項要求的申請人除外); 以及(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(申請人須於截止申請日期或之前已符合所有入職條件，於截止申請日期後滿足的(a)(i), (b)及(d)項亦可獲考慮。)

職責:

技工(電機)主要於工場，抽水站及濾水廠負責安裝、操作、保養、維修和大修各類電機、儀器及屋宇裝備的裝置與設備。

(有關人員或須到偏遠地區工作；在非正常工作時間以外或不定時或輪班工作；隨時候召及執行候命或緊急出勤職務。)

薪酬:

總薪級表第5點(每月港幣19,535元)至總薪級表第8點(每月港幣23,585元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a) 申請人可使用申請表格(G.F.340(Rev. 7/2023))作出申請。有關表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。已填妥的申請書須連同入職條件(a), (b)及(d)相關的證明文件例如證書、修業成績表及相關證明文件副本，以親身或郵寄方式於2026年3月27日或之前送達聯絡地址，信封面須註明『申請技工(電機)』。或

(b) 申請人亦可於2026年3月27日或之前，透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2026年4月8日或之前把所需的證明文件副本送交聯絡地址，或電郵至recruit3@wsd.gov.hk，並在信封面／電郵標題及各證明文件副本上註明『申請技工(電機)』及公務員事務局網站的G.F. 340網上申請系統生成的網上申請編號。如有需要參考遞交證明文件副本的截止日期，請保留／儲存此招聘廣告。

詳情👉👉👉 水務署 (招聘組) -技工(電機)招聘詳情

政府工｜7.水務署 (招聘組)-技工(機械)

月薪: $19,535起

截止日期 :27/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a)(i)完成有關機械工程的正式學徒訓練或其同等行業認可的實務訓練課程；或

(ii)於機械工程或同等行業具備至少三年相關工作經驗; 及

(b)具備相等於小六程度的中、英文語文能力; 及

(c)可能須要通過技能測驗 (符合上文(a)(i)項要求的申請人除外); 以及(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(申請人須於截止申請日期或之前已符合所有入職條件，於截止申請日期後滿足的(a)(i), (b)及(d)項亦可獲考慮。)

職責:

技工(電機)主要於工場，抽水站及濾水廠負責安裝、操作、保養、維修和大修各類電機、儀器及屋宇裝備的裝置與設備。

(有關人員或須到偏遠地區工作；在非正常工作時間以外或不定時或輪班工作；隨時候召及執行候命或緊急出勤職務。)

薪酬:

總薪級表第5點(每月港幣19,535元)至總薪級表第8點(每月港幣23,585元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a) 申請人可使用申請表格(G.F.340(Rev. 7/2023))作出申請。有關表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。已填妥的申請書須連同入職條件(a), (b)及(d)相關的證明文件例如證書、修業成績表及相關證明文件副本，以親身或郵寄方式於2026年3月27日或之前送達聯絡地址，信封面須註明『申請技工(電機)』。或

(b) 申請人亦可於2026年3月27日或之前，透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2026年4月8日或之前把所需的證明文件副本送交聯絡地址，或電郵至recruit3@wsd.gov.hk，並在信封面／電郵標題及各證明文件副本上註明『申請技工(電機)』及公務員事務局網站的G.F. 340網上申請系統生成的網上申請編號。如有需要參考遞交證明文件副本的截止日期，請保留／儲存此招聘廣告。

詳情👉👉👉 水務署 (招聘組) -技工(機械)招聘詳情

（《Sisyphus the myth》劇照）

政府工｜8.渠務署-二級工程化驗室技術員

月薪: $23,585起

截止日期 :27/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港一所理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的化學科技文憑或高級證書或實驗室科學文憑，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 負責樣本預備／收集及污水、污泥及工商業污水樣本例行測試／分析的工作；

(b) 進行實地水流量度及協助實地污水取樣及化驗;

(c) 保存及修訂分析結果紀錄及協助準備個案研究報告;

(d) 協助購買和補充化學劑、化驗室儀器和設備並紀錄存貨;以及

(e) 協助督導和培訓初級人員。

(二級工程化驗室技術員或須在實地或户外工作；輪班當值及／或不定時工作。)

薪酬:

