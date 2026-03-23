GenZ求職奇觀！調查揭2成父母陪面試 HR訓斥Z世代員工片瘋傳

搵工面試向來是年輕人邁向獨立、證明個人能力的重要里程碑。但美國最新調查發現，越來越多Gen Z在重度依賴父母，求職的全過程父母都全程參與。這種「巨嬰式」求職不但令HR感到崩潰，更在網上引爆激烈的世代論戰！



（《和解在後》劇照）

求職變「家庭作業」

據《紐約郵報》報道，美國虛擬職業服務平台Zety針對1001名Z世代員工進行了調查並發表《Gen Z Job Searches Now Come With a Plus-One: Mom or Dad》報告，數據顯示，由寫CV到見工，甚至與HR傾人工都需要家長參與其中，部分家庭在子女求職過程中都扮演著極度活躍的「經理人」角色。

專家指出，不少年輕人已經不再將求職視為個人的單打獨鬥，而是一個「家庭合作項目」。調查顯示，父母的支援早在網上遞交申請表的第一步就已經開始，有高達44%的Z世代員工表示，父母曾經幫他們撰寫或修改履歷。有21%的受訪者承認，父母曾親自出馬，代替他們聯絡僱主或HR尋找工作機會，甚至有20％的受訪者在面試時有父母陪同在旁。

而TikTok上瘋傳一段影片，片中的HR訓斥Z世代員工，「千萬別讓你們的媽媽走進我的辦公室！」她直言，如果連最基本的面試對答，甚至聯絡公司爭取實習都要父母出面，就反映出你們根本還未具備踏入社會的獨立能力。

即使入職後，父母的影響力依然無處不在。有受訪者表示，父母曾參觀過他們的工作場所，而在影響職涯決策方面，父母的地位甚至能與直屬上司平起平坐。但仍有半數以上的受訪者表示，如果父母在他們不知情的情況下聯繫他們的老闆，他們會感到尷尬或生氣。

（《和解在後》劇照）

網民怒轟「巨嬰」 矛頭直指父母

報告一出，立刻在網上引起熱烈討論，不少身經百戰的職場老鬼對GenZ「巨嬰式」求職感到不可思議。有僱主態度堅決地表示，如果求職者帶父母出現，「面試在開始前就已經直接結束了」。有網民回憶起以前的求職時光，感嘆「填寫申請表時，沒自己帶筆都可能被拒絕錄用！」如今不但不用記得帶筆，連應答問題都有父母代勞。

一名美髪行業的相關人士，針對這個現象發表意見時表示「我完全支持父母支持孩子。但這確實讓我措手不及……到底什麼時候才應該放手，讓孩子獨立呢？」，還有留言指出「Z世代是X世代父母的產物，這中間肯定出了什麼問題」，有網民直言這代父母的管教模式出了錯，「X 世代決定要做孩子的『朋友』，而不是做『真正的父母』」。