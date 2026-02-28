日本女偶像自拍驚現「胸部變化」引熱議　急曬照澄清是因為「它」

日本女偶像水宙翠早前透過X分享兩張自拍照，照片曝光後除了掀起網友熱烈討論之外，還有人表示水宙翠的上圍似乎悄悄變大，讓她哭笑不得地再度發聲，並解釋照片背後的真相，引發熱議。



透過水宙翠分享的自拍照可見到，她身穿一件黑色的外套，袖子上有三條白線設計，拉鍊拉到領口，展現出休閒隨興的一面。

水宙翠曬自拍，有部分網友以為她胸前擺放的玩偶是胸部。（Ｘ＠sui_lxl）

胸前還放著一個毛絨玩偶，她一手輕輕撩起耳邊的頭髮，頭微微向一側傾斜靠在手上，動作相當慵懶。照片用了強烈的直打閃光燈，讓水宙翠的皮膚看起來更白，背景則留下清晰的陰影。

照片曝光後，有部分網友以為水宙翠胸前擺放的玩偶是她的胸部，因此紛紛留言討論她上圍突然升級的原因，掀起不小的討論。

為此，水宙翠事後發文曬出虎鯨娃娃的照片，並解釋自拍照中胸前擺的是娃娃，同時也哭笑不得表示，把娃娃看錯的人，應該是近期太累了，並建議對方務必要好好休息一下。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】