總薪級表第8點(每月港幣23,585元)至總薪級表第21點(每月港幣47,010元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a) 申請人必須於截止申請日期或以前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請，並須在2026年4月3日或之前把以下文件副本電郵至appointments@dsd.gov.hk。請在電郵標題中註明「申請二級工程化驗室技術員職位」及你的網上申請編號。

(i) 證書副本；

(ii) 修業成績表副本；以及

(iii) 相關語文能力證明文件副本。

(b) 為避免證明文件副本延遲或未能成功傳送到指定的電郵地址，請確保附件為PDF格式，而其檔案大小不超過20MB。

(c) 申請書(G.F. 340)如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，或沒有提交所需證明文件，將不予考慮。

詳情👉👉👉 渠務署-二級工程化驗室技術員招聘詳情

政府工｜9.商務及經濟發展局 (第2部)-行政經理

月薪: $64,780

截止日期 :24/03/2026 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在取得學位學歷後，具備最少五年在政府行政或相關範疇的全職工作經驗；

(c) 在香港中學文憑考試英國語文科及中國語文科取得第5級或以上成績，或具備同等成績 ；以及

(d) 具備良好的一般知識及時事常識。

如申請人的學歷及工作經驗在申請截止日期前未能完全滿足入職條件(a)、(b) 及 (c) 中的任何一項，申請將不獲考慮。

職責:

(a) 協助協調投資推廣項目，包括支援「內地企業出海專班」的工作，以及協助統籌專題投資推廣項目、活動及外訪考察，並處理活動邀請函等；

(b) 為推動銀髮經濟的專項計劃提供行政支援，包括與相關持份者及銀髮活動主辦方聯繫、安排考察、處理活動邀請、協調各政策局及部門的回覆及意見，以及草擬公眾查詢的回覆；

(c) 協助處理重點項目及活動，包括整理策略投資推廣項目的報告和資料，並為商務及經濟發展局轄下部門舉辦的商務接待活動、投資推廣活動及特別活動進行聯繫工作及準備活動資料；以及

(d) 執行管理人員分派的其他職務。

薪酬:

每月港幣64,780元

聘用條款:

獲錄用者將以非公務員合約條款聘用，合約為期兩年。

申請手續:

[只接受網上申請]

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 提交網上申請，並於申請截止日期前將以下文件的副本以電子郵件方式發送至recruit@cedb.gov.hk。請於電郵主旨及文件的每頁副本上註明網上申請編號。

(a) 約 300 字的應徵信，闡述申請人申請該職位的理由及申請人認為自己適合該職位的原因；

(b) 詳盡的履歷表包括：（i）學士或深造學位的詳情（例如主修科目、獲得成績等級或榮譽等級）；以及（ii）就業記錄，並列明職位、僱主名稱、僱用期限及職責詳情，以清晰地展示申請人已滿足入職條件（b）的要求；以及

(c) 大學修業成績副本及列明中國語文及英國語文成績的香港中學文憑考試或同等學歷的證書副本(例如綜合招聘考試成績證書)。

申請及上述文件如沒有包含所需資料或不是透過上述方式提交，將不獲考慮。

詳情👉👉👉 商務及經濟發展局 (第2部)-行政經理招聘詳情

（《暴風眼》劇照）

政府工｜10.建築署—助理工程監督

月薪：$31,795起

截止日期：20/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 取得香港任何一所理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院頒發的建造或建造管理學文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b) 取得上述資格後，具有 3 年建築工程相關經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第 2 級或以上成績，或取得同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助工程監督控制項目的質量，督導和培訓監工職系人員；

(b) 監導合約工程，包括進行工地測量和記錄測量結果、備存工地記錄，以及審核承建商的申索；

(c) 監察建築及維修保養工程合約要求的履行情況和項目進程，以及有關工地安全及環保等方面的程序，並指導監工職系人員履行這些職務；

(d) 巡查政府建築物、土地、物業和斜坡，擬備成本預算和庫存要求，並就設施保養工程發出施工令。

(e) 協助聯絡和協調所有工程隊伍成員、其他政府部門、客戶和公用事業機構，進行工地工程；及

(f) 協助為諮詢服務和專責小組的工作提供技術支援。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬:

總薪級表第 13 點（每月港幣31,795元）至總薪級表第 23 點（每月港幣51,545元）

申請手續:

