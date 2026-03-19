清明節掃墓注意！命理師警告：4大生肖2026易撞邪+12大禁忌你要知

清明節將至，台灣命理師小孟老師近日就拍片提醒大家，指清明節陰氣較重，有4個生肖今年屬於「高危一族」，一不小心隨時會「撞到嘢」！老師還特別提醒清明節大家都必注意的12大禁忌，讓大家能夠避免影響運勢，到底哪4個生肖要小心？又有甚麼要注意呢？大家一起看看吧！



日前，台灣命理師小孟老師於個人Facebook專頁『小孟老師星座塔羅牌之清水孟』上拍片點名，2026年清明節四個生肖比其他人較容易『撞邪』，於清明節前後有一些特定的場所都需要避免前往，否則會容易染上煞氣，和招惹到祖靈。

（圖自小孟老師星座塔羅牌之清水孟FB）

4大『易撞邪』生肖

1. 屬馬

屬馬的朋友於清明節期間，應盡量避免到山邊或溪流附近，從而避免沾上煞氣，影響運勢。

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2. 屬鼠

小孟老師提醒，屬鼠的人要小心，要避免前往森林覆蓋和滿佈樹林的地方，就連大樹下也不應過多停留。

3. 屬牛

清明時節，有不少人都會在街上燒衣，若果屬牛的朋友們看到最好盡量遠離和避開。此外，一些極寒之地都應該要避免前往。

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4. 屬兔

屬兔的人要注意，千萬不要因為好奇而進入廢棄或無人居住的老屋。

除了『高危』的生肖需要多加注意，小孟老師還提醒大家於清明節都必須要知道和避免觸犯的禁忌，以保平安。

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清明節必知12大禁忌

1. 清明節當天不要輕易進出老宅

2. 掃墓要在下午5點前完成

3. 忌去供有祖先牌位的朋友家

4. 掃完墓不要直接回家

5. 避免進行性行為

6. 家有神主牌勿打麻將

7. 忌大聲喧嘩、按喇叭

避免吵到自己或別人回家的祖靈

8. 4種生果勿用來祭拜

-芭樂（番石榴）：象徵「芭樂票」即空頭支票，寓意不好

-番茄：象徵血，不吉利

-香蕉：諧音「招你來」，有招陰之意

-釋迦：外形似佛祖頭部，不宜用作祭品

9. 忌買鞋

於普通話中「鞋」與「邪」同音，清明節買鞋寓意「招邪」

10. 切勿在墓地拍照

在墓地拍照被視為對祖先不敬

11. 當日生日者避免掃墓，生日是屬喜慶日子，而掃墓則屬陰，兩者相沖。

12. 勿拜祭非親屬墓地

（民間風俗非精密科學，內容僅供參考）