（a）申請人必須於2026年3月20日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

（b）申請人必須在2026年3月27日或之前把以下所需的證明文件副本，包括（一）學歷/專業資格 (包括載有中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本;（二）工作證明 （現職工作的在職證明及過往相關工作經驗證明，須清楚列明所屬職位、入職日期及離職日期）; 及（三）《基本法及香港國安法》成績通知信或電子成績證書（如有）電郵至 appt@archsd.gov.hk，並在電郵標題中及各證明文件副本上註明「申請助理工程監督職位」及你的網上申請編號。

（c）申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約八至十個星期內接到通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

詳情👉👉👉 建築署—助理工程監督招聘詳情

政府工｜11.衞生署−副醫務化驗師

月薪：$33,405起

截止日期：19/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港理工學院╱理工大學的醫療化驗科學高級文憑，或持有根據香港法例第 359 章《輔助醫療業條例》可於醫務化驗師註冊名冊第I部分註冊的學歷，或具備同等學歷

(b) 根據香港法例第359章《輔助醫療業條例》的規定，按註冊名冊第II部分在香港註冊成為醫務化驗師

(c) 持有由香港醫務化驗師管理委員會簽發的有效執業證明書

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科獲第「2」級或以上的成績，或具備同等成績[註(2)]；及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

(a) 執行一般及專門的化驗和試驗工作;

(b) 配製試劑及培養基;

(c) 協助評估化驗方法和設備、監測會影響公眾健康的傳染病及相關研究;

(d) 參與質素保證工作，實施化驗所的安全措施和設備的保養;及

(e) 代理醫務化驗師掌管醫務化驗所一個組別的工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬:

總薪級表第14點（每月港幣33,405元）至總薪級表第24 點（每月港幣53,980元）

申請手續:

（a）副醫務化驗師職位的申請日期為2026年3月6日（星期五）至2026年 3 月19日（星期四）。申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

（b）申請人須於申請書內詳列與入職條件相關，根據香港法例第359 章《輔助醫療業條例》的規定，按註冊名冊第II部分在香港註冊成為醫務化驗師後在醫務化驗方面的全職工作經驗及其註冊編號。

（c）持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，必須在2026年 3 月26日（星期四）或之前將有關修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本電郵至appts_registry3@dh.gov.hk ，並在電郵及各證明文件副本上註明網上申請編號。

（d）申請人須於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約三個月內接到電郵通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

詳情👉👉👉 衞生署−副醫務化驗師招聘詳情

政府工｜12.消防處−消防員（工程組）

月薪：$24,070起

截止日期：26/03/2026 23:59:00

入職條件:

(1) 學歷要求：

(a)在香港中學文憑考試三科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷

或

(b)在香港中學會考三科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷

(2) 完成機械、電力、電子或汽車工程學徒訓練，並具備四年有關行業的經驗；

(3) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績

(4) 通過其所屬行業的技能測試；以及

(5) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 測試、檢查及維修消防車輛的機械系統，例如引擎、變速箱、制動系統、液壓系統、電力和電子系統、空調系統等，以及救援裝備

(b) 改裝車輛、拖車和獲指派的其他相關工作。

(註: 可能需要在緊急事故現場，例如火警、騷亂或其他災難現場，或消防車輛或裝備發生故障或需要相關服務的任何地點，進行測試、檢查或維修工作。)

聘用條款:

(1) 獲錄用的消防員(工程組)，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘

(2) 在通過試用關限之前，獲取錄的人員必須 (a) 在基礎訓練課程結業試及格

(b) 試用期滿，表現令人滿意，完全符合職系要求和服務需要。

薪酬:

紀律人員(員佐級)薪級表第3點(每月港幣24,070元)至紀律人員(員佐級)薪級表第16點(36,270元)

附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助

申請手續:

（a）申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在臨近截止申請日期，接受網上申請的伺服器可能因為需要處理大量申請而非常繁忙。申請人應儘早遞交申請，以確保在限期前成功於網上完成申請程序。

(b) 申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不獲受理。

詳情👉👉👉 消防處−消防員（工程組）招聘詳情

（《焚城》電影劇照）

政府工｜13.政府物流服務署−助理物料供應主任

月薪：$23,585起

截止日期：19/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 符合學歷要求

(i) 在香港中學文憑考試五科（包括中國語文科或英國語文科）考獲第3級或同等或以上成績，或同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科（包括中國語文科或英國語文科）考獲第3級／C級或以上成績，或同等學歷

(b) 持有香港理工學院／香港理工大學或香港浸會大學持續教育學院頒發主修採購及物料供應相關學科的文憑，或同等學歷；或

(c) 持有香港物資採購與供銷學會和香港生產力促進局頒發的採購策略及供應鏈管理專業文憑，或同等學歷；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

助理物料供應主任主要在部門的物料供應單位執行採購、物料供應及相關工作，或在政府物流服務署執行特定的物料供應工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬:

總薪級表第8點（每月港幣23,585元）至總薪級表第26點（每月港幣59,110元）

申請手續:

（a）申請人必須於2026年3月19日或之前透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(b)申請人須於申請書內詳列入職所需的相關學歷及工作經驗，並將相關的學歷證明（包括修業證明副本及證書副本）及工作經驗證明文件副本於2026年3月26日或之前送逹香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請在信封面註明「申請助理物料供應主任職位」，並在各證明文件副本上註明網上申請編號。

(c )申請人須通過筆試才會獲邀參加面試。申請人如獲邀參加筆試，通常會在截止申請日期後約十二至十四個星期內收到通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加筆試／面試，則可視作經已落選。

詳情👉👉👉 政府物流服務署−助理物料供應主任 招聘詳情

（《彬與瑛》劇照）

政府工｜14.康樂及文化事務署− 技工（濾水機房）

月薪：$19,535起

截止日期：19/03/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 具備最少一年電業或水管工程的工作經驗；

(b) 中英文程度達小學六年級水平；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 操作濾水機房、臭氧消毒系統、加氯器及其他相關儀器，並確保濾水機房運作正常；

(b) 檢驗池水的化學物質含量，並把化學物質含量調校至規定水平；

(c) 在有需要時，為濾水機房內的機器／設備加添潤滑油及抹油；

(d) 為所有裝置和設備進行簡單的維修；以及

(e) 點存濾水機房的工具和化學物品。

註：獲取錄的申請人須注意下列各點 –

(i) 須每周淨工作45小時（不包括用膳時間）；

(ii) 須接受職系／部門首長的調派和調職，以及派往偏遠地區（包括離島）工作的安排；

(iii) 須穿著制服及個人保護衣物；

(iv) 或須輪班當值和不定時工作（包括星期六、日及公眾假期），實際工作時間由主管分派；以及

(v) 或須接受在職訓練和有關評核。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，並須按康文署要求，在指定的期限內通過有關濾水機房操作及知識的考試，方可獲考慮通過試用關限及按當時適用的長期聘用條款聘用，任何未能符合上述規定的申請人，可能會被終止聘用。

薪酬:

總薪級表第5點（每月19,535元）至總薪級表第8點（每月23,585元）

申請手續:

（a）申請表格[G.F.340(Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。申請人亦可透過上述網站作網上申請。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請表格[G.F.340(Rev. 7/2023)]，連同由本港以外學府或非香港考試及評核局所頒授學歷的修業成績及證書，須於二零二六年三月十九日或之前送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部8樓康樂事務部支援組聘用及編制小組，請在信封面上清楚註明「申請技工（濾水機房）職位」。信封上的郵戳日期將被視為申請日期。

(c)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交有關修業成績副本及證書副本。

(d)申請人如獲邀參加技能測試及遴選面試，必須提交所需學歷的修業成績表／文憑／證書／其他証明文件，以及相關工作經驗的文件正本，以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件的正本以供核實其資格，其申請將不獲受理。申請人所有資歷以截止申請日期或之前為準，截止申請日期後所獲得的資歷將不獲考慮。

詳情👉👉👉 康樂及文化事務署− 技工（濾水機房）招聘詳情

政府工｜15.康樂及文化事務署−合約救生員

月薪：港幣22,100元起

截止日期：26/03/2026 23:59:00

入職條件:

（a）持有中國香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書（註：「香港拯溺總會」已於二零二三年十月改名為「中國香港拯溺總會」。根據該會表示，所有拯溺證書將仍使用「香港拯溺總會」名稱及仍然有效，直至另行通知。）；

（b）持有香港聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊的有效急救證書（只適用於合約全年救生員；未持有有效急救證書的申請人仍可申請季節性救生員）；

（c）中英文程度達小學六年級水平或具備同等學歷；

（d）通過游泳與技能測試；以及

（e）通過視力和顏色分辨能力測試。

職責:

（a）在本署泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全；

（b）拯救遇溺泳客；

（c）維持秩序；以及

（d）保持場地清潔。

聘用條款:

獲聘者將按非公務員合約條款聘用，合約期一般為兩年（合約全年救生員）或由三月中旬至十月泳季期間（全職季節性救生員）。

薪酬:

合約全年救生員：

月薪港幣22,400元（持有泳池救生章）

月薪港幣23,400元（持有沙灘救生章）

月薪港幣23,500元（持有泳池救生章及沙灘救生章）

全職季節性救生員（二Ｏ二六年泳季）：

月薪港幣22,100元（泳池）

月薪港幣23,100元（泳灘／水上活動中心）

申請手續:

(a) 申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。申請人亦可透過上述網站作網上申請。

（b）以親身或郵寄方式遞交的申請表格，連同有關拯溺證書（泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書）及急救證書(如適用)的副本，在截止申請日期前送達聯絡地址。請在信封面上註明「申請合約救生員職位」。

（c）申請人如以郵遞方式提交申請，信封上的郵戳日期將被視為申請日期。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、申請人並未妥為簽署，或非使用指定的申請表格，均不予考慮。

（d）網上遞交表格的申請人亦須於截止申請日期後的一星期內把以下文件的副本，包括有效拯溺證書（泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書）及有效的急救證書遞交或郵寄至聯絡地址。請於信封面及文件副本每一頁註明網上申請編號。如作網上申請的申請人未能提供所需的證明文件，其申請將不予考慮。

（e）申請人如獲邀參加遴選面試/技能測試，通常會在截止申請日期後四至十個星期內接獲通知(以電郵或郵寄方式)。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加遴選面試/技能測試，則可視作經已落選。

詳情👉👉👉 康樂及文化事務署−合約救生員招聘詳情

政府工｜16.投資推廣署− 副總裁（品牌及內容策劃）

月薪：港幣51,545元

截止日期：19/03/2026 17:00:00

入職條件:

(a) 具備三年在市場推廣及傳訊、廣告或傳媒方面取得的全職工作經驗；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修新聞、市場推廣、傳訊、翻譯、廣告或相關學科為佳；

(c) 具備圖片編輯／平面設計軟件使用技能者為佳（如Adobe Suite、Canva等）；

(d) 熟悉在數碼媒體及其他社交媒體平台上推出有效宣傳策略；

(e) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績或具備同等成績

(f) 精通中英文翻譯；通曉其他語言者更佳；以及

(g) 精通中英文文書處理及以下應用程式：Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責:

(a) 就政府推出的新政策及香港營商環境的最新發展，撰寫並更新投資推廣署的市場推廣資料

(b) 支援內容營銷的相關工作，包括編輯、翻譯和校對市場推廣資料和刊物；

(c) 撰寫、設計和製作不同社交媒體的圖文內容

(d) 物色外部機構，包括製作公司及供應商，並與它們協調廣告和其他推廣資料製作；

(e) 與總部、中國內地及海外辦事處的團隊協調並編寫報告

(f) 提供行政支援，例如處理採購事宜及付款

(g) 執行由上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署將酌情延長合約，惟累計不超過24個月。一般情況下，申請人將會再獲續約（視乎申請人的工作表現和品行及屆時本署的服務需要）。

薪酬：港幣51,545元

(b)受聘人如能圓滿地完成整個合約，並在合約期內一直維持良好的工作表現，可獲發一筆約滿酬金。該筆酬金，加上部門按照《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於受聘人在合約期內支取的基本薪金總額的15%。

申請手續:

(a) 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk

(b) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

（c）申請人如未能遞交以上任何一項或逾期遞交申請，本署將不會處理有關申請。

（d）由於面試邀請或其他通知將以電郵發出，申請人須於其申請中提供正確的電郵地址。申請人有責任查閱其電郵，以確保面試邀請或其他通知妥為收悉。

（e）如在截止申請日期的七個工作天後仍未收到認收／確認電郵，請致電3107 1073或發送電郵到job@investhk.gov.hk與本署聯絡。獲篩選的申請人將在申請截止日期後四星期內獲邀出席筆試及／或甄選面試。如申請人未獲邀參加筆試或甄選面試，則可視作經已落選

詳情👉👉👉 投資推廣署− 副總裁（品牌及內容策劃）招聘詳情